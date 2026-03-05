Кэррик про 1:2 с «Ньюкаслом»: «Мы недовольны, все было в наших руках. Горькое разочарование. Но если смотреть на общую картину, то «МЮ» в хорошем положении»

Майкл Кэррик: недовольны игрой с «Ньюкаслом», все было в руках «МЮ».

Майкл Кэррик подвел итоги матча с «Ньюкаслом» (1:2) в АПЛ .

«Мы недовольны тем, как сегодня играли. Дело в том, как развивались события. По большей части все было в наших руках, но следует отдать должное «Ньюкаслу ». То, как он подошел к этой игре... Мы знали, что будет тяжело, но по ходу матча оказались в положении, которым должны были воспользоваться, однако не смогли этого сделать. Горькое разочарование.

Не думаю, что дело в том, что соперник остался в меньшинстве, я просто считаю, что мы сыграли недостаточно хорошо. Нельзя искать оправдания. Мы все принимаем ответственность за это.

Нам не «недоставало характера», дело только в качестве игры. Не в характере. Мы хотели победить. Легко бросаться такими словами после потери очков.

«Ньюкасл» заслужил победу. Мне больно об этом говорить, но так оно и есть. Надо возвращаться к работе и провести следующий матч лучше.

Мы проиграли один матч, сыграли недостаточно хорошо, но если смотреть на общую картину, то мы в хорошем положении», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » в эфире TNT Sports.