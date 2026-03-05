🔥 «Динамо» разгромило «Спартак» – 5:2! Бело-голубые забили 4 гола за 16 минут во втором тайме

«Динамо» разгромило «Спартак».

«Динамо » разгромило «Спартак » в первом матче 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ (5:2).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бело-голубые забили четыре гола во втором тайме за 16 минут.

Ответная игра пройдет 18 марта.

Статистика Фонбет Кубка России