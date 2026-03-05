  • Спортс
  «Фламенго» назначил экс-тренера «Монако» Жардима. Ранее клуб уволил Луиса, который вел переговоры с владельцами «Челси»
«Фламенго» назначил экс-тренера «Монако» Жардима. Ранее клуб уволил Луиса, который вел переговоры с владельцами «Челси»

Леонарду Жардим возглавил «Фламенго».

«Фламенго» объявил о назначении бывшего тренера «Спортинга», «Монако» и «Крузейро» Леонарду Жардима.

51-летний специалист подписал контракт до декабря 2027 года и уже приступил к работе в бразильском клубе.

3 марта «Фламенго» отправил в отставку Филипе Луиса после победы со счетом 8:0 над «Мадурейрой» в полуфинале Лиги Кариоки. Тренер продлил контракт в декабре, при нем команда выиграла 4 титула. Утверждается, что Луиса уволили из-за переговоров с владельцами «Челси», которые звали его в «Страсбур».

«Фламенго» уволил Филипе Луиса после 8:0. 3 месяца назад он выиграл чемпионат и Кубок Либертадорес 😲

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Фламенго» в X
От ситуации выиграл скорее Луис.
Рекомендуем