Артета о словах Хюрцелера про затяжку времени «Арсеналом»: «О наших футболистах столько говорят – думаю, больше всего в Англии любят их. Я люблю своих игроков – это самое главное»

Артета о словах Хюрцелера про затяжку времени «Арсеналом»: я люблю своих игроков.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на критику игры команды.

«Арсенал» обыграл «Брайтон » со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ . После матча тренер хозяев Хюрцелер обвинил игроков «канониров» в затяжке времени: «Только одна команда пыталась играть . Надо давать больше желтых. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза за игру валялся на газоне?»

Когда Артету спросили о словах Хюрцелера , тренер «Арсенала » ответил: «Какой сюрприз» .

– Вы не хотели бы ответить подробнее?

– Нет. Если вернемся к нашим предыдущим матчам, то найдем множество подобных комментариев.

Я люблю своих игроков. Это самое главное. Мы любим наших игроков, и мне нравится, как мы соревнуемся.

– Чувствуете ли вы негатив в сторону ваших игроков извне?

– Мне кажется, что люди со стороны любят наших игроков. О наших футболистах столько говорят – думаю, больше всего в Англии любят их.

– Вас волнует, что о вас говорят другие тренеры?

– По-разному.

– Зависит от тренера?

– Ага. И от слов. И цели этих слов.

– Хюрцелер сказал, что только одна команда пыталась играть.

– Следующий вопрос, – ответил Артета.