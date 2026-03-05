Артета о словах Хюрцелера про затяжку времени игроками «Арсенала»: «Какой сюрприз»
Артета коротко ответил на критику от тренера «Брайтона» Хюрцелера.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета двумя словами отреагировал на критику игры своей команды со стороны Фабиана Хюрцелера.
«Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ.
После матча тренер хозяев Хюрцелер обвинил игроков «канониров» в затяжке времени: «Только одна команда пыталась играть. Надо давать больше желтых. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза за игру валялся на газоне?»
– Как вы отреагировали на эти слова?
– Какой сюрприз, – сказал Артета.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Beanyman Sports
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но и так неплохо!
Артета: Познавательно…