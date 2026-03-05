Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына с днем рождения: «Мы тебя любим». Ранее Бруклин рассказал о плохих отношениях с родителями
Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына, который поссорился с ними.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил сына Бруклина с днем рождения.
В январе Бруклин Бекхэм рассказал о тяжелых отношениях с родителями. Он заявил, что его родители «распространяли ложь в СМИ» и «пытались разрушить его отношения с женой».
4 марта Бруклину исполнилось 27 лет. По этому случаю Дэвид выложил старое семейное фото с Бруклином и Викторией, тегнул супругу и написал: «С днем рождения, Баст. Мы тебя любим».
Такое же фото опубликовала Виктория, написав: «С днем рождения, Бруклин. Мы тебя очень любим».
«Любовь у них измеряется постами в соцсетях». Война Бекхэмов продолжается
