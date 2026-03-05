Агкацев о расизме в адрес Кордобы от фанатов ЦСКА: «Это не красит наш футбол. Мы сразу сказали судье, но он никак не отреагировал. Просто хотим, чтобы это больше не повторялось»

Агкацев о расизме в адрес Кордобы: это не красит наш футбол.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что судья Алексей Сухой не отреагировал на расизм в адрес Джона Кордобы .

«Быки» уступили ЦСКА на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После матча капитан «Краснодара » Эдуард Сперцян заявил , что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Кордоба подтвердил это: «Снова расисты».

«Расистские выкрики в адрес Кордобы шли от болельщиков ЦСКА, а не от футболистов. Кричали они много. Это не красит наш футбол. Думаю, все хотят, чтобы такое больше не повторялось.

Мы сразу сказали об этом судье, но он никак не отреагировал. Не знаю, как он должен по протоколу реагировать. Хотелось бы, чтобы как-то отреагировали.

Нам не принципиально, чтобы ЦСКА получил штраф. Мы просто хотим, чтобы ни на каком стадионе это больше не повторялось», – сказал Агкацев.

