  • Челестини о том, что Мойзес был капитаном ЦСКА в матче с «Краснодаром»: «Это шанс общаться с судьями, так можно было защищаться от Кордобы. У нас было совещание»
122

Челестини о том, что Мойзес был капитаном ЦСКА в матче с «Краснодаром»: «Это шанс общаться с судьями, так можно было защищаться от Кордобы. У нас было совещание»

Челестини: капитанская повязка Мойзеса – защита от Кордобы и судей.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что доверил капитанскую повязку защитнику Мойзесу Барбозе в матче с «Краснодаром» для защиты от судей.

В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:1. Главным арбитром матча был Алексей Сухой.

– Почему не играет Лукин? И что такого увидели в Данилове?

– У Лукина была травма, потом у него была административная проблема. Не мог лететь. То есть сперва он отсутствовал 4-5 дней по травме, а потом Данилов меня восхитил в товарищеских матчах.

Это большая привилегия, когда есть 5-6 хороших защитников. Но отмечу, что я всегда был тем, кто в Лукина верил.

– Было видно, как Козлов был мотивирован. Обсуждали с ним тактические моменты «Краснодара»?

– Нет, мы много не говорили. Но когда увидели состав, мы спросили его по паре моментов. Он нам дал ответ и попал в точку. Мотивированным я его вижу всегда. В прошлый раз тоже.

– Ди Лусиано второй матч подряд вне заявки.

– Это спортивное решение, это мое решение.

– Капитаном был Мойзес, а не Обляков. Почему?

– У нас было совещание. Это красивая черта этой команды – Мойзес и Ваня подошли ко мне.

Мы ожидали, что Кордоба будет в старте, дать повязку Мойзесу – шанс общаться с судьями. Таким образом, можно больше защищаться от Кордобы. Потому и решили дать повязку Мойзесу. Возможно, повязка чуть больше бы защищала его от судей. Так как капитан может больше общаться с судьями, – сказал Челестини.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
122 комментария
От Кордобы и Черникова в принципе футбол защищать нужно. Эти двое любой матч в грязи утопить готовы своими провоцациями.
Ответ Pravdorub Victorovich
От Кордобы и Черникова в принципе футбол защищать нужно. Эти двое любой матч в грязи утопить готовы своими провоцациями.
Мне кажется Черников и в жизни такое же чудо неадекватное
Ответ Pravdorub Victorovich
От Кордобы и Черникова в принципе футбол защищать нужно. Эти двое любой матч в грязи утопить готовы своими провоцациями.
Ленини от них вчера не отставал, это уже становится стилем команды. Из этого можно сделать вывод, что стиль "дровосеков" осознанно культивируется в команде.
Интересно, если Мойзес назовет Кордобу обезьяной это будет считаться расизмом?
Ответ riverman1980
Интересно, если Мойзес назовет Кордобу обезьяной это будет считаться расизмом?
Прискорбно , конечно, когда приходится идти на такие уловки , чтобы африканский фактор исключить !
Ответ riverman1980
Интересно, если Мойзес назовет Кордобу обезьяной это будет считаться расизмом?
Это будет самокритика
Дожили до того, что игрокам даже внутри команды приходится договариваться, как оградиться от провокаций соперника.... Вот это репутацию себе наиграли ((((. Но молодцы, ответили тремя голами! 💪
Ответ MarkAntoniy
Дожили до того, что игрокам даже внутри команды приходится договариваться, как оградиться от провокаций соперника.... Вот это репутацию себе наиграли ((((. Но молодцы, ответили тремя голами! 💪
Дожили... Команда договаривается, как она будет против одного игрока обороняться... Капитанскую повязку зачем то приплели... Стыдобушка.
Выиграли же! В хорошем стиле выиграли! Зачем вот это всё сейчас???
Карму себе дырявите.
Отличное и правильное решение, немного Мойзес нервничал, но это временно... А Ваня и не заслуживал - флегматик и пофигист, "обрез" одним словом...
Ответ Ник Прост
Отличное и правильное решение, немного Мойзес нервничал, но это временно... А Ваня и не заслуживал - флегматик и пофигист, "обрез" одним словом...
Очень странно вы описали одного из лидеров команды. Пенальти не забил, но уж точно не пофигист и не флегматик
Ответ Ник Прост
Отличное и правильное решение, немного Мойзес нервничал, но это временно... А Ваня и не заслуживал - флегматик и пофигист, "обрез" одним словом...
я не понимаю, за что тут принято не любить облякова. без него центр цска сильно проседает, теряет в креативе
Игроки Краснодара играют грязно,нытики.
Интересно,получается Челестины открыто заявляет, что игроку ЦСКА,чтобы общаться с судьёй с той же периодичностью,что Кордоба нужно выдавать капитанскую повязку
— Капитаном был Мойзес, а не Обляков. Почему?
— Потому что он чёрный! Это наш традиционный расизм.
Краснодар с Кордобой и Черниковым - мерзкий, подлый., отвратительный.
Никак это не касается Галицкого и самих краснодарцев. Им - уважение ✊
Ответ Бен Гаан
Краснодар с Кордобой и Черниковым - мерзкий, подлый., отвратительный. Никак это не касается Галицкого и самих краснодарцев. Им - уважение ✊
Почему Черников мерзкий? Он обычный очень жёсткий игрок, не могу припомнить от него ударов исподтишка. Если кого бьёт, то открыто, от души.
Кордоба играет так как умеет. Его точно так же постоянно бьют и провоцируют.
Ответ igor.igorev
Почему Черников мерзкий? Он обычный очень жёсткий игрок, не могу припомнить от него ударов исподтишка. Если кого бьёт, то открыто, от души. Кордоба играет так как умеет. Его точно так же постоянно бьют и провоцируют.
Рассказов из КС наверняка тоже не мерзкий. Маленького Глебова чуть не размотал, Ревазова с башки в нос ушатал.. Зато открыто, от души.. Побольше бы таких как он и Черников. И ММА можно не смотреть... Дело Бодака живёт...
Не ту команду девками назвали, кубаноиды дают нытья и соплей
Ответ Mika18
Не ту команду девками назвали, кубаноиды дают нытья и соплей
А какую называли до этого?
Ответ aci2003@yandex.ru
А какую называли до этого?
Амкар
Вот бы еще судьи защищали футболистов команды соперника от краснодарских животных.
