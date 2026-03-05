Кэррик про 1:2 с «Ньюкаслом»: «Мы недовольны, все было в наших руках. Горькое разочарование. Но если смотреть на общую картину, то «МЮ» в хорошем положении»
Майкл Кэррик подвел итоги матча с «Ньюкаслом» (1:2) в АПЛ.
«Мы недовольны тем, как сегодня играли. Дело в том, как развивались события. По большей части все было в наших руках, но следует отдать должное «Ньюкаслу». То, как он подошел к этой игре... Мы знали, что будет тяжело, но по ходу матча оказались в положении, которым должны были воспользоваться, однако не смогли этого сделать. Горькое разочарование.
Не думаю, что дело в том, что соперник остался в меньшинстве, я просто считаю, что мы сыграли недостаточно хорошо. Нельзя искать оправдания. Мы все принимаем ответственность за это.
Нам не «недоставало характера», дело только в качестве игры. Не в характере. Мы хотели победить. Легко бросаться такими словами после потери очков.
«Ньюкасл» заслужил победу. Мне больно об этом говорить, но так оно и есть. Надо возвращаться к работе и провести следующий матч лучше.
Мы проиграли один матч, сыграли недостаточно хорошо, но если смотреть на общую картину, то мы в хорошем положении», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.
При Амориме, несмотря на весь цирк, начала прослеживаться неплохая и даже зрелищная позиционка, при Кэррике, позиционно команда пока играет предсказуемо и слабо. Это становится заметно с командами ниже классом. Да и судьи пока МЮ жалеют, прямо скажем... В общем, в конце сезона будет видно, но пока, тактически команда никакая, и если без мяча, за счёт индивидуальных действий в общем-то очень хороших некоторых игроков команда вылезает, то вот с мячом, при нормальной игре в обороне соперника, МЮ пока слабоват.