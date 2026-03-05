  • Спортс
  • «Ошибка Шафеева — вопиющая. Это страх перед начальством, полная несвобода». Журавель о судье матча «Локомотив» – «Пари НН»
«Ошибка Шафеева — вопиющая. Это страх перед начальством, полная несвобода». Журавель о судье матча «Локомотив» – «Пари НН»

Журавель: ошибка Шафеева — это страх перед начальством, полная несвобода.

Комментатор Тимур Журавель раскритиковал работу арбитра Рафаэля Шафеева в матче РПЛ «Локомотив» – «Пари НН» (2:1).

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Шнапцев сразу встал и попытался продолжить игру. Шафеев по совету видеоассистента посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки.

«ВАР сильнее всех соскучился по чемпионату России. Меня больше всего потряс момент с Шафеевым в матче «Локомотив» — «Пари НН». В других судейских эпизодах тура можно искать какие-то оправдания. Здесь же не может быть других интерпретаций. 

Удивительно, что Чистяков зовет главного арбитра к монитору, а потом Шафеев соглашается с точкой зрения видеопомощника. Мне кажется, это плохая форма и какая-то внутренняя скованность. Страх перед начальством, полная несвобода. Его судейская квалификация придавлена вот этими фобиями. Это вопиющая ошибка», — сказал Журавель.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Страх перед начальством, полная несвобода.
Этот крендель с Матч ТВ знает, о чем говорит
Ответ persk
Страх перед начальством, полная несвобода. Этот крендель с Матч ТВ знает, о чем говорит
конечно знает. он ровно в такой же ситуации.
Казарцев и Сухой ровно такие же несвободные
Ответ заблокированному пользователю
конечно знает. он ровно в такой же ситуации. Казарцев и Сухой ровно такие же несвободные
Ты не поверишь, но в мире нет свободных людей. Совсем нет. Относительно свободные сумасшедшие, но и на них порой могут одеть смирительную рубашку.
Также комментатор Тимур Журавель по "горячим следам" высказался о незасчитанном голе Лэмпарда на ЧМ.
Там у свистунов 90% нужно давно закрывать
Жаболикий разговорился что-то.
Ответ Доктор Верховцев
Жаболикий разговорился что-то.
У Журналю..гов лексикон _ вопиющий поступок, чудовищная ошибка, жуткий сценарий матча, не матч а какая-то расчле..ненка соперника...
Они фильмы ужасов насмотрелись?
Ответ Бонд0077
У Журналю..гов лексикон _ вопиющий поступок, чудовищная ошибка, жуткий сценарий матча, не матч а какая-то расчле..ненка соперника... Они фильмы ужасов насмотрелись?
Скандалы, интриги, расследования.
Вопиющая ошибка это то что ты как то дожил до этих лет и стал не то что комментатором, но ещё и начал выражать своё так скажем мнение...
Ахаха!!! Это "журналистской клике" явно дана команда "фас!" в отношении судей. Вот только вожаки не хотят сильно мараться и спустили на них "журавелей", которых потом, когда стрелочка повернётся, сольют без сожалений.
Ответ Павел Гапотченко_1116651138
Ахаха!!! Это "журналистской клике" явно дана команда "фас!" в отношении судей. Вот только вожаки не хотят сильно мараться и спустили на них "журавелей", которых потом, когда стрелочка повернётся, сольют без сожалений.
Никакого ’фас’ нет. За редким исключением, критикуют только этот момент в туре и то, потому, что на рзультат это не повлияло. Вот и выбрали мальчика для битья, чтобы общественность успокоить
Ответ Ржевский
Никакого ’фас’ нет. За редким исключением, критикуют только этот момент в туре и то, потому, что на рзультат это не повлияло. Вот и выбрали мальчика для битья, чтобы общественность успокоить
Ну вам кажется, что нет. Я же вижу явно спланированный накат на судей от МатчТВ и прочих. Могу ошибаться, но вот такое мое мнение.
Прям на опыте сказал
Этому персонажу такое знакомо
В кабинку Вар нужно сажать не только судью но и футболиста со стажем , чтоб они оба разбирали ситуацию, пенальти не было , скоро этих свистунов заменит ИИ вот тогда все засвистят 😂
