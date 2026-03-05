Черников об оскорблениях Кордобы со стороны фанатов ЦСКА: «Были расистские жесты, выкрики. Все все слышали, а для судьи ничего не было»

Черников об оскорблениях Кордобы от фанатов ЦСКА: были расистские жесты, выкрики.

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заявил о расистских жестах и выкриках в адрес форварда клуба Джона Кордобы.

«Быки» уступили ЦСКА на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После матча капитан «Краснодара » Эдуард Сперцян заявил , что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Кордоба подтвердил это: «Снова расисты».

«Хочу сделать акцент на том, что произошло после удаления. Судья [Алексей Сухой ] не был в штрафной и увидел какой-то фол от Джованни на вторую желтую карточку. Для меня это обычный игровой момент, когда все друг друга придерживают в штрафной. Один человек красиво падает, зарабатывает вторую желтую. Для меня это очень странно.

А когда судья был в штрафной, ближе к сектору ЦСКА, были расистские жесты, выкрики, судья не обратил на них внимания. Был эпизод расизма в адрес Джона Кордобы .

Я хочу сделать акцент на этом, встать на защиту Джона и поддержать его. Это ненормально. Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел. Для меня это непонятно. Все все слышали, рефери был с нами. А для него ничего не было», – заявил Черников.

