  • Мажич о пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН»: «Шафеев ошибся. Пиняев просто бежал. Очень удивлен, что ВАР сфокусировался на самом контакте»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что в матче РПЛ «Локомотив» – «Пари НН» (2:1) ошибочно назначили пенальти в пользу гостей.

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Шнапцев сразу встал и попытался продолжить игру. Шафеев по совету видеоассистента Артема Чистякова посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки.

«Могу сказать свое мнение. Здесь не должно быть пенальти.

Я был очень удивлен, что система ВАР сфокусировалась на самом контакте: крупный план, перемотка. Я не увидел в этом моменте какого‑то действия от Пиняева – он просто бежал. Нога игрока «Пари НН» была в воздухе. Там и произошел контакт.

Судья пришел к монитору и посмотрел один повтор. Он должен был попросить другой кадр. Судья принял ошибочное решение», – заявил Мажич.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Смешнее этого пенальти ничего не будет наверное уже, хотя, с нашим судейстаом будет
Ещё как будет!!
Так надо наверное Чистякова и Шафеева снять с РПЛ до конца сезона?
Делать этого мы, конечно же, не будем (c)
Можно, но зачем?))
Вот Генич и все другие пишут, что это самый смешной пенальти за всю историю РПЛ, а вообще-то Локомотиву один в один поставили еще в Махачкале на 90+ минуте. Но там ВАР посмотрел и указал, что псевдофол произошёл за метр до штрафной площади. А там тоже Батраков просто двигался вперед, у него из-за спины выскочил тип, ударил по ноге Батракова и упал. И хотя до штрафной был еще метр, а фола не было вообще, Казарцев ни секунды не думая поставил пенальти, а ЭСК его поддержал)
Не пенальти, а штрафной.
Сначала он поставил пенальти, причем не сомневаясь ни секунды. Ждал чтобы игрок Махачкалы упал где-то около штрафной и сразу же указал на точку. В штрафной его превратили на ВАРе. Продолжает ли судить Казарцев? Конечно.
Главная проблема в том, что за такие ошибки судьи никакой серьёзное ответственности не несут
Дальше то что? Хорошо еще Локомотив затащил и в меньшинстве, а если бы не смог?
А что насчёт удара в колено Батракову и первой жк Руденко?
Это friendly-fire
Да там по любому ракурсу всё понятно. Просто захотели поставить пенальти и поставили.
Мажич - "шафеев наказан, я отобрал у него сладкое на ужин. Все серьёзно"
Когда ошибся один судья это возможно. Здесь ошиблись два судьи в одном моменте, а это уже закономерность, добавляем сюда эпизод из Махачкалы и вот вам уже система. У каждого судьи уже давно свои правила, все зависит от гонорара предложенного им.
Уже по-моему 10 судей задержаны за влияние на результат, а вопросов к руководству нет?
Рекомендуем