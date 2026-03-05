Бруну сделал 14 ассистов в этом сезоне АПЛ. До рекорда «МЮ», установленного Бекхэмом, – один голевой пас
Бруну Фернандеш может повторить рекорд Дэвида Бекхэма по ассистам за «МЮ».
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал результативный пас на Каземиро в выездном матче АПЛ с «Ньюкаслом» (1:2).
Это был 14-й голевой пас португальца в этом сезоне Премьер-лиги. Бруну повторил достижение Нани (14 ассистов в сезоне-2010/11). Клубный рекорд «МЮ» по числу голевых передач за сезон АПЛ принадлежит Дэвиду Бекхэму – 15 ассистов в сезоне-1999/2000.
В то же время Бруну побил рекорд «МЮ» по числу голевых передач за сезон АПЛ в выездных матчах. У Фернандеша 9 таких пасов, у Райана Гиггза в сезоне-2001/02 было 8.
«МЮ» проиграл в большинстве – 2-й раз за сезон и впервые при Кэррике вообще. К этому все шло
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Squawka
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
лучшая десятка топ-5 последних нескольких лет, однозначно
А так вроде
В Испании 21(Месси)
В Германии 20(Мюллер -при этом не исполнял стандарты,что важно для голевых)) до этого 19 (Де брюйне -все стандарты его)
В Италии 15(Гомес)
И забавно,что у вратаря Брентфорда(Марк Флеккен) в 2025 было 9 голевых)