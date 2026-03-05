Росеньор о 4:1 с «Астон Виллой»: «Боевой дух «Челси» порадовал. На нашем пути были препятствия, и меня радует то, как игроки их преодолели. Будем так играть – займем хорошее место»
Росеньор о разгроме «Астон Виллы»: боевой дух «Челси» порадовал.
Лиэм Росеньор высказался о разгроме «Астон Виллы» со счетом 4:1 в 29-м туре АПЛ.
«Очень хороший вечер. Нам пришлось реагировать по ходу матча. Не понимаю, как мы не получили пенальти за нарушение на Джеймсе. Это было очередное препятствие на нашем пути, и меня очень радует то, как игроки его преодолели.
Жоао Педро стал увереннее в себе. Его гол левой ногой великолепен, но я в восторге и от того, что дважды он забил в касание, потому что он оказывался в нужном месте.
Зрелость команды, качество игры – есть куда расти, конечно, но боевой дух меня сегодня очень порадовал.
Эта победа будет важна только в том случае, если мы ее чем-то подкрепим. Если будем так играть, то займем хорошее место», – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но очки надо было брать когда можно было это делать, дальше любой матч почти финал
Челси навсегда!!!