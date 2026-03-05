  • Спортс
  • Мажич об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «Сухой правильно разобрался в ситуации. Иванов все рисовал по процедуре»
253

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что арбитр Алексей Сухой правильно отменил гол «Балтики» в матче 19‑го тура МИР РПЛ против «Зенита» (0:1).

Гол Кевина Андраде на 75-й минуте был отменен после проверки ВАР из-за офсайда у Брайана Хиля. Главным арбитром матча был Сухой, за ВАР отвечали Сергей Иванов и Сергей Чебан. После игры «Балтика» обратилась в ЭСК РФС.

«Незасчитанный гол «Балтики». Сергей Иванов рисовал видео правильно – все по процедуре. С тактической камеры он увидел влияние на вратаря, когда игрок «Балтики» пробил по воротам.

У нас ручная система – невозможно рисовать линии с двух камер. Знаю, что этот момент получился дискуссионным. Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита» ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации», – сказал Мажич.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
253 комментария
Объяснить технологию построения и прорисовки линий? Привести актуальные прецеденты? Объяснить рекомендации, которые даются судьям в работе с ВАР?

Не. Шутите что ли? Я что Вам, профессионал что ли?
Пацаны все правильно сделали, - заявил Мажич
Ответ Joe Burrow
Объяснить технологию построения и прорисовки линий? Привести актуальные прецеденты? Объяснить рекомендации, которые даются судьям в работе с ВАР? Не. Шутите что ли? Я что Вам, профессионал что ли? Пацаны все правильно сделали, - заявил Мажич
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Год назад Мажич говорил тоже самое слово в слово разве?
Господи это просто Оруэлл какой-то. Вся страна видит это шапито, он выходит и говорит: ничего не было. Главное чтоб на Лахта-центр не натянули.
Ответ mr.pravda07861
Господи это просто Оруэлл какой-то. Вся страна видит это шапито, он выходит и говорит: ничего не было. Главное чтоб на Лахта-центр не натянули.
16 марта 2025 года. Мартинс забивает из неочевидного «не офсайда» победный гол в ворота «Зенита».
Сколько вы видели постов из Москвы, что линии начерчены неправильно, что всем стыдно за такое судейство, что это позор российского футбола, что нужно убирать китайские линии? Все дружно радовались поражению «Зенита».
Ответ Александр Жердин
16 марта 2025 года. Мартинс забивает из неочевидного «не офсайда» победный гол в ворота «Зенита». Сколько вы видели постов из Москвы, что линии начерчены неправильно, что всем стыдно за такое судейство, что это позор российского футбола, что нужно убирать китайские линии? Все дружно радовались поражению «Зенита».
При чём там судили те же Иванов и Сухой.
Год назад ,после гола Мартинса ( не менее спорного надо сказать , чем отмеченный гол Балтики) все ржали над роликами Зенита , пытающегося доказать,что с линиями что-то не так и гол забит из офсайда. Чёт никто про админ ресурс даже не пищал ,все ржали и радовались что Зенит всрал.
Ответ Максим Никитин
Год назад ,после гола Мартинса ( не менее спорного надо сказать , чем отмеченный гол Балтики) все ржали над роликами Зенита , пытающегося доказать,что с линиями что-то не так и гол забит из офсайда. Чёт никто про админ ресурс даже не пищал ,все ржали и радовались что Зенит всрал.
ну зенит -"народная команда" всем народом оттягиваем их 100-летие!
Ответ Максим Никитин
Год назад ,после гола Мартинса ( не менее спорного надо сказать , чем отмеченный гол Балтики) все ржали над роликами Зенита , пытающегося доказать,что с линиями что-то не так и гол забит из офсайда. Чёт никто про админ ресурс даже не пищал ,все ржали и радовались что Зенит всрал.
Всё ржали с нелепых "доказательств" Зенита.
На одном "доказательстве" мяч от пасующего игрока уже отлетел на 1.5 метра. На других "доказательствах" ворота наклонены на 30°.
Усё праведно. Заявил Мажич.
Ответ гилберт
Усё праведно. Заявил Мажич.
Комментарий скрыт
Пусть Мажич лучше объяснит почему почти в каждом матче истерики Краснодара остаются безнаказанными
С точки зрения начальника он ведёт себя правильно, защищает своих подчинённых.
С точки зрения главы судейского корпуса - непрофессионально. Где выводы? Где план работ по искоренению ошибок?
Ответ mit-byer
С точки зрения начальника он ведёт себя правильно, защищает своих подчинённых. С точки зрения главы судейского корпуса - непрофессионально. Где выводы? Где план работ по искоренению ошибок?
Странно подобное требовать при коротком интервью, состоящем, надо понимать, из одного вопроса.
А так вообще скоро должен быть готов ответ от ЭСК, и там уже будем смотреть, чем там руководствовались и какой логики придерживались
Ответ mit-byer
С точки зрения начальника он ведёт себя правильно, защищает своих подчинённых. С точки зрения главы судейского корпуса - непрофессионально. Где выводы? Где план работ по искоренению ошибок?
Дорожная карта по освоению денежных знаков на месте. Вот уже новые камеры нужно закупать, а к ним и софт и крепления и и тд и тп
Все идет по плану - о чем вы?!
По понятиям это гол, но играют по правилам, как бы этого не хотелось противникам Зенита. Смешно читать, что некоторые тут на глаз определяют было вне игры или нет, когда там идёт речь о паре миллиметров, а сами даже основы геометрии не знают.
А я Милорад, чемодану с денежкой рад))
"Месители, общий сбор!"
Ну, это новость чисто для возможности старых набросов на старый вентилятор. Впрочем также это возможность другим посмотреть со стороны, как слепая ненависть к объекту собственной ненависти затмевает людям глаза, и они не видят противоречий в собственных выводах, а подтверждение собственной правоты они находят в словах таких, как они, нежелающих разбираться в фактах, или хотя бы привести в качестве доказательств нечто бОльшее, чем просто слова "вся страна видела"
Не, Сухой купленный, точно говорю. Но после матча с ЦСКА мне сказали, что он просто слабый. Мажич просто не разбирается в судействе, видимо, эксперты со спортса-то лучше, а то
