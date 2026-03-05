  • Спортс
29

Артета о словах Хюрцелера про затяжку времени игроками «Арсенала»: «Какой сюрприз»

Артета коротко ответил на критику от тренера «Брайтона» Хюрцелера.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета двумя словами отреагировал на критику игры своей команды со стороны Фабиана Хюрцелера.

«Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ.

После матча тренер хозяев Хюрцелер обвинил игроков «канониров» в затяжке времени: «Только одна команда пыталась играть. Надо давать больше желтых. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза за игру валялся на газоне?»

– Как вы отреагировали на эти слова?

– Какой сюрприз, – сказал Артета.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Beanyman Sports
29 комментариев
раньше сетовали, что у Арсенала нет яиц. Теперь это команда яйцо
Ответ shepardjack
раньше сетовали, что у Арсенала нет яиц. Теперь это команда яйцо
от чего то с этого коммента на ха ха пробило )
Ответ shepardjack
раньше сетовали, что у Арсенала нет яиц. Теперь это команда яйцо
Жаль, что яйцо обработано Блендаметом только с одной стороны (в обороне) 🙂
Но и так неплохо!
Угостил Хюрцелера колбаской по арсенальски
В такой ситуации борьбы за титул все средства хороши , включая прагматичный футбол
Ответ OldRedWhite
В такой ситуации борьбы за титул все средства хороши , включая прагматичный футбол
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
В такой ситуации борьбы за титул все средства хороши , включая прагматичный футбол
Потрясающий прагматичный футбол называется ярким и не без доли риска , пусть и в меру ))
«Футбол-это стиль, это красота, это эстетика!…»
Артета: Познавательно…
Доминатор в троллинге.
Комментарий удален модератором
Ответ Андрей Andrey
Комментарий удален модератором
А что там твой ливер Андрюшка? Отскочил от команды с 20 места в последнем матче ? Как прокомментируешь ? Где яркая игра ливерауля с 5 забитыми голами? Ах да , они же не смогли против 20 команды и 2 забить)
Ответ Артем Бояринов
А что там твой ливер Андрюшка? Отскочил от команды с 20 места в последнем матче ? Как прокомментируешь ? Где яркая игра ливерауля с 5 забитыми голами? Ах да , они же не смогли против 20 команды и 2 забить)
Яркая игра была ..там по моментам могло бы и 5 залететь)) Лучше так чем вымученные угловые🤣🤣
