  • «Альфа-Банк» – главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ. «Т-Банк» и Wildberries тоже претендуют на соглашение («Чемпионат»)
«Альфа-Банк» может стать спонсором РПЛ.

«Альфа-Банк» – главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ.

Ранее стало известно, что «Альфа-Банк» и «Т-Банк» заинтересованы в сотрудничестве с Премьер-лигой со следующего сезона.

«С «Альфа-Банком» ведутся самые продвинутые переговоры. Глава РПЛ Александр Алаев уже давно ведет общение с топ-менеджерами банка о партнерстве. Уже обсуждаются цифры, сейчас красный банк выглядит фаворитом», – пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Отмечается, что «Т-Банк» тоже претендует на соглашение с РПЛ, но переговоры между сторонами сейчас на начальной стадии.

Также на спонсорство лиги претендует маркетплейс Wildberries, но первый контакт между главой лиги и ритейлером ожидается в ближайшее время.

Нынешний титульный спонсор РПЛ – платежная система «Мир».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
Если вайлдберриз, то будет забавно звучать: «Матч тура Вайлдберриз—РПЛ пройдёт на Озон Арене»
Ответ andrew.p
Если вайлдберриз, то будет забавно звучать: «Матч тура Вайлдберриз—РПЛ пройдёт на Озон Арене»
А еду доставит Яндекс доставка
Wildberries — покажи свои ягодки
Ответ Evgen_Hazard
Wildberries — покажи свои ягодки
И запустить голосование за ягодки тура
Ответ Evgen_Hazard
Wildberries — покажи свои ягодки
🍒🍒🍒
Я уже представил как Генич будет начинать трансляции: "Всем привет, дорогие друзья. Это Вайлдберис ЭР ПЭ ЭЛ"
На самом деле ужасно раздражает, когда комментаторы комментаторы постоянно произносят этих титульных спонсоров перед словом "РПЛ"
Ответ funnynerd21
На самом деле ужасно раздражает, когда комментаторы комментаторы постоянно произносят этих титульных спонсоров перед словом "РПЛ"
бетбум товарищеский матч 😂
Ответ funnynerd21
На самом деле ужасно раздражает, когда комментаторы комментаторы постоянно произносят этих титульных спонсоров перед словом "РПЛ"
Комментаторам платят деньги за то что они произносят спонсорское название, а нам, за то что мы слушаем, не платят. Вот это особенно раздражает.🙂
Офигеть конечно, WB богатые стали
Ответ Тралл из Питера
Офигеть конечно, WB богатые стали
Под триллион выручки в 2025 году вроде обещают.
Уровень где-то Татнефти.
Ответ Тралл из Питера
Офигеть конечно, WB богатые стали
Так как же не стать богатыми, если забить примерно на все законодательство РФ, всю ответственность спихнуть на «партнеров», а всю прибыль на себя?😂
Крыша там такая, что много лет «не могут» принять закон о маркетплейсах. Видимо ждут, когда весь традиционный ритейл загнется. Они ж «информационные услуги» оказывают😂
Там вся бизнес-модель построена на «Это не мы и не наша зона ответственности»🤦‍♂️
лучше бы каждый из этой тройки какую нибудь одну команду под своё крыло взял...
ещё три лишних хорошо обеспеченных клуба нашей лиге были бы гораздо полезней...
Ответ .ru
лучше бы каждый из этой тройки какую нибудь одну команду под своё крыло взял... ещё три лишних хорошо обеспеченных клуба нашей лиге были бы гораздо полезней...
Нам надо не чтобы 3 клуба стали богаче, а реформа всей лиги чтобы без патронов, единый призовой фонд и распределение бюджета через места в таблице
Ответ SMART789
Нам надо не чтобы 3 клуба стали богаче, а реформа всей лиги чтобы без патронов, единый призовой фонд и распределение бюджета через места в таблице
в идеале так и должно быть... но боюсь без этих патронов даже призовой фонд сейчас сформировать не получится
Вайлдберис)) А как там Stimorol? Не хочет?)
Лучший игрок матча отныне не мвп, а Альфа самец
Ответ Нагрузки Сборной
Лучший игрок матча отныне не мвп, а Альфа самец
Или дикий ягодец....
какие Wildberries, англицизмы запрещены с 1 марта.
Дикие Ягоды РПЛ - вот так теперь надо
Спортц штраф получить рискует
Ответ Любезный Коссутий
какие Wildberries, англицизмы запрещены с 1 марта. Дикие Ягоды РПЛ - вот так теперь надо Спортц штраф получить рискует
Не распространяется на название зарегестрированного до 1 марта бренда
Ответ Любезный Коссутий
какие Wildberries, англицизмы запрещены с 1 марта. Дикие Ягоды РПЛ - вот так теперь надо Спортц штраф получить рискует
Не спорц, а спорты!
ну все теперь видимо Генич в прямом эфире прям артикулы товаров называть начнет из ВБ
