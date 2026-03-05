  • Спортс
  • «МЮ» дерьмово играет последние 4 матча. В Кэррике точно есть что-то особенное». Скоулз после 1:2 с «Ньюкаслом»
«МЮ» дерьмово играет последние 4 матча. В Кэррике точно есть что-то особенное». Скоулз после 1:2 с «Ньюкаслом»

Скоулз об 1:2 с «Ньюкаслом»: «МЮ» играет дерьмово последние 4 матча.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высмеял Майкла Кэррика после поражения от «Ньюкасла».

В 29-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл со счетом 1:2 – впервые после назначения Кэррика на пост главного тренера.

«В Майкле определенно есть что-то особенное… Потому что последние четыре матча «Юнайтед» играет дерьмово. Спокойной ночи! 😘 Тонали❤️», – написал Скоулз в сторис инстаграма.

Изображение: instagram.com/stories/paulscholesaaa

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Пола Скоулза
Я конечно ни одну игру не смотрел, но это же все таки коллеги и товарищи бывшие, а ведут себя как черти последние. Нет чтобы кореша поддержать
Ответ Тайыр Аманов
Я конечно ни одну игру не смотрел, но это же все таки коллеги и товарищи бывшие, а ведут себя как черти последние. Нет чтобы кореша поддержать
Завистники
Реально секта типа спартаковской
Ответ Тайыр Аманов
Я конечно ни одну игру не смотрел, но это же все таки коллеги и товарищи бывшие, а ведут себя как черти последние. Нет чтобы кореша поддержать
Может дело в контрактах с телевизионшиками,что бы контент давать
Ясно одно: Кэррика явно не любили в раздевалке МЮ. Арбелоа совсем никакущий тренер, но ноль критики от бывших одноклубников.

У Кэррика явно какой-то личный конфликт с остальными.
Ответ Гол в девятину
Ясно одно: Кэррика явно не любили в раздевалке МЮ. Арбелоа совсем никакущий тренер, но ноль критики от бывших одноклубников. У Кэррика явно какой-то личный конфликт с остальными.
Насчёт Арбелоа я бы не торопился. Пока его как тренера мы фактически ещё и не видели. В текущем Реале провалится любой, даже самый опытный тренер.
Ответ Гол в девятину
Ясно одно: Кэррика явно не любили в раздевалке МЮ. Арбелоа совсем никакущий тренер, но ноль критики от бывших одноклубников. У Кэррика явно какой-то личный конфликт с остальными.
Комментарий скрыт
Рыжего там случайно никогда не называли Царем?
Хотя нет, истинный Царь футбольных людей уважает.

как-то мелко, мелко со стороны Скоулза…
Ответ Nachalnik
Рыжего там случайно никогда не называли Царем? Хотя нет, истинный Царь футбольных людей уважает. как-то мелко, мелко со стороны Скоулза…
Насколько помню его называли принцем
Ответ Chuha-Motibg
Насколько помню его называли принцем
получается свержёстким на поле и непримерно раненым внутри..
как же это иронично)
И это бывший партнер, с которым они столько лет вместе делили раздевалку и не только? Понимаю, когда Скоулз брызжет ядом в сторону Арсенала… Но вот этого… Видимо все бывшие легенды МЮ такие😂
Ответ Gany4
И это бывший партнер, с которым они столько лет вместе делили раздевалку и не только? Понимаю, когда Скоулз брызжет ядом в сторону Арсенала… Но вот этого… Видимо все бывшие легенды МЮ такие😂
Все бывшие легенды плохо высказываются о Кэррике или делают неприятные намеки... Врятли совпадение, скорее всего еще во время игровой карьеры что-то произошло.

Так что тут дело не в Скоулзе.
Ответ Artuom Batishev
Все бывшие легенды плохо высказываются о Кэррике или делают неприятные намеки... Врятли совпадение, скорее всего еще во время игровой карьеры что-то произошло. Так что тут дело не в Скоулзе.
Не все. Рио на него не гонит. Но Рио вообще мало на кого гонит.
Такое ощущение будто он специально ждал, когда МЮ проиграет, чтобы радостно написать сей пост.
Многие ли у Ньюкасла на его поле способны выиграть? При Кэррике на МЮ стало приятно смотреть. Команда интересно играет!
Ответ Cristiano Ronaldo
Многие ли у Ньюкасла на его поле способны выиграть? При Кэррике на МЮ стало приятно смотреть. Команда интересно играет!
Эвертон, Брентфорд, Астон Вилла недавно переехали Ньюкасл на Сент Джеймс Парк. Не сказать что это неприступная крепость
Ответ Cristiano Ronaldo
Многие ли у Ньюкасла на его поле способны выиграть? При Кэррике на МЮ стало приятно смотреть. Команда интересно играет!
Интересно узнать, чем же так интересна игра сегодняшнего МЮ? Скоулз с Кином, конечно, явно перегибают палку, пытаясь как-то лично задеть Каррика, но вот то, что МЮ действительно последние 4 матча выглядел, мягко говоря, так себе - это правда. Во вчерашнем матче, первую половину второго тайма вообще было непонятно кто играет в меньшинстве. Так что критика именно игры как раз по делу.
Как только МЮ проигрывает , начинают обливать грязью тренера тем более свои же! САФ реально крутой тренер , что смог собрать великую команду с этих персонажей , они бились друг за друга на поле , а сейчас совсем другая картина
Мне кажется вся эта банда «Невиллов, Скоулзов, Кинов» будет всю жизнь ворошить нервы любому тренеру МЮ своей критикой.
Они по другому просто выпадут из медиа-поля.
Скоулз как будто ждал порожении Кэррика
Дядь Пол, не надо так😏
Они же прям ждут поражений МЮ, чтобы пошакалить над Кэрриком. Омерзительное зрелище. А ведь уважаемые личности казалось бы.
