  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • РФС 14 марта проведет заседание по ВАР, сообщил Каманцев: «Приглашаем представителей лиги, чтобы снять вопросы и убедиться, что все готовы к возобновлению сезона»
3

РФС 14 марта проведет заседание по ВАР, сообщил Каманцев: «Приглашаем представителей лиги, чтобы снять вопросы и убедиться, что все готовы к возобновлению сезона»

РФС проведет заседание профильной комиссии ВАР 14 марта.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев анонсировал заседание профильной комиссии по работе ВАР в Мир РПЛ.

В 19-м туре система ВАР впервые за время работы в чемпионате России вмешивалась в каждом из 8 матчей.

«Мы последовательно работаем над развитием системы ВАР и повышением качества судейства – это приоритет для нас на ближайшие сезоны. С нового сезона вводим обновленные технические требования, которые будут внесены в технический регламент РПЛ.

Рабочий диалог с лигой и клубами у нас идет в постоянном режиме, мы регулярно направляли материалы, фиксировали позиции, обсуждали детали. Теперь, когда требования сформированы и горизонт понятен, считаем правильным собраться в очном формате.

14 марта проводим заседание профильной комиссии по ВАР, приглашаем представителей лиги, чтобы совместно пройтись по всем техническим параметрам, снять вопросы и убедиться, что к возобновлению сезона все готовы. Если у коллег есть дополнительные предложения, то мы попросили направить их заранее, чтобы внимательно изучить и обсудить», – сказал Каманцев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
видеоповторы
ТАСС
Павел Каманцев
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это очень по-русски проводить заседание по ВАР не перед возобновлением сезона, а после первого тура, где все арбитры и ВАР в каждом матче умудрились обосраться. Браво!
На словах может и готовы, но дела показывают другое. Или мы не правильно понимаем готовность судей к возобновлению сезона???
Истерику подняли с одной единственной целью, чтоб Зенит стали снова гасить как во все годы до этого. Зенит ужасен по игре, и столичные фаны прекрасно чувствуют, что поднажми судьи на Зенит как раньше, Зенит точно посыпется на части. Хотя Семак настолько ужасен, что и без судейского нажима не вывезет. Если только быки не начнут истерить как после вчерашней игры. На нервах могут упустить то, что у них уже в кармане.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ошибка Шафеева — вопиющая. Это страх перед начальством, полная несвобода». Журавель о судье матча «Локомотив» – «Пари НН»
5 марта, 02:00
Колосков о рестарте РПЛ: «Судейство было отвратительное. В футболе бытует правило: чем меньше заметен судья, тем выше его квалификация. У нас все наоборот»
4 марта, 17:21
Радимов о претензиях Каманцева к показу РПЛ: «Опубликуйте переговоры арбитров, и мы поймем, кто профнепригоден. После такого надо уходить, а не перекладывать вину на телевидение»
4 марта, 17:19
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
15 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
17 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
39 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
44 минуты назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
49 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
4 минуты назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
21 минуту назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
21 минуту назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
33 минуты назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
49 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем