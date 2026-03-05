Фабрегас о симуляции Бастони: «Алессандро совершил ошибку, но со мной это тоже случалось – вы извиняетесь и идете дальше. Он будущий капитан сборной Италии, его нужно защищать»

Фабрегас о Бастони: он будущий капитан сборной, нужно его защищать.

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас призвал защищать футболиста «Интера» Алессандро Бастони, несмотря на его ошибку.

В матче «Интера» с «Ювентусом» в 25-м туре Серии А (3:2) защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил Бастони по ноге. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал Калулу вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление. После матча Алессандро и его жена подверглись оскорблениям и угрозам в соцсетях.

«Я с ним не знаком, но думаю, что он топ-игрок и отличный парень. В будущем он должен стать капитаном сборной Италии, он ключевой игрок, и мы должны его защищать.

Конечно, в тот день он ошибся, такое бывает с игроками, со мной это тоже случалось, я допустил ошибку на «Сан-Сиро». Вы извиняетесь и двигаетесь дальше. Он умен, и он выкарабкается из этого», – сказал Фабрегас на пресс-конференции после матча с «Интером» в полуфинале Кубка Италии (0:0).

