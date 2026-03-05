«МЮ» проиграл 6 из 8 последних матчей против «Ньюкасла»
В среду команда под руководством Майкла Кэррика уступила со счетом 1:2 в матче 29-го тура АПЛ.
В 8 последних матчах против «Ньюкасла» во всех турнирах «МЮ» одержал 2 победы и потерпел 6 поражений. Общий счет – 6:16.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
Это легко объяснимо, у Ньюкасла один из лучших центров поля в лиге, они очень интенсивно играют и сильны физически. Сколько раз сегодня Каземиро и Майну потеряли мяч пока оглядывались по сторонам и сколько борьбы за мяч они проиграли. И так уже несколько сезонов наш центр возят лицом о газон.
Тонали топ
Вот почему не играет Маласия! Как защитник никакущий!
Сказка Керрика закончилась?
