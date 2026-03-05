  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мажич об отмене гола Дзюбы «Оренбургу»: «Выглядело странно, но это офсайд. В 2023-м мы предлагали РПЛ поставить две тактические камеры – на линии ворот и офсайдную»
Фото
25

Мажич об отмене гола Дзюбы «Оренбургу»: «Выглядело странно, но это офсайд. В 2023-м мы предлагали РПЛ поставить две тактические камеры – на линии ворот и офсайдную»

Мажич об отмене гола Дзюбы «Оренбургу»: выглядело странно, но это офсайд.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич оценил отмену гола форварда «Акрона» Артема Дзюбы в матче с «Оренбургом».

Тольяттинский клуб на выезде уступил «Оренбургу» (0:2) в матче 19-го тура Мир РПЛ. Дзюба забил гол на 37-й минуте, но после просмотра ВАР он был отменен из-за офсайда.

Главным арбитром матча был Андрей Прокопов, за ВАР отвечал Павел Шадыханов.

«Судья использовал технические возможности, которые у него были. Арбитры определяли крайние точки по камере из‑за ворот. Да, это выглядело странно, но это офсайд.

В 2023 году мы направляли в лигу предложение, чтобы поставить две тактические камеры – на линии ворот и офсайдную. В 99% ситуации были бы решены быстрее. В этой игре судья принял правильное решение», – сказал Мажич.

Изображение: скриншот из трансляции «Матч Премьер»

«Мечты сбываются». Еще скандал после рестарта – Дзюбе нарисовали офсайд со спины 🤯

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoАкрон
logoОренбург
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
видеоповторы
Павел Шадыханов
logoсудьи
Милорад Мажич
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ни один человек в мире по этому ракурсу не определит что здесь есть офсайд, только наши судейки киборги смогли.
Ответ Евгений Сидоров
Ни один человек в мире по этому ракурсу не определит что здесь есть офсайд, только наши судейки киборги смогли.
У них не было выбора, ВАР не может сказать "ой простите, но тут мои полномочия все".
Вы это тоже поймите.
Ответ schwein
У них не было выбора, ВАР не может сказать "ой простите, но тут мои полномочия все". Вы это тоже поймите.
Тогда надо довериться боковому судье и не выеживаться
Интересно,какие причины отказа были,поставить эти камеры?
Ответ jwbmwbqvih
Интересно,какие причины отказа были,поставить эти камеры?
Деньги
2 камеры на каждую половину поля - это уже 4.
16 или даже больше стадионов. Каждую камеру нудно не только купить, но и обслуживать, хранить, возить, устанавливать и тд.
Ответ gleb_k
Деньги 2 камеры на каждую половину поля - это уже 4. 16 или даже больше стадионов. Каждую камеру нудно не только купить, но и обслуживать, хранить, возить, устанавливать и тд.
3 камеры. Две офсайдных и одна на ворота. Итого 6 камер. Стоят они дофига. Самые дешёвые на Озоне нашёл где-то за 300к самые дешёвые, которые подходят для VAR. Учитывая, что для них особая сертификация, то можно умножать надвое стоимость каждой подходящей сразу. И не 16, а 20 стадионов. 2 выйдут в следующем году и 2 вылетели. Так что 20 стадионов придётся обеспечить такими камерами.
А как ты понял со спины, что это офсайд, 🤡? Вся критика ему - божья роса, вообще бесполезно что-то делать, кроме как выгнать
Тут приняли решение провести линии по камере из-за ворот, а почему не прочертили так же линии, по камере из-за ворот, в матче Балтики и Зенита? На этой то камере явно видно, что офсайда нет.
И вообще - не можете чертить правильно, не хватает камер - не чертите совсем, доверяйте судье в поле и его помощнику
Ответ VVKortikov
Тут приняли решение провести линии по камере из-за ворот, а почему не прочертили так же линии, по камере из-за ворот, в матче Балтики и Зенита? На этой то камере явно видно, что офсайда нет. И вообще - не можете чертить правильно, не хватает камер - не чертите совсем, доверяйте судье в поле и его помощнику
Там решали другие задачи из кабинетов газпрома.
Ответ Ковид 07.10.52
Там решали другие задачи из кабинетов газпрома.
Даже не сомневаюсь. Да еще и стол в честь юбилея Семака был уже накрыт, не переносить же его на следующий год, вместе со столетием клуба
Этого человека уже можно назначать в Росстат, ВЦИОМ или ЦИК. Он везде правильно посчитает.
Интурист лепит горбатого: нужно четко понимать, что в России он заработал больше, чем за всю свою предыдущую карьеру, естественно он будет делать все возможное, что бы оставаться у нас как можно дольше.
C чего такая уверенность в правильности оффсайда? Лишь в желании традиционно оправдать решение судьи?
По фотографии не видно, " к сожалению, офсайд" ли это
Газпром тв рулит.
Так сказал бы Мажич какова цена вопроса на всех чтобы эти две камеры появились на каждом стадионе и все прочие накладные расходы. Было бы понятно ради жабы на какую сумму клубы и РПЛ превратили чемпионат в клоунаду.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Федотов о словах Дзюбы: «Нормальный ВАР? Пускай он купит камер 8-10, возит их с собой, будут хорошие линии. Он готов заплатить сколько-то миллионов рублей?»
2 марта, 16:31
Дзюба об отмене гола «Оренбургу»: «Нужен нормальный ВАР. Видно, что у людей там троечка по геометрии»
28 февраля, 12:54
«Мечты сбываются». Гендиректор «Акрона» об отмене гола Дзюбы «Оренбургу»
28 февраля, 11:39
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:0 – Мантуан не забил пенальти на 9-й. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
12 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
15 минут назадLive
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
26 минут назадВидео
Отмену гола «Балтики» «Зениту» в ЭСК поддержали единогласно: «Судья верно определил положение «вне игры» у Хиля»
32 минуты назад
Соболев сыграет в старте «Зенита» в матче с «Оренбургом» – после гола «Балтике» в Кубке и жестов в адрес тренеров
сегодня, 08:15
Черданцев о ВАР: «Давайте заменим судей топ-моделями. По полю будут бегать красивые девушки, с ними никто не будет спорить! Зачем нужны арбитры, если все решения принимают по видео?»
сегодня, 08:10
ЦСКА играет с «Динамо» в статусе фаворита. Ставьте на матч с бонусом до 15 000 от FONBET!
сегодня, 08:00Промо
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Интером», «Рома» в гостях у «Дженоа», «Фиорентина» против «Пармы»
сегодня, 07:40
Победы «Барселоны», «Челси» и «Сити», 100 очков Кучерова, 1-е места Гуменника и Двоеглазовой, авария Ферстаппена, снятие Лью с ЧМ, фото разбомбленного стадиона в Тегеране и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
10 минут назад
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
17 минут назад
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
20 минут назад
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
21 минуту назад
Попов о скандале с Кордобой: «Многие недовольны поведением «Краснодара». Мне в Нальчике кричали, что зарежут, убьют. Что было делать, обосраться? Пусть фанаты выражают эмоции на трибунах, а не на улице»
36 минут назад
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
48 минут назад
«Барса» запустила кампанию «Равенство создает ценность», посвященную женщинам: «Равенство – не исключение или разовый жест, а структурная ценность, укрепляющая идентичность клуба»
51 минуту назад
Кубок Англии. 1/8 финала. «Фулхэм» примет «Саутгемптон», «Лидс» против «Норвича»
58 минут назад
Чемпионат Германии. «Санкт-Паули» примет «Айнтрахт», «Унион» против «Вердера»
сегодня, 08:10
Первая лига. «Енисей» – «КАМАЗ», «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика»
сегодня, 08:00Live
Рекомендуем