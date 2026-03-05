Матч окончен
🔥 «Динамо» разгромило «Спартак» – 5:2! Бело-голубые забили 4 гола за 16 минут во втором тайме
«Динамо» разгромило «Спартак».
«Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ (5:2).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бело-голубые забили четыре гола во втором тайме за 16 минут.
Ответная игра пройдет 18 марта.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
устал слушать сопли и слезы о том как плох спартак
вы же не фан канал, ну похвалите Динамо, игра то крутая, зачем поросячьи слезы эти показывать?