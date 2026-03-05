  • Спортс
  • Жена Пирло о жизни в Дубае на фоне конфликта на Ближнем Востоке: «Солгала бы, если бы сказала, что не было страшно. Непривычно видеть ракеты в небе. Но паники нет, жизнь продолжается»
Жена Пирло рассказала о жизни в Дубае на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Валентина Бальдини, жена главного тренера «Дубай Юнайтед» Андреа Пирло, высказалась о жизни в ОАЭ в условиях конфликта на Ближнем Востоке. 

На прошлой неделе военные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

– Вы находитесь в Дубае, в то время как в Италии говорят об апокалиптических ситуациях. Что у вас на самом деле происходит?

– Мой день проходит нормально. В то время как в Италии некоторые люди представляют себе катастрофические ситуации, которых просто нет в том виде, в каком их описывают.

– Вы когда-нибудь испытывали страх в эти дни?

– Я бы солгала, если бы сказала, что у нас не было моментов страха. Для нас непривычно слышать звук взрыва над головой или смотреть ночью вверх и видеть ракету, вспыхивающую в черном небе. В ночь на субботу, 28 февраля, я проснулась от того, что над нашим домом пролетел самолет. Было темно, и как только он пролетел, я услышала очень громкий хлопок. Я несколько часов не могла заснуть, и мои разговоры с друзьями, которые живут здесь, были более активными, чем когда-либо, иногда ироничными, как это умеем только мы, итальянцы.

– О чем вы думали в те часы?

– Я много думала о тех людях, которые живут с чувством страха. Неспособность защитить своих детей вызывает невероятное чувство беспомощности. И пока мой муж мирно спал, я думала о том, как уехать, что положить в сумку, чтобы сбежать, учитывая тот факт, что бензина в моей машине хватило бы всего на 100 километров. Но после этого начального этапа на следующий день все успокоилось, и небо снова стало ясным.

– Правительство Дубая публикует обнадеживающие данные по обороне. Как вы их интерпретируете?

– С начала иранских атак на Объединенные Арабские Эмираты оборонные ведомства ОАЭ нейтрализовали почти все ракеты и беспилотники до того, как они достигли Дубая. Не случайно, а благодаря мощностям интегрированной и готовой к работе системы обороны.

– Какова повседневная жизнь в городе сегодня?

– Сегодня я хожу по улицам, супермаркеты не пустуют, как говорят, их полки ломятся от товаров, люди работают, такси ездят, больницы функционируют, рестораны открыты. Жизнь продолжается, как всегда.

– Как вы думаете, почему не было паники?

– Здесь нет институциональной паники: есть готовое, прозрачное центральное управление, которое поддерживает связь и обеспечивает безопасность населения. Перехваты осуществляются на большой высоте. С падающими обломками работают аварийные бригады. За городскими пространствами ведется мониторинг. Я вижу в этом защиту.

– Какие сообщения вы получаете из Италии?

– Сообщения и посты ужасны. Тот факт, что реальность здесь совсем иная, кажется, почти пугает тех, кто наблюдает за происходящим издалека. Люди смеются над семьями с детьми. Они пишут такое, что никогда не осмелились бы произнести, глядя кому-то в глаза. Не выражают искреннюю заботу, не выражают сочувствие, а пишут что-то другое.

Когда в стране широко распространено экономическое и социальное разочарование, люди ищут, на кого выплеснуть это разочарование, и те, кто уезжает, становятся идеальной мишенью.

Если у тех, кто уезжает, все в порядке, это их раздражает. Если те, кто уехал, испытывают трудности, это становится для них чем-то вроде утешительного подтверждения. Образование, уважение, сдержанность кажутся необязательными. И это, пожалуй, самый серьезный кризис – культурный, – сказала Бальдини.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere della Sera
11 комментариев
У Валентины Бальдини потрясающее самообладание. Она просто молодец.
Жизнь продолжалась и на оккупированных территориях СССР и вообще везде, куда бы ни совала свой нос война. Люди подстраиваются под реалии времени, а куда деваться, если нет возможности..
Песню "На Марсе классно" можно скоро переделать... Поменять место действия
Ответ DjordanisGod
Жизнь продолжалась и на оккупированных территориях СССР и вообще везде, куда бы ни совала свой нос война. Люди подстраиваются под реалии времени, а куда деваться, если нет возможности.. Песню "На Марсе классно" можно скоро переделать... Поменять место действия
на "оккупированных" территориях ссср жизнь как раз только и зародилась при ссср. до этого там был феодализм, безграмотность, безкультурье, нищета. территории вместо государств.
на самом деле их надо было так и оставить и не трогать. сейчас бы ездили как на сафари в Африку смотреть на первобытные племена
Ответ Е.Р.
на "оккупированных" территориях ссср жизнь как раз только и зародилась при ссср. до этого там был феодализм, безграмотность, безкультурье, нищета. территории вместо государств. на самом деле их надо было так и оставить и не трогать. сейчас бы ездили как на сафари в Африку смотреть на первобытные племена
Бухара, основанная в IV веке до нашей эры...
Древняя Колхида, упоминаемая в мифах и легендах Древней Греции..
Иммануил Кант, проживший всю жизнь в Кенигсберге, за 200 лет до образования СССР...

За то в СССР было самае лушее саветское образаанее
"И пока мой муж мирно спал,я думала о том,как уехать..."
Уже вижу мем,как храпит Пирло на фоне ядерного взрыва)
