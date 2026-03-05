5

«Арсенал» не проигрывает в гостях 12 матчей подряд – лучшая серия при Артете

«Арсенал» победил на выезде «Брайтон» (1:0) в АПЛ.

«Канониры» продлили беспроигрышную серию в гостях во всех турнирах до 12 матчей (9 побед, 3 ничьих) – это их лучший показатель при тренере Микеле Артете.

Последний раз «Арсенал» уступал на выезде 6 декабря – «Астон Вилле» (1:2) в АПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
5 комментариев
Я не фвнат Арсенала, но эту комманду столько негатива, из за этого желаю чтобы они взяли титул, заслужили, все же так играют, футбол сейчас другой.
В этом сезоне Арсенал должен брать титул АПЛ
Рекомендуем