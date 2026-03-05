Сака о 7-очковом отрыве от «Ман Сити»: «Арсенал» сосредоточен на себе. С «Брайтоном» сыграли не лучшим образом, но иногда главное – результат»
Сака о 7-очковом отрыве от «Ман Сити»: «Арсенал» сосредоточен на себе.
Вингер «Арсенала» Букайо Сака оценил победу над «Брайтоном» (1:0) в АПЛ.
После 30 матчей «канониры» лидируют в таблице, опережая на 7 очков идущего вторым «Манчестер Сити», у которого игра в запасе.
«По ощущениям, это важнейшая победа. Мы слышали, как болельщики неожиданно начали праздновать во время игры, поэтому я представлял, что в другом матче все складывалось хорошо («Ман Сити» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) – Спортс”). Но сейчас мы сосредоточены на себе.
Эта игра получилась довольно невзрачной, мы сыграли не лучшим образом, но иногда главное – это результат», – сказал Сака.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Три очка не пахнут.
Три очка не пахнут.
А одно ?
А одно ?
Смотря у кого...
Сака явно страдает от последствий травм и непрерывной игры почти 7 сезонов в свои то 24, но все равно в самый важный момент проявил себя. Надеюсь его долечат до конца и на ЧМ будет рвать, впрочем как он делает в каждом международном турнире за Англию
Сака явно страдает от последствий травм и непрерывной игры почти 7 сезонов в свои то 24, но все равно в самый важный момент проявил себя. Надеюсь его долечат до конца и на ЧМ будет рвать, впрочем как он делает в каждом международном турнире за Англию
Там он не будет рвать. Там будут Кьеллини
Там он не будет рвать. Там будут Кьеллини
Ты в курсе что у него голов в ЧМ больше чем у Руни и Бекхама?
Я давно не видел красивую игру от Арсенала, особенно в этом сезоне. Вместо красивой игры Артета и команда играют в непонятный стратегический футбол. Это не шахматы, нужно играть для зрителей ребята.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем