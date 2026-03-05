«Арсенал» не проигрывает в гостях 12 матчей подряд – лучшая серия при Артете

«Арсенал » победил на выезде «Брайтон» (1:0) в АПЛ.

«Канониры» продлили беспроигрышную серию в гостях во всех турнирах до 12 матчей (9 побед, 3 ничьих) – это их лучший показатель при тренере Микеле Артете .

Последний раз «Арсенал» уступал на выезде 6 декабря – «Астон Вилле» (1:2) в АПЛ.