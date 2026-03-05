Журавель об Аршавине: «Он настоящий. Не скрывает, что немного говнюк, грубиян. Нелюдимый, не хочет фотографироваться с болельщиками. Это защитная реакция от чрезмерного внимания»

Журавель об Аршавине: он настоящий, не скрывает, что немного грубиян.

Комментатор Тимур Журавель рассказал о репортажах для блога, в которых он путешествует вместе с бывшим полузащитником «Зенита » и «Арсенала » Андреем Аршавиным .

– Вдруг оказалось, что Аршавин в кадре так же обаятелен и ловок, как на поле. Почему он всем так понравился?

– Просто он настоящий. Не скрывает, что немного говнюк. Немного грубиян. Немного еще кто-то. Не пытается забелить негативную сторону, отгородиться: ну, я вот такой.

И это главное качество Аршавина: не пытается казаться тем, кем не является. И этим он крут.

– В чем сила вашей связки? Ваши туры собрали больше просмотров, чем другие.

– Мы разные. Я со стороны журналиста, комментатора, блогера. А он – со стороны футболиста-раздолбая. Непримиримый хейт, который у нас возникает, привлекает внимание. Людям хочется занять чью-то сторону. Или похейтить того и другого – почувствовать себя умнее.

Конфликт, кстати, абсолютно ненаигранный. Когда мы ругаемся, чувствуем ровно то, что проговариваем. Все органично. Мне кажется, люди это чувствуют.

– То есть не обижались друг на друга?

– Надуться – точно нет. Но жестко приложить и за кадром – бывало.

В чем еще прикол Аршавина: когда его жестко приложишь, он не обижается. Либо приложит в ответ, либо поржет. Он умеет посмеяться над собой, а такие люди не размениваются на обиды. Всегда может оценить даже грубый подкол.

– Какой он человек? Расскажи еще.

– Вот ровно такой, каким видим в кадре. Немного нелюдимый. Признает: не хочу фотографироваться с болельщиками и идти на контакты. Себе на уме. Слегка заносчивый. Но когда болтаешь с ним в ресторане, он отличный собеседник, позитивный парень. С ним комфортно.

– В роликах Аршавина часто узнавали. Я предполагал, что его знают, но масштабы куда серьезнее. Ты ощутил, что он глобал стар?

– Когда он сказал про глобал стар… Во-первых, я с ним согласен. Во-вторых, захотелось разложить этот термин на элементы: почему один глобал стар, а другой нет? Аршавин поиграл в топ-клубе в топ-чемпионате. У него есть крутой хайлайт – четыре гола на «Энфилде». Эти составляющие делают его глобал стар. Конечно, есть глобал стары, которые добираются до «Золотого мяча» и долго держат уровень. Кто-то глобал стар поменьше, но его тоже узнают – как в Марокко, так и в Манчестере или Лондоне.

С популярностью Аршавина сопоставима только популярность Канчельскиса. И вот эта ржака, что Гаттузо не узнал Радимова, очень показательна. Потому что Радимов – звезда для нас, но не глобал.

– Яркий момент, когда Аршавина узнали, но который не попал в выпуск.

– А попал момент, когда парень показывал ему футболку?

– Да-да, где три портрета Аршавина.

– Меня убило, что Аршавина это не зацепило. Почему он к этому вниманию относится настолько сдержанно и цинично? Я бы на его месте этого чувака обнял, расцеловал, жутко растрогался. Но какие бы вещи Аршавину ни показывали, он всегда держит дистанцию.

В последних выпусках Аршавин произнес: «Вас много, а я один». По-моему, это мем советского продавца из овощного, когда женщина грубила кому-то в очереди. Мне несимпатична эта позиция, и я его пытался немного поддушить. Но он так решил. Ему так комфортнее.

– А почему?

– Думаю, это защитная реакция от чрезмерного внимания, которое преследует его всю жизнь. В испанском выпуске есть пихач: Аршавин материт Федоса (блогера, который тоже участвовал в турах – Спортс’’) за то, что тот показал болельщикам, где он находится. Если мы пройдем около «Эмирейтс» и его не будут узнавать, а я скажу «посмотрите, это же Аршавин», он наорет на меня матом, – рассказал Журавель в интервью Спортсу’‘ .

