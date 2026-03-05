Евсеев о победах «Динамо» Махачкала: «Чтобы понять потенциал, двух игр мало. Против «Ростова» использовали четыре схемы»

Евсеев о победах «Динамо» Махачкала: чтобы понять потенциал, двух игр мало.

Тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после побед в первых двух матчах во главе дагестанского клуба.

Накануне «Динамо» обыграло «Ростов » (2:0) в четвертьфинале Фонбет Кубка России в Пути регионов, а в субботу победило «Рубин» (2:1) в РПЛ .

— Как сказалось удаление на игре? Облегчило задачу?

— Чтобы удалился футболист, нужно играть. Мы забили мяч, но его не засчитали. Удаление — это преимущество. Но в предыдущем туре «Локомотив» в меньшинстве победил.

Мы забили хорошие голы. Все сборы тренировали комбинации, заранее знали, кого мы заменим. Травма центрального защитника не была запланирована. Одной замены нам не хватило, чтобы выпустить еще кого‑то.

— Смотрели предыдущие игры «Ростова»?

— Мы смотрели игры «Ростова» на сборах, с «Краснодаром» в чемпионате. Понимали, что будут играть Сако, Вахания, Чистяков. Схема соперника была видна сборах.

Мы от своей игры отталкиваемся. Мне понравилось, как мы действовали. В Кубке главное – проход дальше.

— Вы ярко вернулись в элиту — две победы подряд. Как выглядит «Динамо», есть куда прибавлять?

— Вы смотрели игру? Увидели отличия от осени? Ярче? Это же не художественное что‑то. Вы пишете новости, не зная о чем? Почему вы тогда пишете новости? В прошедшем матче мы использовали четыре схемы. И мы победили.

В полемику вступать я не хочу. Вы же сами сказали, что пишете о футболе, но в нем не разбираетесь. Чтобы понять потенциал, двух игр мало, – сказал Евсеев.