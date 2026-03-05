52

«Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

«Локомотив» одержал победу над тульским «Арсеналом».

«Локомотив» обыграл «Арсенал» во 2-м раунде 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов (2:1).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале железнодорожники встретятся с «Крыльями Советов».

FONBET Кубок России. 1/4 финала - 2 раунд
5 марта 15:30,
Логотип домашней команды
Арсенал Тула
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Локомотив
Матч окончен
90’
+4’
Руденко   Годяев
Пенчиков   Плотников
80’
Пуцко   Богданец
80’
70’
Комличенко   Воробьев
70’
Вера   Мялковский
Максимов   Игнатьев
65’
Алинви   Цараев
65’
Пуцко
50’
49’
Карпукас
2тайм
Перерыв
  Большаков
45’
35’
  Карпукас
32’
  Морозов
Ботака-Иобома
27’
10’
Пиняев   Вера
Арсенал Тула
Цулая, Ботака-Иобома, Пуцко, Большаков, Пенчиков, Брнович, Гулиев, Алинви, Попов, Максимов, Рейес Уренья
Запасные: Холин, Раздорских, Цараев, Шрамко, Азявин, Игнатьев, Кармаев, Олейник, Плотников, Соколов, Обрывков, Богданец
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Ненахов, Морозов, Монтес, Фассон, Пруцев, Карпукас, Руденко, Батраков, Комличенко, Пиняев
Запасные: Годяев, Тимофеев, Сарвели, Лантратов, Погостнов, Рамирес, Воробьев, Ньямси, Салтыков, Вера, Веселов, Мялковский
Подробнее

Статистика Фонбет Кубка России

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoFONBET Кубок России
онлайны
logoЛокомотив
logoАрсенал Тула
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
какое же дно этот журавель, вёл бы свои блоги и не лез бы в комментаторство )
Ответ dreadsss
какое же дно этот журавель, вёл бы свои блоги и не лез бы в комментаторство )
Тоже хотел это написать, но решил оставить это после матча. Он прям мерзок.
Ответ dreadsss
какое же дно этот журавель, вёл бы свои блоги и не лез бы в комментаторство )
Пол тайма гоняли по полю Игнатьева , который сидит в запасе
Вчера же играли только с Брайтоном
Ответ shipoopi1
Вчера же играли только с Брайтоном
Похоже опять придётся смотреть на регбийные приемы в штрафной)
Вперёд, Локомотив !🚂
Ответ Serega Ac-Milan
Вперёд, Локомотив !🚂
До встречи на стадионе ❤️💚
Ответ alexsem69
До встречи на стадионе ❤️💚
Отжизите там за всю хурму)
Вот вам и Арсенал.. Езжайте обратно в свой Лондон! Не будет чемпионства с такой игрой!
Ответ Александр Лазарев
Вот вам и Арсенал.. Езжайте обратно в свой Лондон! Не будет чемпионства с такой игрой!
Как они вообще умудряются разрываться на два чемпионата и еще лидировать в Англии..
Ответ Александр Лазарев
Вот вам и Арсенал.. Езжайте обратно в свой Лондон! Не будет чемпионства с такой игрой!
У Локо, с такой игрой, чемпионства лет сто, не будет))).
Матч пройдет на стадионе «Арсенал».

вообще-то матч пройдет в Химках... и вот кони вчера играли в 20:45 на стадионе вокруг, которого куча станций метро и даже мцк. а матч в Химках почему-то начинается в 18:30, могли бы хотя бы на полчаса-час позже сделать, людям с работы отпрашиваться
Ответ slow focus
Матч пройдет на стадионе «Арсенал». вообще-то матч пройдет в Химках... и вот кони вчера играли в 20:45 на стадионе вокруг, которого куча станций метро и даже мцк. а матч в Химках почему-то начинается в 18:30, могли бы хотя бы на полчаса-час позже сделать, людям с работы отпрашиваться
Не для быдла такое время ставят )))
А вообще - у нас о зрителях думают в последнюю очередь.
Ну и типа надо было два матча разбить по времени , чтобы можно было показать. Поэтому добираетесь в Химки как хотите )
Идёт опасная атака Локо,а нам показывают интервью с Игнатьевым,которое перекрывает обзор.Гениально просто!
Ответ Фут.Боль
Идёт опасная атака Локо,а нам показывают интервью с Игнатьевым,которое перекрывает обзор.Гениально просто!
Да они задолбали с этими бестолковыми интервью! Ладно бы это была лишь опция и ты по ходу игры мог задать пару интересующих вопросов (например поинтересоваться о травме Пиняева у самого Серёги или врача). Но когда это "обязалово", то и вопросы однотипные. Так ещё и не могут нормально сделать картинку "картинку в картинке"... Чистейший идиотизм!
Локомотив и его болел с победой!
Искусственный газон внес свои коррективы в игру. Было заметно как Батракову некомфортно, а организм Пиняева вообще не выдержал, надеюсь ничего серьезного.
С победой, идем дальше!
Ответ Topordo
Искусственный газон внес свои коррективы в игру. Было заметно как Батракову некомфортно, а организм Пиняева вообще не выдержал, надеюсь ничего серьезного. С победой, идем дальше!
Можно подумать, нам на пластмассе,играть было в кайф.. Локо не убедил. Забей Игнатьев, вот был бы квест))).
Ответ Khrom-1970
Можно подумать, нам на пластмассе,играть было в кайф.. Локо не убедил. Забей Игнатьев, вот был бы квест))).
Локо должен был победить и победил.
Все остальное - лирика.
И вот че толку Пиняев раскачивался? Скорость и резкость минус, травмы почему то плюс. Адама Траоре саратовский
Ответ Локуся
И вот че толку Пиняев раскачивался? Скорость и резкость минус, травмы почему то плюс. Адама Траоре саратовский
Ему до Адамы, как мне до Майкла Джордана. А я даже не черный
Вперёд Локомотив Москва!
