«МЮ» дерьмово играет последние 4 матча. В Кэррике точно есть что-то особенное». Скоулз после 1:2 с «Ньюкаслом»

Скоулз об 1:2 с «Ньюкаслом»: «МЮ» играет дерьмово последние 4 матча.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высмеял Майкла Кэррика после поражения от «Ньюкасла ».

В 29-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед » проиграл со счетом 1:2 – впервые после назначения Кэррика на пост главного тренера.

«В Майкле определенно есть что-то особенное… Потому что последние четыре матча «Юнайтед» играет дерьмово. Спокойной ночи! 😘 Тонали❤️», – написал Скоулз в сторис инстаграма.

Изображение: instagram.com/stories/paulscholesaaa