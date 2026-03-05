  • Спортс
  • Агкацев о расизме в адрес Кордобы от фанатов ЦСКА: «Это не красит наш футбол. Мы сразу сказали судье, но он никак не отреагировал. Просто хотим, чтобы это больше не повторялось»
Агкацев о расизме в адрес Кордобы от фанатов ЦСКА: «Это не красит наш футбол. Мы сразу сказали судье, но он никак не отреагировал. Просто хотим, чтобы это больше не повторялось»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что судья Алексей Сухой не отреагировал на расизм в адрес Джона Кордобы.

«Быки» уступили ЦСКА на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После матча капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Кордоба подтвердил это: «Снова расисты».

«Расистские выкрики в адрес Кордобы шли от болельщиков ЦСКА, а не от футболистов. Кричали они много. Это не красит наш футбол. Думаю, все хотят, чтобы такое больше не повторялось.

Мы сразу сказали об этом судье, но он никак не отреагировал. Не знаю, как он должен по протоколу реагировать. Хотелось бы, чтобы как-то отреагировали.

Нам не принципиально, чтобы ЦСКА получил штраф. Мы просто хотим, чтобы ни на каком стадионе это больше не повторялось», – сказал Агкацев.

Красотища Кисляка, спорная красная, обвинение в расизме – детали лучшего матча весны. Вау-камбэк ЦСКА с «Краснодаром»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Советский спорт»
143 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Нам бы тоже хотелось, чтобы не повторялось ваше вечное нытьё после каждого проигрыша, где судьи не подарили вам пару лишних пенальти, левых голов или удалений у соперника, и не позволили бить сзади и грубить весь матч безнаказанно. Но, как говорится, мечтать не вредно.
Но очень приятно раскатать вас на поле и сейчас читать эти позорные сопли, закапывайте свою репутацию глубже. Хотя куда уж глубже-то...
Ответ Slowpoke7
Нам бы тоже хотелось, чтобы не повторялось ваше вечное нытьё после каждого проигрыша, где судьи не подарили вам пару лишних пенальти, левых голов или удалений у соперника, и не позволили бить сзади и грубить весь матч безнаказанно. Но, как говорится, мечтать не вредно. Но очень приятно раскатать вас на поле и сейчас читать эти позорные сопли, закапывайте свою репутацию глубже. Хотя куда уж глубже-то...
Комментарий скрыт
Ответ Slowpoke7
Нам бы тоже хотелось, чтобы не повторялось ваше вечное нытьё после каждого проигрыша, где судьи не подарили вам пару лишних пенальти, левых голов или удалений у соперника, и не позволили бить сзади и грубить весь матч безнаказанно. Но, как говорится, мечтать не вредно. Но очень приятно раскатать вас на поле и сейчас читать эти позорные сопли, закапывайте свою репутацию глубже. Хотя куда уж глубже-то...
Особенно порадовал момент с удалением, когда набежали игроки на судью и давай давить и быкоаать. А он такой раз - ещё одному жёлтую. Все продолжают быковать - он раз - второму жёлтую. И разошлись.
Отлично повел себя судья. И все по правилам - неспортивное поведение должно наказываться.
Темнокожих футболистов много, а расизм только в отношении некоторых .. Вини подтвердит.. почему бы это?
Ответ Geo07
Темнокожих футболистов много, а расизм только в отношении некоторых .. Вини подтвердит.. почему бы это?
Комментарий скрыт
Ответ Geo07
Темнокожих футболистов много, а расизм только в отношении некоторых .. Вини подтвердит.. почему бы это?
Комментарий скрыт
Какая всё таки противная команда получилась в Краснодаре.
Ответ Vanek1
Какая всё таки противная команда получилась в Краснодаре.
Комментарий скрыт
Ответ Vanek1
Какая всё таки противная команда получилась в Краснодаре.
Какой тренер, такая и команда. Пример Атлетико тому подтверждение.
Предлагаю дисквалифицировать ФК Краснодар на следующий сезон Кубка России, а вместо них пустить в группу Торпедо.
Они и черные и белые и не обижаются и не выдумывают.
Ответ NoN
Предлагаю дисквалифицировать ФК Краснодар на следующий сезон Кубка России, а вместо них пустить в группу Торпедо. Они и черные и белые и не обижаются и не выдумывают.
Поменять расизм на коррупцию получается?
Ответ mit-byer
Поменять расизм на коррупцию получается?
Почитайте определение термина "коррупция" и впредь используйте его правильно.
Самая ноющая команда два сезона подряд
Все меньше симпатии к Краснодару.
Ответ Кино Музыка
Все меньше симпатии к Краснодару.
Комментарий скрыт
Ответ Кино Музыка
Все меньше симпатии к Краснодару.
Все меньше симпатии к лжецска
Как же смешно, когда по весне все были за Краснодар, а сейчас вдруг резко тоже стали замечать, что они играют грубо, постоянно ноют и спорят с судьями
Быки, народ топил не за вас, а против Зенита :)
Похоже у нас появился свой Винисиус
Ответ shin93
Похоже у нас появился свой Винисиус
Кордобиус
краснодар впервые за долгое время сыграл с командой где есть активная поддержка, а не ряженые фан айдишники, представляю как бы они плакали и ссылались на всякий «расизм» если бы не было фан айди. Уверен, что на выезде грядка коней заткнет краснодарскую быдлокузьму как в старые добрые времена)
Расизм не приветствую. Являюсь болельщиком армейцев. Больше, чем уверен, что это чисто направлено на конкретного человека-в данном случае под раздачу попал Кордоба. Здесь принципиальная неприязнь к игроку, который много и часто провоцирует игроков ЦСКА.
Ответ Максим Ремизов
Расизм не приветствую. Являюсь болельщиком армейцев. Больше, чем уверен, что это чисто направлено на конкретного человека-в данном случае под раздачу попал Кордоба. Здесь принципиальная неприязнь к игроку, который много и часто провоцирует игроков ЦСКА.
Комментарий скрыт
Ответ cleverman_1
Комментарий скрыт
ну так получается , так же можно сказать и про Кордобу и тех кто его защищает ?
