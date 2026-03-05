Бернарду Силва: «Все спорные решения – не в пользу «Ман Сити». Мы уже привыкли к такому в этом сезоне, знаем, как это работает»
Бернарду Силва о судействе: все спорные решения – не в пользу «Сити».
Бернарду Силва остался недоволен работой бригады судей во главе с Дарреном Инглэндом в матче «Манчестер Сити» против «Ноттингем Форест» (2:2).
«Мы уже в целом привыкли к подобному в этом сезоне. Все спорные решения – не в нашу пользу. Такова реальность. Я только что посмотрел момент с Холандом (форвард упал в штрафной после возможного контакта с бросившимся ему в ноги голкипером – Спортс”). По-моему, это пенальти. У кого-то может быть другое мнение, но что Эрлинг мог там сделать?
Мы привыкли к такому в этом сезоне. Мы знаем, как это работает. Наше дело – стать лучше, потому что эти вещи мы контролировать не можем. Мы можем контролировать свою игру – и на ней надо сосредоточиться», – сказал полузащитник «Сити» в эфире TNT Sports.
