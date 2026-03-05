  • Спортс
  • 🔥 «Динамо» разгромило «Спартак» – 5:2! Бело-голубые забили 4 гола за 16 минут во втором тайме
🔥 «Динамо» разгромило «Спартак» – 5:2! Бело-голубые забили 4 гола за 16 минут во втором тайме

«Динамо» разгромило «Спартак».

«Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ (5:2).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бело-голубые забили четыре гола во втором тайме за 16 минут.

Ответная игра пройдет 18 марта.

FONBET Кубок России. Полуфинал
5 марта 17:45,
Логотип домашней команды
Динамо
Завершен
5 - 2
Логотип гостевой команды
Спартак
Матч окончен
90’
+2’
  Мартинс Перейра
Нгамале   Артур
84’
Скопинцев   Зайдензаль
84’
  Осипенко
83’
75’
Барко   Дмитриев
75’
Угальде   Гарсия
Тюкавин   Сергеев
74’
  Тюкавин
73’
  Рикардо
70’
  Нгамале
67’
Кутицкий   Маринкин
65’
Ан. Миранчук   Гладышев
65’
53’
Саусь   Мартинс Перейра
47’
Саусь
2тайм
Перерыв
Ан. Миранчук
45’
+2’
Диас
44’
30’
  Угальде
23’
Умяров
Тюкавин
22’
Скопинцев
18’
  Нгамале
5’
Динамо
Лунев, Касерес, Осипенко, Рикардо, Скопинцев, Диас, Кутицкий, Нгамале, Ан. Миранчук, Тюкавин, Бителло
Запасные: Глебов, Окишор, Гладышев, Маринкин, Лещук, Зайдензаль, Артур, Маухуб, Сергеев, Расулов, Балахонов, Бабаев
1тайм
Спартак:
Максименко, Денисов, Литвинов, Джику, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Умяров, Барко, Саусь, Угальде, Маркиньос
Запасные: Заболотный, Бонгонда, Дмитриев, Мартинс Перейра, Рябчук, Гарсия, Массалыга, Ву, Сорокин, Довбня, Пичиенко
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
почему студию матч тв в онлайне превратили в стену плача мясных фанатов
устал слушать сопли и слезы о том как плох спартак
вы же не фан канал, ну похвалите Динамо, игра то крутая, зачем поросячьи слезы эти показывать?
Ответ локо чемпик
почему студию матч тв в онлайне превратили в стену плача мясных фанатов устал слушать сопли и слезы о том как плох спартак вы же не фан канал, ну похвалите Динамо, игра то крутая, зачем поросячьи слезы эти показывать?
Они весь матч ноют, позорище это такое сборище икспертов, просто цирк!
Ответ локо чемпик
почему студию матч тв в онлайне превратили в стену плача мясных фанатов устал слушать сопли и слезы о том как плох спартак вы же не фан канал, ну похвалите Динамо, игра то крутая, зачем поросячьи слезы эти показывать?
Да здесь тоже самое, в топе одни комменты, недовольные критикой нападения Спартака Черданцевым
Это просто пытка слушать Чердака, мерзкий, некомпетентный, самодовольный и едва ли хоть немного разбирающийся в футболе балабол
Ответ Mycherryblazer
Это просто пытка слушать Чердака, мерзкий, некомпетентный, самодовольный и едва ли хоть немного разбирающийся в футболе балабол
Хуже только пьяный Ловчев. Деда тоже нормально несёт, того и гляди, материться в прямом эфире начнёт
Ответ Mycherryblazer
Это просто пытка слушать Чердака, мерзкий, некомпетентный, самодовольный и едва ли хоть немного разбирающийся в футболе балабол
100%.
Чердаку заткнули рот, как Спартак будет забивать без высоких напов)) бгг
Ответ Дмитрий
Чердаку заткнули рот, как Спартак будет забивать без высоких напов)) бгг
Да пусть говорит, может еще забьем)
Ответ Peter Parker
Да пусть говорит, может еще забьем)
Сравните реакцию чердака на гол Динамо и гол Спартака.
Лучше всех видели офсайдные линии у Балтики и Зенита, вчера заступались за Краснодар как могли. И тут же футбольная карма дала с ноги в пятак.
Ответ ZarvuR2020
Лучше всех видели офсайдные линии у Балтики и Зенита, вчера заступались за Краснодар как могли. И тут же футбольная карма дала с ноги в пятак.
Я матч не смотрел , но во втором тайме смотрел коммы . Так там не наблюдал ни Спартакуса , ни Печени (Liv***). Но зато матчи Зенита те благодарно "обслуживают ". Это я к теме про sekтанство (меня банили за это слово)).
Ответ Tintobrass
Я матч не смотрел , но во втором тайме смотрел коммы . Так там не наблюдал ни Спартакуса , ни Печени (Liv***). Но зато матчи Зенита те благодарно "обслуживают ". Это я к теме про sekтанство (меня банили за это слово)).
Это факт, на зенитовских ветках они всегда активнее, чем на своих
Про "гениального" Черданцева, конечно, уже сказано - пересказано всё. Однако, не могу удержаться. Говоря про состав Спартака, сказал, что кроме замены Солари на Сауся изменений нет. А как же Литвинов вместо Ву? Забыл? Готов спорить, даже не знал. Ну и эпос, " как Спартак будет забивать с верховых подач, если впереди "маленький" Угальде. И Угальде тут же забил с верховой подачи.)))))
Ответ Иван Петров
Про "гениального" Черданцева, конечно, уже сказано - пересказано всё. Однако, не могу удержаться. Говоря про состав Спартака, сказал, что кроме замены Солари на Сауся изменений нет. А как же Литвинов вместо Ву? Забыл? Готов спорить, даже не знал. Ну и эпос, " как Спартак будет забивать с верховых подач, если впереди "маленький" Угальде. И Угальде тут же забил с верховой подачи.)))))
Да, до сих пор смешно😁
Ох уж этот питер, гасит Спартак своими кабинетами!!! Вот нелюди, не дают играть москвичам
Ну вот и Спартак вернулся, наконец-то
Какие мерзские комментаторы. Вместо того, чтоб похвалить тренерский штаб Гусева за проделанную работу, они ноют по своему Спартачку. Весь мир у них вокруг Спартака вечно вертится. Вот настоящий позор российского футбола! Оплели своими болелами все спортивные СМИ, а сами днища полные без помощи судей. А в эпоху ВАР судьи почти никак не могут помочь Спартаку. Остаётмя только ныть, что Газпром их убивает.
Ответ Владислав88
Какие мерзские комментаторы. Вместо того, чтоб похвалить тренерский штаб Гусева за проделанную работу, они ноют по своему Спартачку. Весь мир у них вокруг Спартака вечно вертится. Вот настоящий позор российского футбола! Оплели своими болелами все спортивные СМИ, а сами днища полные без помощи судей. А в эпоху ВАР судьи почти никак не могут помочь Спартаку. Остаётмя только ныть, что Газпром их убивает.
Ставка сгорела 😉
Ответ Данил Кублицкий
Ставка сгорела 😉
Не отчаивайтесь, когда-нибудь вам повезёт!
5:2! Звонят колокола!
Ща с зенитом пятерку глотнет пухлый на воротах и испанец поедет домой
Ответ Jokeeee2604
Ща с зенитом пятерку глотнет пухлый на воротах и испанец поедет домой
Также с Эмери было вроде как?))
