«МЮ» проиграл 6 из 8 последних матчей против «Ньюкасла»

«МЮ» проиграл «Ньюкаслу» 6 из 8 последних матчей.

«Манчестер Юнайтед » проиграл 6 из 8 последних матчей с «Ньюкаслом».

В среду команда под руководством Майкла Кэррика уступила со счетом 1:2 в матче 29-го тура АПЛ .

В 8 последних матчах против «Ньюкасла » во всех турнирах «МЮ» одержал 2 победы и потерпел 6 поражений. Общий счет – 6:16.