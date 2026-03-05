Ахметзянов про 0:2 с «Крыльями»: «Когда остались вдесятером, детские ошибки «Оренбурга» повлияли на исход»

Ахметзянов о 0:2 с «Крыльями»: детские ошибки «Оренбурга» вдесятером повлияли на исход.

Тренер «Оренбурга » Ильдар Ахметзянов оценил поражение от «Крыльев Советов » (0:2) в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Что не получилось в этой игре?

— Не хватило некоторых моментов. Признаться честно, немного не хватило качества в отдельных эпизодах у некоторых футболистов. Мы вышли на 100% готовыми, но не все у нас получалось, к сожалению.

Пока было 11 на 11, мы ничем не уступали. К сожалению, когда остались вдесятером, несколько детских ошибок повлияли на исход. Мы это принимаем, будем сильнее и умнее. В следующий раз уже не будем допускать таких ошибок, — сказал Ахметзянов.