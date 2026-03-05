«МЮ» дерьмово играет последние 4 матча. В Кэррике точно есть что-то особенное». Скоулз после 1:2 с «Ньюкаслом»
Скоулз об 1:2 с «Ньюкаслом»: «МЮ» играет дерьмово последние 4 матча.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высмеял Майкла Кэррика после поражения от «Ньюкасла».
В 29-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл со счетом 1:2 – впервые после назначения Кэррика на пост главного тренера.
«В Майкле определенно есть что-то особенное… Потому что последние четыре матча «Юнайтед» играет дерьмово. Спокойной ночи! 😘 Тонали❤️», – написал Скоулз в сторис инстаграма.
Изображение: instagram.com/stories/paulscholesaaa
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Пола Скоулза
70 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Реально секта типа спартаковской
У Кэррика явно какой-то личный конфликт с остальными.
Хотя нет, истинный Царь футбольных людей уважает.
как-то мелко, мелко со стороны Скоулза…
как же это иронично)
Так что тут дело не в Скоулзе.
Они по другому просто выпадут из медиа-поля.
Дядь Пол, не надо так😏