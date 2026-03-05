Сака о 7-очковом отрыве от «Ман Сити»: «Арсенал» сосредоточен на себе. С «Брайтоном» сыграли не лучшим образом, но иногда главное – результат»

Сака о 7-очковом отрыве от «Ман Сити»: «Арсенал» сосредоточен на себе.

Вингер «Арсенала » Букайо Сака оценил победу над «Брайтоном » (1:0) в АПЛ .

После 30 матчей «канониры» лидируют в таблице, опережая на 7 очков идущего вторым «Манчестер Сити», у которого игра в запасе.

«По ощущениям, это важнейшая победа. Мы слышали, как болельщики неожиданно начали праздновать во время игры, поэтому я представлял, что в другом матче все складывалось хорошо («Ман Сити » сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) – Спортс”). Но сейчас мы сосредоточены на себе.

Эта игра получилась довольно невзрачной, мы сыграли не лучшим образом, но иногда главное – это результат», – сказал Сака.