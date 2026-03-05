РФС 14 марта проведет заседание по ВАР, сообщил Каманцев: «Приглашаем представителей лиги, чтобы снять вопросы и убедиться, что все готовы к возобновлению сезона»

РФС проведет заседание профильной комиссии ВАР 14 марта.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев анонсировал заседание профильной комиссии по работе ВАР в Мир РПЛ .

В 19-м туре система ВАР впервые за время работы в чемпионате России вмешивалась в каждом из 8 матчей.

«Мы последовательно работаем над развитием системы ВАР и повышением качества судейства – это приоритет для нас на ближайшие сезоны. С нового сезона вводим обновленные технические требования, которые будут внесены в технический регламент РПЛ.

Рабочий диалог с лигой и клубами у нас идет в постоянном режиме, мы регулярно направляли материалы, фиксировали позиции, обсуждали детали. Теперь, когда требования сформированы и горизонт понятен, считаем правильным собраться в очном формате.

14 марта проводим заседание профильной комиссии по ВАР, приглашаем представителей лиги, чтобы совместно пройтись по всем техническим параметрам, снять вопросы и убедиться, что к возобновлению сезона все готовы. Если у коллег есть дополнительные предложения, то мы попросили направить их заранее, чтобы внимательно изучить и обсудить», – сказал Каманцев.