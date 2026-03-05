«Альфа-Банк» – главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ. «Т-Банк» и Wildberries тоже претендуют на соглашение («Чемпионат»)

«Альфа-Банк» может стать спонсором РПЛ.

«Альфа-Банк» – главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ.

Ранее стало известно , что «Альфа-Банк» и «Т-Банк» заинтересованы в сотрудничестве с Премьер-лигой со следующего сезона.

«С «Альфа-Банком» ведутся самые продвинутые переговоры. Глава РПЛ Александр Алаев уже давно ведет общение с топ-менеджерами банка о партнерстве. Уже обсуждаются цифры, сейчас красный банк выглядит фаворитом», – пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Отмечается, что «Т-Банк» тоже претендует на соглашение с РПЛ, но переговоры между сторонами сейчас на начальной стадии.

Также на спонсорство лиги претендует маркетплейс Wildberries, но первый контакт между главой лиги и ритейлером ожидается в ближайшее время.

Нынешний титульный спонсор РПЛ – платежная система «Мир».