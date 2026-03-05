Артета о словах Хюрцелера про затяжку времени игроками «Арсенала»: «Какой сюрприз»

Артета коротко ответил на критику от тренера «Брайтона» Хюрцелера.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета двумя словами отреагировал на критику игры своей команды со стороны Фабиана Хюрцелера .

«Арсенал» обыграл «Брайтон » со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ .

После матча тренер хозяев Хюрцелер обвинил игроков «канониров» в затяжке времени: «Только одна команда пыталась играть . Надо давать больше желтых. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза за игру валялся на газоне?»

– Как вы отреагировали на эти слова?

– Какой сюрприз, – сказал Артета.