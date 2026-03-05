Мажич об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «Сухой правильно разобрался в ситуации. Иванов все рисовал по процедуре»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что арбитр Алексей Сухой правильно отменил гол «Балтики» в матче 19‑го тура МИР РПЛ против «Зенита» (0:1).
Гол Кевина Андраде на 75-й минуте был отменен после проверки ВАР из-за офсайда у Брайана Хиля. Главным арбитром матча был Сухой, за ВАР отвечали Сергей Иванов и Сергей Чебан. После игры «Балтика» обратилась в ЭСК РФС.
«Незасчитанный гол «Балтики». Сергей Иванов рисовал видео правильно – все по процедуре. С тактической камеры он увидел влияние на вратаря, когда игрок «Балтики» пробил по воротам.
У нас ручная система – невозможно рисовать линии с двух камер. Знаю, что этот момент получился дискуссионным. Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита» ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации», – сказал Мажич.
Не. Шутите что ли? Я что Вам, профессионал что ли?
Пацаны все правильно сделали, - заявил Мажич
Сколько вы видели постов из Москвы, что линии начерчены неправильно, что всем стыдно за такое судейство, что это позор российского футбола, что нужно убирать китайские линии? Все дружно радовались поражению «Зенита».
На одном "доказательстве" мяч от пасующего игрока уже отлетел на 1.5 метра. На других "доказательствах" ворота наклонены на 30°.
С точки зрения главы судейского корпуса - непрофессионально. Где выводы? Где план работ по искоренению ошибок?
А так вообще скоро должен быть готов ответ от ЭСК, и там уже будем смотреть, чем там руководствовались и какой логики придерживались
Все идет по плану - о чем вы?!
Ну, это новость чисто для возможности старых набросов на старый вентилятор. Впрочем также это возможность другим посмотреть со стороны, как слепая ненависть к объекту собственной ненависти затмевает людям глаза, и они не видят противоречий в собственных выводах, а подтверждение собственной правоты они находят в словах таких, как они, нежелающих разбираться в фактах, или хотя бы привести в качестве доказательств нечто бОльшее, чем просто слова "вся страна видела"