13

Росеньор о 4:1 с «Астон Виллой»: «Боевой дух «Челси» порадовал. На нашем пути были препятствия, и меня радует то, как игроки их преодолели. Будем так играть – займем хорошее место»

Росеньор о разгроме «Астон Виллы»: боевой дух «Челси» порадовал.

Лиэм Росеньор высказался о разгроме «Астон Виллы» со счетом 4:1 в 29-м туре АПЛ.

«Очень хороший вечер. Нам пришлось реагировать по ходу матча. Не понимаю, как мы не получили пенальти за нарушение на Джеймсе. Это было очередное препятствие на нашем пути, и меня очень радует то, как игроки его преодолели.

Жоао Педро стал увереннее в себе. Его гол левой ногой великолепен, но я в восторге и от того, что дважды он забил в касание, потому что он оказывался в нужном месте.

Зрелость команды, качество игры – есть куда расти, конечно, но боевой дух меня сегодня очень порадовал.

Эта победа будет важна только в том случае, если мы ее чем-то подкрепим. Если будем так играть, то займем хорошее место», – сказал главный тренер «Челси».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
Передай своим игрокам что пропускать в первые 5 минут матча не обязательно
Ответ Chistian Jadson
Передай своим игрокам что пропускать в первые 5 минут матча не обязательно
а иногда не удаляться
Впереди ультра тяжёлый календарь и дисциплина будет тут важна как никогда.
Но очки надо было брать когда можно было это делать, дальше любой матч почти финал
Эта победа вернула надежду!
Челси навсегда!!!
Камбэк, хет-трик и возвращение в футбол Пальмы говорят сами за себя. Продолжаем верить в команду. Сейчас важно лягушатников успокоить.
