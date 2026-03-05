Мажич о пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН»: «Шафеев ошибся. Пиняев просто бежал. Очень удивлен, что ВАР сфокусировался на самом контакте»

Мажич о пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН»: судья ошибся.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что в матче РПЛ «Локомотив » – «Пари НН» (2:1) ошибочно назначили пенальти в пользу гостей.

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную и упал после контакта с Сергеем Пиняевым . Шнапцев сразу встал и попытался продолжить игру. Шафеев по совету видеоассистента Артема Чистякова посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки.

«Могу сказать свое мнение. Здесь не должно быть пенальти.

Я был очень удивлен, что система ВАР сфокусировалась на самом контакте: крупный план, перемотка. Я не увидел в этом моменте какого‑то действия от Пиняева – он просто бежал. Нога игрока «Пари НН » была в воздухе. Там и произошел контакт.

Судья пришел к монитору и посмотрел один повтор. Он должен был попросить другой кадр. Судья принял ошибочное решение», – заявил Мажич.