Евсеев о победах «Динамо» Махачкала: «Чтобы понять потенциал, двух игр мало. Против «Ростова» использовали четыре схемы»
Тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после побед в первых двух матчах во главе дагестанского клуба.
Накануне «Динамо» обыграло «Ростов» (2:0) в четвертьфинале Фонбет Кубка России в Пути регионов, а в субботу победило «Рубин» (2:1) в РПЛ.
— Как сказалось удаление на игре? Облегчило задачу?
— Чтобы удалился футболист, нужно играть. Мы забили мяч, но его не засчитали. Удаление — это преимущество. Но в предыдущем туре «Локомотив» в меньшинстве победил.
Мы забили хорошие голы. Все сборы тренировали комбинации, заранее знали, кого мы заменим. Травма центрального защитника не была запланирована. Одной замены нам не хватило, чтобы выпустить еще кого‑то.
— Смотрели предыдущие игры «Ростова»?
— Мы смотрели игры «Ростова» на сборах, с «Краснодаром» в чемпионате. Понимали, что будут играть Сако, Вахания, Чистяков. Схема соперника была видна сборах.
Мы от своей игры отталкиваемся. Мне понравилось, как мы действовали. В Кубке главное – проход дальше.
— Вы ярко вернулись в элиту — две победы подряд. Как выглядит «Динамо», есть куда прибавлять?
— Вы смотрели игру? Увидели отличия от осени? Ярче? Это же не художественное что‑то. Вы пишете новости, не зная о чем? Почему вы тогда пишете новости? В прошедшем матче мы использовали четыре схемы. И мы победили.
В полемику вступать я не хочу. Вы же сами сказали, что пишете о футболе, но в нем не разбираетесь. Чтобы понять потенциал, двух игр мало, – сказал Евсеев.
