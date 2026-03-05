  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета о словах Хюрцелера про затяжку времени «Арсеналом»: «О наших футболистах столько говорят – думаю, больше всего в Англии любят их. Я люблю своих игроков – это самое главное»
31

Артета о словах Хюрцелера про затяжку времени «Арсеналом»: «О наших футболистах столько говорят – думаю, больше всего в Англии любят их. Я люблю своих игроков – это самое главное»

Артета о словах Хюрцелера про затяжку времени «Арсеналом»: я люблю своих игроков.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на критику игры команды.

«Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ. После матча тренер хозяев Хюрцелер обвинил игроков «канониров» в затяжке времени: «Только одна команда пыталась играть. Надо давать больше желтых. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза за игру валялся на газоне?»

Когда Артету спросили о словах Хюрцелера, тренер «Арсенала» ответил: «Какой сюрприз».

– Вы не хотели бы ответить подробнее?

– Нет. Если вернемся к нашим предыдущим матчам, то найдем множество подобных комментариев. 

Я люблю своих игроков. Это самое главное. Мы любим наших игроков, и мне нравится, как мы соревнуемся.

– Чувствуете ли вы негатив в сторону ваших игроков извне?

– Мне кажется, что люди со стороны любят наших игроков. О наших футболистах столько говорят – думаю, больше всего в Англии любят их.

– Вас волнует, что о вас говорят другие тренеры?

– По-разному.

– Зависит от тренера?

– Ага. И от слов. И цели этих слов.

– Хюрцелер сказал, что только одна команда пыталась играть.

– Следующий вопрос, – ответил Артета.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Football.London
logoБрайтон
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoФабиан Хюрцелер
logoМикель Артета
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Артета, пожалуйста не переставай издеваться над ними!)
Ответ Эльшод Насыров
Артета, пожалуйста не переставай издеваться над ними!)
знатно поджигает всем 5 точку)
"Я люблю своих игроков - это самое главное" ... очень хорошие слова от тренера ... главное это ❤️ внутренний климат в команде
Во фразе «только одна команда пыталась играть» ключевое слово - пыталась. Много было матчей у Арсенала, где по непонятным причинам команда вжималась в штрафную и еле уносила ноги - прошлый матч с Челси в большинстве тому пример. Вчерашний матч не из этой когорты, Брайтон ничего не показал. Глупо в такой ситуации комментировать что-то помимо собственной игры.
Ответ skvoznoi
Во фразе «только одна команда пыталась играть» ключевое слово - пыталась. Много было матчей у Арсенала, где по непонятным причинам команда вжималась в штрафную и еле уносила ноги - прошлый матч с Челси в большинстве тому пример. Вчерашний матч не из этой когорты, Брайтон ничего не показал. Глупо в такой ситуации комментировать что-то помимо собственной игры.
Справедливости ради, "Брайтон" на ничью наиграл и проблема снова была в ошибках "Арсенала".

Эзе - новая черная дыра, которая по цепочке оголяет опорную и дальше вплость до своей штрафной. Поэтому в последних матчах так сильно сдал Субименди: Эдегор своим объёмом работы компенсировал его недостаток скорости и у Субименди было время думать. Когда не было Эдегора, был Мерино, который единственное, что умеет нормально делать - это бегать и выигрывать единоборства. А Эзе мало того, что не умеет вести игру, так ещё и кладёт болт на отрабатывание в защите и абсолютно не вкуривает в схемы прессинга Артеты. Добавляем сюда дуболомного Дьюкереша, который не в состоянии зацепиться за мяч, сырого Москеру и получаем идеальный рецепт для пожара.

Нам единственное, что остаётся - это молиться за здоровье Хаверца и надеяться, что Эдегор за Март-Апрель выдаст лучший отрезок в карьере. А, ещё за Инкапье надо поставить свечку - парень пашет как не в себя и тушит настолько, насколько это возможно.
Ответ Антон Казанский
Справедливости ради, "Брайтон" на ничью наиграл и проблема снова была в ошибках "Арсенала". Эзе - новая черная дыра, которая по цепочке оголяет опорную и дальше вплость до своей штрафной. Поэтому в последних матчах так сильно сдал Субименди: Эдегор своим объёмом работы компенсировал его недостаток скорости и у Субименди было время думать. Когда не было Эдегора, был Мерино, который единственное, что умеет нормально делать - это бегать и выигрывать единоборства. А Эзе мало того, что не умеет вести игру, так ещё и кладёт болт на отрабатывание в защите и абсолютно не вкуривает в схемы прессинга Артеты. Добавляем сюда дуболомного Дьюкереша, который не в состоянии зацепиться за мяч, сырого Москеру и получаем идеальный рецепт для пожара. Нам единственное, что остаётся - это молиться за здоровье Хаверца и надеяться, что Эдегор за Март-Апрель выдаст лучший отрезок в карьере. А, ещё за Инкапье надо поставить свечку - парень пашет как не в себя и тушит настолько, насколько это возможно.
Можно было бы говорить, что Брайтон наиграл на ничью, если бы Арсенал заковырял подобный гол в самом конце. В реальности же Арсенал в самом начале игры повел в счете и Брайтону нужно было идти вперед. Чайки абсолютно ничего не предложили, поэтому говорить, что они наиграли на ничью, глупо.
Артета достойно справляется с давлением. Немного его уверенности и психологической устойчивости игрокам, и это будет непобедимая команда на несколько следующих лет.
ну прямо скажем на Артету сейчас колоссальное давление, ибо каждый бывший игрок, каждый эксперт и скоулз наровят высказаться об Арсенале
Хейтерки снова попрятались? Хах.
Хюрцелеру пора за пивом сходить и билетами обратно в Германию
Доминирует...
Все любили Арсенал, когда он был 4 и ниже. Все говорили: «Какая прекрасная команда». А когда команда стала первом и серьезно претендует на чемпионство . Всем перестала нравиться.
Но при этом все забывают, что классную игру показывала не всегда , а зачастую спасалась. Не потому что Венгер плохой , а из-за объективных причин . Забирали всех футболистов , которых только возможно забрать. Сеск, Насри, ван Перси, Коло Туре , Санья , Клиши . Команда со строящимся стадионом , в составе одно время бендтнер лучшим бы.
Поэтому нет - лучше мы претендуем на первое место с хейтом , чем всем нравиться на четвертом
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сака о 7-очковом отрыве от «Ман Сити»: «Арсенал» сосредоточен на себе. С «Брайтоном» сыграли не лучшим образом, но иногда главное – результат»
5 марта, 01:48
Артета о словах Хюрцелера про затяжку времени игроками «Арсенала»: «Какой сюрприз»
4 марта, 22:35
Артета про 1:0 с «Брайтоном»: «Очень сложный матч, суровая проверка, и «Арсенал» ее прошел»
4 марта, 22:23
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
13 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
15 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
37 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
42 минуты назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
47 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
58 минут назад
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
2 минуты назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
19 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
19 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
31 минуту назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
47 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем