Сенников, 20 лет ездящий в США, об отличиях страны от России: «Никаких. Жить я особо там не хотел, всегда тянуло домой»

Сенников об отличиях США от России: никаких.

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников не видит отличий между Россией и США.

– Вы говорите, что 20 лет ездите в Америку. Какие отличия от России вы видите?

– Никаких отличий. Я к друзьям езжу иногда, какие-то места увидеть. Жить я особо там не хотел, всегда меня тянуло домой.

В плане развлечений, да. Сходить, что-то увидеть или на концерт. Сначала были желания на хоккей, баскетбол сходить. Там ходил на Кобе Брайанта, на Бекхэма, когда он играл в «Гэлакси».

В целом просто посмотреть мир. Мне всегда нравилось путешествовать, я в ЮАР был. И на водопаде Виктория, и на Ниагарском водопаде. Если есть возможность, надо посмотреть мир, – сказал Сенников.

Лещук о мегаполисах США: «Нью-Йорк атмосфернее Лос-Анджелеса, но там грязнее. С российскими городами вообще не сравниваю. Не помню, когда у нас, по крайней мере в Москве, были горы мусора в центре»

Игорь Лещук: «Пожил бы в США, но какой‑то недолгий срок, чисто ради опыта. Мне нужно год-два за границей для получения полной картины»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт день за днем»
Вроде адекватно все сказал, там то есть, там это, посмотреть много чего можно, кому что нравится, но срач на этой ветке неизбежен
Ответ Tun
Вроде адекватно все сказал, там то есть, там это, посмотреть много чего можно, кому что нравится, но срач на этой ветке неизбежен
Комментарий скрыт
Ответ Tun
Вроде адекватно все сказал, там то есть, там это, посмотреть много чего можно, кому что нравится, но срач на этой ветке неизбежен
Это поклонники Эпштейна разводят
А я вот по Золотому кольцу на машине собираюсь проехать с семьей из СПб в июне :)
В целом, я каждое лето в детстве проводил в Московской области у бабушки. Но в тех городах не бывал
Ответ andrew.p
А я вот по Золотому кольцу на машине собираюсь проехать с семьей из СПб в июне :) В целом, я каждое лето в детстве проводил в Московской области у бабушки. Но в тех городах не бывал
Дорога из Ярославля в Углич и Калязин 1,5 года назад была как после бомбёжки, не знаю как сейчас, но берегите подвеску
Ответ andrew.p
А я вот по Золотому кольцу на машине собираюсь проехать с семьей из СПб в июне :) В целом, я каждое лето в детстве проводил в Московской области у бабушки. Но в тех городах не бывал
Золотое кольцо очень красивое, а Ростов только вчера вспоминал с друзьями - самый потрясающий древнерусский город России. Да и Ярославль огонь, есть что посмотреть, есть куда сходить . Удачной вам поездки)
Блин, ну вот это точно спортивная новость? Это же буквально для срача сделано и кликов, ну серьезно, спортс
Ответ Тралл из Питера
Блин, ну вот это точно спортивная новость? Это же буквально для срача сделано и кликов, ну серьезно, спортс
Первый день на этом сайте?
Последний абзац - топ! Путешествуйте, оно того стоит!❤️
Как никаких отличий? Духовность же только у нас
Сенников после окончания карьеры ездил в ЮАР в гости к Джейкобу Лекхето, светлая ему память. Сам Сенников расказывал, что Лекхето возил его на машине даже по тем районам, где белым в принципе опасно заходить. Так что апартеид там не совсем побежден.
Нельзя говорить, что нет отличий. Нужно говорить, что там хуже. Иначе это будет против партийной линии.
Ответ Lanc
Нельзя говорить, что нет отличий. Нужно говорить, что там хуже. Иначе это будет против партийной линии.
Ну и говори если хочешь. Кто тебе запрещает?
Комментарий удален пользователем
Ответ Schiaff1no
Комментарий удален пользователем
а где он сказал, что без удовольствия ездит?
Не знаю по моему главное преимущество в штатах это погода) кому вообще нравится в Москве зимой жить
