Мажич об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «Сухой правильно разобрался в ситуации. Иванов все рисовал по процедуре»

Мажич об отмене гола «Балтики» «Зениту»: Сухой правильно разобрался.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что арбитр Алексей Сухой правильно отменил гол «Балтики» в матче 19‑го тура МИР РПЛ против «Зенита» (0:1).

Гол Кевина Андраде на 75-й минуте был отменен после проверки ВАР из-за офсайда у Брайана Хиля . Главным арбитром матча был Сухой, за ВАР отвечали Сергей Иванов и Сергей Чебан. После игры «Балтика » обратилась в ЭСК РФС.

«Незасчитанный гол «Балтики». Сергей Иванов рисовал видео правильно – все по процедуре. С тактической камеры он увидел влияние на вратаря, когда игрок «Балтики» пробил по воротам.

У нас ручная система – невозможно рисовать линии с двух камер. Знаю, что этот момент получился дискуссионным. Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита » ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации», – сказал Мажич.