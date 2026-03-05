  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бруну сделал 14 ассистов в этом сезоне АПЛ. До рекорда «МЮ», установленного Бекхэмом, – один голевой пас
19

Бруну сделал 14 ассистов в этом сезоне АПЛ. До рекорда «МЮ», установленного Бекхэмом, – один голевой пас

Бруну Фернандеш может повторить рекорд Дэвида Бекхэма по ассистам за «МЮ».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал результативный пас на Каземиро в выездном матче АПЛ с «Ньюкаслом» (1:2).

Это был 14-й голевой пас португальца в этом сезоне Премьер-лиги. Бруну повторил достижение Нани (14 ассистов в сезоне-2010/11). Клубный рекорд «МЮ» по числу голевых передач за сезон АПЛ принадлежит Дэвиду Бекхэму – 15 ассистов в сезоне-1999/2000.

В то же время Бруну побил рекорд «МЮ» по числу голевых передач за сезон АПЛ в выездных матчах. У Фернандеша 9 таких пасов, у Райана Гиггза в сезоне-2001/02 было 8.

«МЮ» проиграл в большинстве – 2-й раз за сезон и впервые при Кэррике вообще. К этому все шло

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Squawka
logoМанчестер Юнайтед
logoДэвид Бекхэм
logoБруну Фернандеш
logoРайан Гиггз
logoпремьер-лига Англия
logoНани
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бруну молодец, будь у него в партнерах Хааланды, Мбаппе, Кейны, под 15+ выбивал бы в каждом сезоне
лучшая десятка топ-5 последних нескольких лет, однозначно
В идеале должен до 20 ассистов доходить, но с нашей реализацией хз , чего ожидать. ВЧера мог еще двуми ассистами разжиться
Не знаешь, что делать с мячом? Отдай Бруно.
Именно такого типажа пзщ не хватает Мадриду, но Перес даже не посмотрит в его сторону из-за возраста, а жаль
Привет Амориму, морившему его на неподходящей позиции.
Ответ Max Semenik
Привет Амориму, морившему его на неподходящей позиции.
зато там теперь манекен Майну, которого Аморим морил на банке, предпочитая даже Бруну в опорке, чем его
Ответ Max Semenik
Привет Амориму, морившему его на неподходящей позиции.
Так он бОльшую часть сезона при Амориме и играл
Честно думал в АПЛ с их количеством матчей рекорд больше..
А так вроде
В Испании 21(Месси)
В Германии 20(Мюллер -при этом не исполнял стандарты,что важно для голевых)) до этого 19 (Де брюйне -все стандарты его)
В Италии 15(Гомес)
И забавно,что у вратаря Брентфорда(Марк Флеккен) в 2025 было 9 голевых)
Ответ Forza14Viola
Честно думал в АПЛ с их количеством матчей рекорд больше.. А так вроде В Испании 21(Месси) В Германии 20(Мюллер -при этом не исполнял стандарты,что важно для голевых)) до этого 19 (Де брюйне -все стандарты его) В Италии 15(Гомес) И забавно,что у вратаря Брентфорда(Марк Флеккен) в 2025 было 9 голевых)
Речь только про МЮ
Ответ Forza14Viola
Честно думал в АПЛ с их количеством матчей рекорд больше.. А так вроде В Испании 21(Месси) В Германии 20(Мюллер -при этом не исполнял стандарты,что важно для голевых)) до этого 19 (Де брюйне -все стандарты его) В Италии 15(Гомес) И забавно,что у вратаря Брентфорда(Марк Флеккен) в 2025 было 9 голевых)
В АПЛ в целом 20 вроде, тут речь о клубном рекорде.
На фоне остальной команды это супер, но лишь итог того, что исполнителей там нет, при наличии он и с мячом то меньше был раза в два.
Ответ m083am
На фоне остальной команды это супер, но лишь итог того, что исполнителей там нет, при наличии он и с мячом то меньше был раза в два.
Выходит, в 2000-м рядом с Бекхэмом исполнителей тоже не было?
Ответ kruZ
Выходит, в 2000-м рядом с Бекхэмом исполнителей тоже не было?
Ну как же, были и отдавали, на удивление не намного меньше.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» проиграл 6 из 8 последних матчей против «Ньюкасла»
4 марта, 22:57
Кэррик про 1:2 с «Ньюкаслом»: «Мы недовольны, все было в наших руках. Горькое разочарование. Но если смотреть на общую картину, то «МЮ» в хорошем положении»
4 марта, 22:50
«МЮ» дерьмово играет последние 4 матча. В Кэррике точно есть что-то особенное». Скоулз после 1:2 с «Ньюкаслом»
4 марта, 22:49Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
14 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
16 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
38 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
43 минуты назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
48 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
59 минут назад
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
3 минуты назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
20 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
20 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
32 минуты назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
48 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем