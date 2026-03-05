  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына с днем рождения: «Мы тебя любим». Ранее Бруклин рассказал о плохих отношениях с родителями
Фото
4

Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына с днем рождения: «Мы тебя любим». Ранее Бруклин рассказал о плохих отношениях с родителями

Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына, который поссорился с ними.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил сына Бруклина с днем рождения.

В январе Бруклин Бекхэм рассказал о тяжелых отношениях с родителями. Он заявил, что его родители «распространяли ложь в СМИ» и «пытались разрушить его отношения с женой».

4 марта Бруклину исполнилось 27 лет. По этому случаю Дэвид выложил старое семейное фото с Бруклином и Викторией, тегнул супругу и написал: «С днем ​​рождения, Баст. Мы тебя любим».

Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма

Такое же фото опубликовала Виктория, написав: «С днем ​​рождения, Бруклин. Мы тебя очень любим».

«Любовь у них измеряется постами в соцсетях». Война Бекхэмов продолжается

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
logoДэвид Бекхэм
светская хроника
logoВиктория Бекхэм
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoпремьер-лига Англия
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сейчас Бруклин ответит , что не их ребёнок, указав на то, что он на фото белый, а они красные и коричневые
Комментарий удален пользователем
Ответ Potapson
Комментарий удален пользователем
Нет, родителям просто надо выразить свою любовь. Бруклин и сам знает про свой др, и что родители помнят. Наверняка дома отметили. Если ваш ребёнок в какой-то момент жизни перестанет общаться, это не перечеркнет любовь и все хорошее, что было.
Такова се ля ви. Сын конечно тот ещё... щукин сын, но он их щукин сын.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сын Бекхэма перекрыл надпись «папа» на татуировке с якорем, другие посвященные Дэвиду тату стали менее заметны. Ранее Бруклин говорил о плохих отношениях с родителями
7 февраля, 08:58
Дэвид Бекхэм о соцсетях на фоне заявлений сына: «Мои дети совершают ошибки. Нужно позволять им делать это, так они учатся»
20 января, 17:17
Экс-защитник «МЮ» О’Кейн о словах сына Бекхэма: «Дэвиду нравилось все контролировать, он был одержим совершенством. Бренд семьи не должен быть важнее ваших детей, что бы ни случилось»
20 января, 12:10
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
15 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
17 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
39 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
44 минуты назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
49 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
4 минуты назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
21 минуту назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
21 минуту назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
33 минуты назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
49 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем