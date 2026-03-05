Матч окончен
«Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России
«Локомотив» одержал победу над тульским «Арсеналом».
«Локомотив» обыграл «Арсенал» во 2-м раунде 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов (2:1).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале железнодорожники встретятся с «Крыльями Советов».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
вообще-то матч пройдет в Химках... и вот кони вчера играли в 20:45 на стадионе вокруг, которого куча станций метро и даже мцк. а матч в Химках почему-то начинается в 18:30, могли бы хотя бы на полчаса-час позже сделать, людям с работы отпрашиваться
А вообще - у нас о зрителях думают в последнюю очередь.
Ну и типа надо было два матча разбить по времени , чтобы можно было показать. Поэтому добираетесь в Химки как хотите )
С победой, идем дальше!
Все остальное - лирика.