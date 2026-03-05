Сенников, 20 лет ездящий в США, об отличиях страны от России: «Никаких. Жить я особо там не хотел, всегда тянуло домой»

Сенников об отличиях США от России: никаких.

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников не видит отличий между Россией и США.

– Вы говорите, что 20 лет ездите в Америку. Какие отличия от России вы видите?

– Никаких отличий. Я к друзьям езжу иногда, какие-то места увидеть. Жить я особо там не хотел, всегда меня тянуло домой.

В плане развлечений, да. Сходить, что-то увидеть или на концерт. Сначала были желания на хоккей, баскетбол сходить. Там ходил на Кобе Брайанта, на Бекхэма, когда он играл в «Гэлакси».

В целом просто посмотреть мир. Мне всегда нравилось путешествовать, я в ЮАР был. И на водопаде Виктория, и на Ниагарском водопаде. Если есть возможность, надо посмотреть мир, – сказал Сенников.

