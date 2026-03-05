Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына с днем рождения: «Мы тебя любим». Ранее Бруклин рассказал о плохих отношениях с родителями

Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына, который поссорился с ними.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил сына Бруклина с днем рождения.

В январе Бруклин Бекхэм рассказал о тяжелых отношениях с родителями. Он заявил , что его родители «распространяли ложь в СМИ» и «пытались разрушить его отношения с женой».

4 марта Бруклину исполнилось 27 лет. По этому случаю Дэвид выложил старое семейное фото с Бруклином и Викторией, тегнул супругу и написал: «С днем ​​рождения, Баст. Мы тебя любим».

Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма

Такое же фото опубликовала Виктория, написав: «С днем ​​рождения, Бруклин. Мы тебя очень любим».

