  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черников об оскорблениях Кордобы со стороны фанатов ЦСКА: «Были расистские жесты, выкрики. Все все слышали, а для судьи ничего не было»
104

Черников об оскорблениях Кордобы со стороны фанатов ЦСКА: «Были расистские жесты, выкрики. Все все слышали, а для судьи ничего не было»

Черников об оскорблениях Кордобы от фанатов ЦСКА: были расистские жесты, выкрики.

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заявил о расистских жестах и выкриках в адрес форварда клуба Джона Кордобы.

«Быки» уступили ЦСКА на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После матча капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Кордоба подтвердил это: «Снова расисты».

«Хочу сделать акцент на том, что произошло после удаления. Судья [Алексей Сухой] не был в штрафной и увидел какой-то фол от Джованни на вторую желтую карточку. Для меня это обычный игровой момент, когда все друг друга придерживают в штрафной. Один человек красиво падает, зарабатывает вторую желтую. Для меня это очень странно.

А когда судья был в штрафной, ближе к сектору ЦСКА, были расистские жесты, выкрики, судья не обратил на них внимания. Был эпизод расизма в адрес Джона Кордобы.

Я хочу сделать акцент на этом, встать на защиту Джона и поддержать его. Это ненормально. Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел. Для меня это непонятно. Все все слышали, рефери был с нами. А для него ничего не было», – заявил Черников.

Красотища Кисляка, спорная красная, обвинение в расизме – детали лучшего матча весны. Вау-камбэк ЦСКА с «Краснодаром»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
logoДжон Кордоба
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoАлександр Черников
logoЦСКА
logoКраснодар
logoАлексей Сухой
болельщики
logoFONBET Кубок России
дискриминация
logoДжованни Гонсалес
104 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хочется сделать акцент на том, в какую мерзкую команду превратился Краснодар. Постоянные споры с судьями, хотя лояльнее чем Краснодар, не судят ни одну команду в РПЛ. Постоянные провокации от Кордобы и Ко. Выходят на поле чуть ли не с установкой переломать всех соперников, грубая игра для них стала нормой, и на всё это судьи почему-то закрывают глаза. Того же Черникова надо удалять через игру. Теперь еще прибавилось постоянное нытьё на тему расизма, хотя кроме них его никто никогда не видит и не слышит.
Ответ Aleksey Yashin
Хочется сделать акцент на том, в какую мерзкую команду превратился Краснодар. Постоянные споры с судьями, хотя лояльнее чем Краснодар, не судят ни одну команду в РПЛ. Постоянные провокации от Кордобы и Ко. Выходят на поле чуть ли не с установкой переломать всех соперников, грубая игра для них стала нормой, и на всё это судьи почему-то закрывают глаза. Того же Черникова надо удалять через игру. Теперь еще прибавилось постоянное нытьё на тему расизма, хотя кроме них его никто никогда не видит и не слышит.
Последствия того, как столичная пресса усиленно нализывала Краснодару и лично Галицкому все эти годы
Ответ Вячеслав Яловега
Последствия того, как столичная пресса усиленно нализывала Краснодару и лично Галицкому все эти годы
да вроде не секрет как галицкий журналистов премировал за хорошую писанину о его клубе
Нытьём краснодарских девочек удовлетворён
Ответ Stefen
Нытьём краснодарских девочек удовлетворён
Комментарий скрыт
Ответ Stefen
Нытьём краснодарских девочек удовлетворён
Тогда уже тёлочек.
В лиге не мало чёрных игроков но свистят почему то Кордобе, наверное дело не в цвете кожи, а в поведении кого-то
Ответ Thomas Vestergaard
В лиге не мало чёрных игроков но свистят почему то Кордобе, наверное дело не в цвете кожи, а в поведении кого-то
Комментарий скрыт
Ответ Thomas Vestergaard
В лиге не мало чёрных игроков но свистят почему то Кордобе, наверное дело не в цвете кожи, а в поведении кого-то
Краснодарский Винисиус
Реф ничего не слышал потому что вы его окружили и визжали как девочки особенно Сперцянка
Посмотрите на Черникова - внешне типичный расист. Наверное поэтому о расизме и рассуждает.
Ответ Zenith forever
Посмотрите на Черникова - внешне типичный расист. Наверное поэтому о расизме и рассуждает.
И фамилию Черников пусть на Афроамериканцев поменяет
Ответ Андрей Балабаев
И фамилию Черников пусть на Афроамериканцев поменяет
Афророссиянинов
Я бы еще понял если игра хоть немного была равна, но играла только одна команда, нет чтобы принять поражение и идти над собой работать, так нет эти ноют на судей, на болелещиков другой команды, реально чемпион гнилой какой то
Ответ mallowan
Я бы еще понял если игра хоть немного была равна, но играла только одна команда, нет чтобы принять поражение и идти над собой работать, так нет эти ноют на судей, на болелещиков другой команды, реально чемпион гнилой какой то
Комментарий скрыт
Ответ Владислав Шелаев
Комментарий скрыт
А если не придет?
Костолома должны были удалить вчера. Почему Мойзеса в ЦСКА любят или Вагнера?) Дело не в цвете кожи Кордобы, а в том, что он человек-г...
Все видели как быки били соперников по ногам и затылкам, хамили судье и всем остальным, а для судьи ничего не было. Вот что плохо.

А про Кордобу даже если что и было, то очевидно не в расизме дело. Хоть и глупо такое делать, если реально было.
а фото, где в Краснодаре вся трибуна средний палец показывает армейцам забыто? а в футбол во 2 тайме Краснодар не пробовал играть, вместо нытья, симуляций, аппелирований бесконечных (особенно 11 номер) к судье, и валяний по 5минут от любого контакта? возомнили о себе (особенно Мусаев) СЛИШКОМ много после удачного сезона прошлого.
1) даж если и было кордоба полностью это заслуживает
2) судья правильно сделал . что не прервал футбольное шоу
3) кпрф
Ответ qiqe
1) даж если и было кордоба полностью это заслуживает 2) судья правильно сделал . что не прервал футбольное шоу 3) кпрф
Комментарий скрыт
Ответ qiqe
1) даж если и было кордоба полностью это заслуживает 2) судья правильно сделал . что не прервал футбольное шоу 3) кпрф
Комментарий скрыт
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агкацев о расизме в адрес Кордобы от фанатов ЦСКА: «Это не красит наш футбол. Мы сразу сказали судье, но он никак не отреагировал. Просто хотим, чтобы это больше не повторялось»
5 марта, 06:52
«Снова расисты». Кордоба об оскорблениях во время матча с ЦСКА
4 марта, 21:52
«Расизм в сторону Кордобы был с трибуны ЦСКА, но арбитр не обращал внимания. Ненормально, что в России такое происходит». Защитник «Краснодара» Пальцев о фанатах
4 марта, 21:10
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
14 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
16 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
38 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
43 минуты назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
48 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
59 минут назад
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
3 минуты назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
20 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
20 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
32 минуты назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
48 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем