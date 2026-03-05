«Альфа-Банк» – главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ. «Т-Банк» и Wildberries тоже претендуют на соглашение («Чемпионат»)
«Альфа-Банк» – главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ.
Ранее стало известно, что «Альфа-Банк» и «Т-Банк» заинтересованы в сотрудничестве с Премьер-лигой со следующего сезона.
«С «Альфа-Банком» ведутся самые продвинутые переговоры. Глава РПЛ Александр Алаев уже давно ведет общение с топ-менеджерами банка о партнерстве. Уже обсуждаются цифры, сейчас красный банк выглядит фаворитом», – пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.
Отмечается, что «Т-Банк» тоже претендует на соглашение с РПЛ, но переговоры между сторонами сейчас на начальной стадии.
Также на спонсорство лиги претендует маркетплейс Wildberries, но первый контакт между главой лиги и ритейлером ожидается в ближайшее время.
Нынешний титульный спонсор РПЛ – платежная система «Мир».
Уровень где-то Татнефти.
Крыша там такая, что много лет «не могут» принять закон о маркетплейсах. Видимо ждут, когда весь традиционный ритейл загнется. Они ж «информационные услуги» оказывают😂
Там вся бизнес-модель построена на «Это не мы и не наша зона ответственности»🤦♂️
ещё три лишних хорошо обеспеченных клуба нашей лиге были бы гораздо полезней...
Дикие Ягоды РПЛ - вот так теперь надо
Спортц штраф получить рискует