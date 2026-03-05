  • Спортс
  Евсеев о победах «Динамо» Махачкала: «Чтобы понять потенциал, двух игр мало. Против «Ростова» использовали четыре схемы»
Евсеев о победах «Динамо» Махачкала: «Чтобы понять потенциал, двух игр мало. Против «Ростова» использовали четыре схемы»

Евсеев о победах «Динамо» Махачкала: чтобы понять потенциал, двух игр мало.

Тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после побед в первых двух матчах во главе дагестанского клуба.

Накануне «Динамо» обыграло «Ростов» (2:0) в четвертьфинале Фонбет Кубка России в Пути регионов, а в субботу победило «Рубин» (2:1) в РПЛ.

— Как сказалось удаление на игре? Облегчило задачу?

— Чтобы удалился футболист, нужно играть. Мы забили мяч, но его не засчитали. Удаление — это преимущество. Но в предыдущем туре «Локомотив» в меньшинстве победил. 

Мы забили хорошие голы. Все сборы тренировали комбинации, заранее знали, кого мы заменим. Травма центрального защитника не была запланирована. Одной замены нам не хватило, чтобы выпустить еще кого‑то.

— Смотрели предыдущие игры «Ростова»?

— Мы смотрели игры «Ростова» на сборах, с «Краснодаром» в чемпионате. Понимали, что будут играть Сако, Вахания, Чистяков. Схема соперника была видна сборах.

Мы от своей игры отталкиваемся. Мне понравилось, как мы действовали. В Кубке главное – проход дальше.

— Вы ярко вернулись в элиту — две победы подряд. Как выглядит «Динамо», есть куда прибавлять?

— Вы смотрели игру? Увидели отличия от осени? Ярче? Это же не художественное что‑то. Вы пишете новости, не зная о чем? Почему вы тогда пишете новости? В прошедшем матче мы использовали четыре схемы. И мы победили. 

В полемику вступать я не хочу. Вы же сами сказали, что пишете о футболе, но в нем не разбираетесь. Чтобы понять потенциал, двух игр мало, – сказал Евсеев.

Так их, журналистишек! Пускай матчасть учат.
Вадик, много слов.
Ты им по-валлийски скажи. 🤣
Честно говоря не понял, почему он забычил в ответ на этот вопрос. Может, там еще контекст был какой то на конференции, кто знает?
Ответ Primary Creature
Честно говоря не понял, почему он забычил в ответ на этот вопрос. Может, там еще контекст был какой то на конференции, кто знает?
Он всегда бычит. )
Ответ Primary Creature
Честно говоря не понял, почему он забычил в ответ на этот вопрос. Может, там еще контекст был какой то на конференции, кто знает?
Он не "забычил"! Прежде чем задавать вопросы главному тренеру надо готовиться, как минимум. Если не разбираешься в футболе, то хоть вопросы придумай нормальные заранее! )
Не разбираются в футболе - так объясни, расскажи. Чего быковать-то?
Вамыч с полоборота завёлся
