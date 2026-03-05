  • Спортс
Кэррик про 1:2 с «Ньюкаслом»: «Мы недовольны, все было в наших руках. Горькое разочарование. Но если смотреть на общую картину, то «МЮ» в хорошем положении»

Майкл Кэррик: недовольны игрой с «Ньюкаслом», все было в руках «МЮ».

Майкл Кэррик подвел итоги матча с «Ньюкаслом» (1:2) в АПЛ.

«Мы недовольны тем, как сегодня играли. Дело в том, как развивались события. По большей части все было в наших руках, но следует отдать должное «Ньюкаслу». То, как он подошел к этой игре... Мы знали, что будет тяжело, но по ходу матча оказались в положении, которым должны были воспользоваться, однако не смогли этого сделать. Горькое разочарование.

Не думаю, что дело в том, что соперник остался в меньшинстве, я просто считаю, что мы сыграли недостаточно хорошо. Нельзя искать оправдания. Мы все принимаем ответственность за это.

Нам не «недоставало характера», дело только в качестве игры. Не в характере. Мы хотели победить. Легко бросаться такими словами после потери очков.

«Ньюкасл» заслужил победу. Мне больно об этом говорить, но так оно и есть. Надо возвращаться к работе и провести следующий матч лучше.

Мы проиграли один матч, сыграли недостаточно хорошо, но если смотреть на общую картину, то мы в хорошем положении», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

человек спустя 7 матчей проиграл, так сразу все накинулись. Отличная статистика для тренера, который принял команду по середине сезона!
Адекватное объяснение, на мой взгляд. Команда в зоне ЛЧ, это главное. Шарахаться при первом же поражении худшее, что сейчас можно сделать.
Ньюкасл дома почти всегда сила !
МЮ хорошо играл, не повезло не забили, вспомните матч когда НЮ играл в 10-ом против Ливера и отыграли 2 мяча и чуть не повезло, МЮ в данный момент играет лучше чем Реал.
Могли забить когда было 1-1, но…
Моментов было море и у тех, и у других. Настоящая АПЛ.
Странно, но после матча нет какого дикого разочарования. То ли это из-за серии без поражений, как бы уже словно пора, то ли что соперники по таблице тоже решили проиграть свои матчи. Ньюкасл словно и не заметил потери игрока, да у МЮ позиционные атаки стали мощнее из-за преимущества, но все же сороки отлично сыграли. Пугают только первые 15 минут уже второй матч подряд, уж очень пассивно вкатываются
Проиграть на Сейнт Джеймсе никому не зазорно, не понимаю хейта в адрес Кэррика, МЮ все еще в ТОП 5 и это ЛЧ на след сезон.
И деньги и возможность кого то позвать
5 первых мест теперь в ЛЧ попадают, не 4?
Посмотрим в следующем матче какой из Кэррика мотиватор
Всё нормально. На выезде Ньюкаслу проиграть не зазорно! Двигаемся дальше!
У Ньюкасла перед этим матчем было 3 домашних поражения подряд
Это ни о чём не говорит. Команда у них сильная.
Смотрел матч скажу так Ньюкасл играл лучше МЮ даже после удаления, действовал очень остро. Не знаю сам Бруно или Каррик его поставил, (бруно) сначала играл вообще впереди и это было бесполезно после забитого мяча Ньюкаслом Бруно отошёл назад и МЮ начал действовать остро так как было кому пасовать
Ньюкасл играл не лучше и не острее, он играл организованнее. У МЮ были моменты где тащил вратарь. Мбемо сыграл плохо. На Шешко играли мало, не использовали второй темп, имея преимущество в игроке, тупо лупили по воротам. К Кэррику есть очень большие претензии по тактике.

При Амориме, несмотря на весь цирк, начала прослеживаться неплохая и даже зрелищная позиционка, при Кэррике, позиционно команда пока играет предсказуемо и слабо. Это становится заметно с командами ниже классом. Да и судьи пока МЮ жалеют, прямо скажем... В общем, в конце сезона будет видно, но пока, тактически команда никакая, и если без мяча, за счёт индивидуальных действий в общем-то очень хороших некоторых игроков команда вылезает, то вот с мячом, при нормальной игре в обороне соперника, МЮ пока слабоват.
