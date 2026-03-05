  • Спортс
  • Фабрегас о симуляции Бастони: «Алессандро совершил ошибку, но со мной это тоже случалось – вы извиняетесь и идете дальше. Он будущий капитан сборной Италии, его нужно защищать»
Фабрегас о симуляции Бастони: «Алессандро совершил ошибку, но со мной это тоже случалось – вы извиняетесь и идете дальше. Он будущий капитан сборной Италии, его нужно защищать»

Фабрегас о Бастони: он будущий капитан сборной, нужно его защищать.

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас призвал защищать футболиста «Интера» Алессандро Бастони, несмотря на его ошибку.

В матче «Интера» с «Ювентусом» в 25-м туре Серии А (3:2) защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил Бастони по ноге. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал Калулу вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление. После матча Алессандро и его жена подверглись оскорблениям и угрозам в соцсетях.

«Я с ним не знаком, но думаю, что он топ-игрок и отличный парень. В будущем он должен стать капитаном сборной Италии, он ключевой игрок, и мы должны его защищать.

Конечно, в тот день он ошибся, такое бывает с игроками, со мной это тоже случалось, я допустил ошибку на «Сан-Сиро». Вы извиняетесь и двигаетесь дальше. Он умен, и он выкарабкается из этого», – сказал Фабрегас на пресс-конференции после матча с «Интером» в полуфинале Кубка Италии (0:0).

Бастони затравили в соцсетях за симуляцию. Но дисквалификации не будет

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
почему-то не удивлен, что именно фабрегас защищает мерзавца бастони. Буквально в след туре держал за футболку Салемакерса прервав атаку миланцев, но красную получил Аллегри.
С бастони лично не знаком, но считает что он хороший парень и достоин быть капитаном сборной Италии.. нет слов
Если это будущий капитан, то к сожалению у Италии реально нет будущего🤦🏻‍♂️
Он мдак, а если у вас мдак и симулянт капитан сборной, то у меня для вас плохие новости
После этого случая он точно никогда не станет капитаном сборной. Даже если до 40 лет бегать будет.
Если это будущий капитан, то к сожалению у Италии реально нет будущего🤦🏻‍♂️
В сравнении с Матераци, тот и делал все артистичнее, и не праздновал так сам факт удаления. Зато потом поднял кубок над головой…
Бастони же максимум будет праздновать чемпионство в лиге, в руководстве которой до сих пор либо коррупция либо непрофессионализм процветают… печально
Какой накой будущий капитан, после того что он сделал кто ему повязку доверит
Джузеппе Росси о симуляции Бастони: «Для победы все средства хороши. Его команда осталась в большинстве и выиграла – можно ли его винить? Нельзя»
4 марта, 18:57
Коллина об удалении Калулу из-за симуляции Бастони: «Хватило бы 10 секунд, чтобы избежать недели кошмара. Мы обсуждали вмешательства ВАР при второй желтой, но три  года назад меня не послушали»
1 марта, 14:19
«Бастони добился удаления темнокожего и крикнул: «Ура!» – здесь есть элемент расизма. Это отвратительно». Журналистка Боттери об удалении Калулу
22 февраля, 15:19
