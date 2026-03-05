Челестини о том, что Мойзес был капитаном ЦСКА в матче с «Краснодаром»: «Это шанс общаться с судьями, так можно было защищаться от Кордобы. У нас было совещание»

Челестини: капитанская повязка Мойзеса – защита от Кордобы и судей.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что доверил капитанскую повязку защитнику Мойзесу Барбозе в матче с «Краснодаром » для защиты от судей.

В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:1. Главным арбитром матча был Алексей Сухой .

– Почему не играет Лукин? И что такого увидели в Данилове?

– У Лукина была травма, потом у него была административная проблема. Не мог лететь. То есть сперва он отсутствовал 4-5 дней по травме, а потом Данилов меня восхитил в товарищеских матчах.

Это большая привилегия, когда есть 5-6 хороших защитников. Но отмечу, что я всегда был тем, кто в Лукина верил.

– Было видно, как Козлов был мотивирован. Обсуждали с ним тактические моменты «Краснодара»?

– Нет, мы много не говорили. Но когда увидели состав, мы спросили его по паре моментов. Он нам дал ответ и попал в точку. Мотивированным я его вижу всегда. В прошлый раз тоже.

– Ди Лусиано второй матч подряд вне заявки.

– Это спортивное решение, это мое решение.

– Капитаном был Мойзес, а не Обляков. Почему?

– У нас было совещание. Это красивая черта этой команды – Мойзес и Ваня подошли ко мне.

Мы ожидали, что Кордоба будет в старте, дать повязку Мойзесу – шанс общаться с судьями. Таким образом, можно больше защищаться от Кордобы. Потому и решили дать повязку Мойзесу. Возможно, повязка чуть больше бы защищала его от судей. Так как капитан может больше общаться с судьями, – сказал Челестини.