Артета о словах Хюрцелера про затяжку времени «Арсеналом»: «О наших футболистах столько говорят – думаю, больше всего в Англии любят их. Я люблю своих игроков – это самое главное»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на критику игры команды.
«Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ. После матча тренер хозяев Хюрцелер обвинил игроков «канониров» в затяжке времени: «Только одна команда пыталась играть. Надо давать больше желтых. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза за игру валялся на газоне?»
Когда Артету спросили о словах Хюрцелера, тренер «Арсенала» ответил: «Какой сюрприз».
– Вы не хотели бы ответить подробнее?
– Нет. Если вернемся к нашим предыдущим матчам, то найдем множество подобных комментариев.
Я люблю своих игроков. Это самое главное. Мы любим наших игроков, и мне нравится, как мы соревнуемся.
– Чувствуете ли вы негатив в сторону ваших игроков извне?
– Мне кажется, что люди со стороны любят наших игроков. О наших футболистах столько говорят – думаю, больше всего в Англии любят их.
– Вас волнует, что о вас говорят другие тренеры?
– По-разному.
– Зависит от тренера?
– Ага. И от слов. И цели этих слов.
– Хюрцелер сказал, что только одна команда пыталась играть.
– Следующий вопрос, – ответил Артета.
Эзе - новая черная дыра, которая по цепочке оголяет опорную и дальше вплость до своей штрафной. Поэтому в последних матчах так сильно сдал Субименди: Эдегор своим объёмом работы компенсировал его недостаток скорости и у Субименди было время думать. Когда не было Эдегора, был Мерино, который единственное, что умеет нормально делать - это бегать и выигрывать единоборства. А Эзе мало того, что не умеет вести игру, так ещё и кладёт болт на отрабатывание в защите и абсолютно не вкуривает в схемы прессинга Артеты. Добавляем сюда дуболомного Дьюкереша, который не в состоянии зацепиться за мяч, сырого Москеру и получаем идеальный рецепт для пожара.
Нам единственное, что остаётся - это молиться за здоровье Хаверца и надеяться, что Эдегор за Март-Апрель выдаст лучший отрезок в карьере. А, ещё за Инкапье надо поставить свечку - парень пашет как не в себя и тушит настолько, насколько это возможно.
Но при этом все забывают, что классную игру показывала не всегда , а зачастую спасалась. Не потому что Венгер плохой , а из-за объективных причин . Забирали всех футболистов , которых только возможно забрать. Сеск, Насри, ван Перси, Коло Туре , Санья , Клиши . Команда со строящимся стадионом , в составе одно время бендтнер лучшим бы.
Поэтому нет - лучше мы претендуем на первое место с хейтом , чем всем нравиться на четвертом