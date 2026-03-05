Бруну сделал 14 ассистов в этом сезоне АПЛ. До рекорда «МЮ», установленного Бекхэмом, – один голевой пас

Бруну Фернандеш может повторить рекорд Дэвида Бекхэма по ассистам за «МЮ».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш отдал результативный пас на Каземиро в выездном матче АПЛ с «Ньюкаслом» (1:2).

Это был 14-й голевой пас португальца в этом сезоне Премьер-лиги. Бруну повторил достижение Нани (14 ассистов в сезоне-2010/11). Клубный рекорд «МЮ» по числу голевых передач за сезон АПЛ принадлежит Дэвиду Бекхэму – 15 ассистов в сезоне-1999/2000.

В то же время Бруну побил рекорд «МЮ» по числу голевых передач за сезон АПЛ в выездных матчах. У Фернандеша 9 таких пасов, у Райана Гиггза в сезоне-2001/02 было 8.

