Челестини о том, что Мойзес был капитаном ЦСКА в матче с «Краснодаром»: «Это шанс общаться с судьями, так можно было защищаться от Кордобы. У нас было совещание»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что доверил капитанскую повязку защитнику Мойзесу Барбозе в матче с «Краснодаром» для защиты от судей.
В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:1. Главным арбитром матча был Алексей Сухой.
– Почему не играет Лукин? И что такого увидели в Данилове?
– У Лукина была травма, потом у него была административная проблема. Не мог лететь. То есть сперва он отсутствовал 4-5 дней по травме, а потом Данилов меня восхитил в товарищеских матчах.
Это большая привилегия, когда есть 5-6 хороших защитников. Но отмечу, что я всегда был тем, кто в Лукина верил.
– Было видно, как Козлов был мотивирован. Обсуждали с ним тактические моменты «Краснодара»?
– Нет, мы много не говорили. Но когда увидели состав, мы спросили его по паре моментов. Он нам дал ответ и попал в точку. Мотивированным я его вижу всегда. В прошлый раз тоже.
– Ди Лусиано второй матч подряд вне заявки.
– Это спортивное решение, это мое решение.
– Капитаном был Мойзес, а не Обляков. Почему?
– У нас было совещание. Это красивая черта этой команды – Мойзес и Ваня подошли ко мне.
Мы ожидали, что Кордоба будет в старте, дать повязку Мойзесу – шанс общаться с судьями. Таким образом, можно больше защищаться от Кордобы. Потому и решили дать повязку Мойзесу. Возможно, повязка чуть больше бы защищала его от судей. Так как капитан может больше общаться с судьями, – сказал Челестини.
Выиграли же! В хорошем стиле выиграли! Зачем вот это всё сейчас???
Карму себе дырявите.
— Потому что он чёрный! Это наш традиционный расизм.
Никак это не касается Галицкого и самих краснодарцев. Им - уважение ✊
Кордоба играет так как умеет. Его точно так же постоянно бьют и провоцируют.