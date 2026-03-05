  • Спортс
  • Артига перед матчем с «Краснодаром»: «Сейчас это сильнейшая команда страны, возможно, но «Рубин» будет действовать без страха. Задача – забить на один гол больше»
2

Артига о матче с «Краснодаром»: «Рубин» должен отреагировать на поражение.

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».

Встреча 20-го тура Мир РПЛ пройдет в Казани в воскресенье, 8 марта. В предыдущем туре «Рубин» проиграл махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2.

– Франк, «Краснодар» – действующий чемпион. Стал ли он сильнее в этом сезоне, или есть у соперника уязвимые места?

– Возможно, это сильнейшая команда страны на данный момент, она защищает титул. Но у нас свои задачи, нам нужно закончить тот сезон как можно выше в турнирной таблице. Как любой большой клуб, а «Рубин» – это большой клуб, мы должны показывать реакцию на поражение. Мы должны подходить к этой игре с новым стимулом, мы будем действовать без страха.

Моя задача в том числе состоит в том, чтобы наша команда приобрела менталитет победителей. Это процесс, который займет время. Мы постараемся максимально использовать свои сильные качества и слабые у соперника. А они, безусловно, есть.

– В Казани в день игры ожидается минус 17 градусов и снег.

– Я убежден, что инфраструктура стадиона позволит достойно встретить непростые погодные условия, и поле будет в хорошем состоянии. Если будет плохая погода, нам нужно добиться того, чтобы на нас она сказалась меньше, чем на сопернике.

– Все-таки какая у вас философия? К прошлому тренеру было много вопросов в плане импровизации и фантазии в атаке. Достаточно ли у вас игроков, чтобы показывать ваш футбол?

– Я себя определяю как тренера, который исповедует активный стиль игры. Чтобы мои игроки сами провоцировали соперника на ошибки, а не ждали их. Хотим контролировать ход игры, владение мячом. Нынешний состав был собран под определенную структуру и стиль предыдущего тренера, это нормально. Мы оставляем то хорошее, что было. Что-то новое у нас уже получается внедрить сейчас.

Сейчас команда не будет перестраиваться на игру в 4 защитника, потому что команда подобрана под определенную структуру. Наша задача в следующей игре предстать более агрессивной активной командой, нацеленной на ворота соперника. Тем более играем дома. Наша задача забить на один гол больше, чем «Краснодар», – сказал Артига.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Рубина»
Ну ну, нафига такое делать? Ставь автобус, играй на контратаках, с пари НН будешь играть в кто больше забьёт.
