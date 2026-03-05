  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бернарду Силва: «Все спорные решения – не в пользу «Ман Сити». Мы уже привыкли к такому в этом сезоне, знаем, как это работает»
28

Бернарду Силва: «Все спорные решения – не в пользу «Ман Сити». Мы уже привыкли к такому в этом сезоне, знаем, как это работает»

Бернарду Силва о судействе: все спорные решения – не в пользу «Сити».

Бернарду Силва остался недоволен работой бригады судей во главе с Дарреном Инглэндом в матче «Манчестер Сити» против «Ноттингем Форест» (2:2).

«Мы уже в целом привыкли к подобному в этом сезоне. Все спорные решения – не в нашу пользу. Такова реальность. Я только что посмотрел момент с Холандом (форвард упал в штрафной после возможного контакта с бросившимся ему в ноги голкипером – Спортс”). По-моему, это пенальти. У кого-то может быть другое мнение, но что Эрлинг мог там сделать?

Мы привыкли к такому в этом сезоне. Мы знаем, как это работает. Наше дело – стать лучше, потому что эти вещи мы контролировать не можем. Мы можем контролировать свою игру – и на ней надо сосредоточиться», – сказал полузащитник «Сити» в эфире TNT Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБернарду Силва
Даррен Инглэнд
Sky Sports
logoНоттингем Форест
logoсудьи
logoЭрлинг Холанд
logoМатц Зельс
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самая обласканная судьями команда за последние 15 лет жалуется на судей. Причём это делает снова главнытик
Ответ S. A.
Самая обласканная судьями команда за последние 15 лет жалуется на судей. Причём это делает снова главнытик
ты просто взял самый популярный коммент вот отсюда
https://www.sports.ru/football/1117093666-sperczyan-posle-13-ot-czska-est-chuvstvo-ustalosti-ot-sudejstva-my-xot.html
Ответ Bruce Banner_
ты просто взял самый популярный коммент вот отсюда https://www.sports.ru/football/1117093666-sperczyan-posle-13-ot-czska-est-chuvstvo-ustalosti-ot-sudejstva-my-xot.html
Комментарий скрыт
Знает, как это работает :)
Ответ ten Hag
Знает, как это работает :)
Потому что много лет это работало на их титулы
Ответ ten Hag
Знает, как это работает :)
А как у тебя с работой?
Какой бесстыдник !
Сами отдали матч .
А теперь выясняется , что они контролировали игру ))
Было очень похоже на пенальти
Я тоже пересмотрел этот момент.. просто смех
Ответ Billy_Shears
Я тоже пересмотрел этот момент.. просто смех
Смех - это когда отменяют гол в ворота Арсенала после симуляции Габриэля.
Скажи это Алиссону, что все спорные моменты решаются не в вашу пользу.
когда поднимал над головой судейские чашки год за годом - то что-то я не видел претензий.
Ответ DolJun
когда поднимал над головой судейские чашки год за годом - то что-то я не видел претензий.
Так он и говорит-знает как это работает.
Если привыкли, че ноешь опять?
Бернарду и Бруну наверное два самых мразотных и вечно ноющих игрока во всей лиге. Уж сколько тащат голубых, словами не передать.
Ответ _El Nino_
Бернарду и Бруну наверное два самых мразотных и вечно ноющих игрока во всей лиге. Уж сколько тащат голубых, словами не передать.
Бруну таки получше будет. По крайней мере так грязно не фолит, как Сильва.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ман Сити» не дали пенальти в конце матча с «Ноттингемом» за падение Родри после контакта с Андерсоном. Также Зельс прыгнул в ноги Холанду, еще Эрлинга держали за футболку в штрафной
4 марта, 21:47Фото
Гвардиола об 1:0 с «Лидсом»: «Сити» сделал тысячу миллионов передач, все контролировал. Важнейшая победа – она позволяет нам оставаться в гонке. АПЛ сейчас сильна как никогда»
28 февраля, 20:20
Холанд зарабатывает 31,6 млн евро в год без учета бонусов – больше всех в топ-лигах. Мбаппе – на 2-м месте, Винисиус – на 4-м, Влахович – на 7-м, Каземиро – на 8-м (Transfermarkt)
12 февраля, 17:11
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
12 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
14 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
36 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
41 минуту назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
46 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
57 минут назад
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
1 минуту назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
18 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
18 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
30 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
46 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем