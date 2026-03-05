  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о 2:2 с «Ноттингемом»: «Разочарован результатом, но «Сити» сделал все возможное, мы играли хорошо. Впереди еще много матчей, нужно двигаться дальше»
13

Гвардиола о 2:2 с «Ноттингемом»: «Разочарован результатом, но «Сити» сделал все возможное, мы играли хорошо. Впереди еще много матчей, нужно двигаться дальше»

Гвардиола высказался о ничьей с «Ноттингем Форест».

Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги игры с «Ноттингем Форест» в 29-м туре АПЛ (2:2).

«Разочарован результатом. Мы снова сделали все возможное. Мы не допустили много моментов у своих ворот и у нас были шансы, особенно в концовке, но и по ходу игры тоже. Но да, нужно продолжать двигаться вперед.

В целом, это была хорошая игра. В ней было много хорошего. Конечно, некоторые аспекты мы можем улучшить. Но в целом, мы сыграли действительно хорошо.

О неназначенном пенальти за падение Родри после контакта с Андерсоном

«Нечего сказать».

О том, будут ли еще «неожиданные повороты» в борьбе за титул Премьер-лиги

«Впереди еще много игр, поэтому мы должны двигаться дальше», – сказал Гвардиола.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: City Xtra
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoРодри
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Можете думать, что я хейтер Рубена Диаша, но не выношу этого игрока. Прямо очень ненадежный, много косяков, не спасает, не отбирает чисто. С ним всегда ждешь какой-то ошибки и пропуска голов. Это и Сити касается, и сборной. Как в фильме Всё везде и сразу. Ну не для такого большого клуба это игрок. Ну и Нуньеш тоже немногим лучше... В общем, с такими защитниками больших задач не выполнить.
При этом, после пропущенных голов он очень часто возмущенно смотрит на партнеров (такой же тип Милан Шкриньяр, просто не так много людей смотрит матчи Фенербахче и сборной Словакии). Ну Пеп, вроде, не дурак, все видит, но вот доверяет ему из матча в матч.
Ответ Bruce Banner_
Можете думать, что я хейтер Рубена Диаша, но не выношу этого игрока. Прямо очень ненадежный, много косяков, не спасает, не отбирает чисто. С ним всегда ждешь какой-то ошибки и пропуска голов. Это и Сити касается, и сборной. Как в фильме Всё везде и сразу. Ну не для такого большого клуба это игрок. Ну и Нуньеш тоже немногим лучше... В общем, с такими защитниками больших задач не выполнить. При этом, после пропущенных голов он очень часто возмущенно смотрит на партнеров (такой же тип Милан Шкриньяр, просто не так много людей смотрит матчи Фенербахче и сборной Словакии). Ну Пеп, вроде, не дурак, все видит, но вот доверяет ему из матча в матч.
Стоить заметить соглашусь, хоть и Диас мне всегда импонировал, но последние два года очень сильно сдал, скорость потерял, плюс за спину стал много ошибаться, вроде травм тяжелых не было, но не в своей тарелке он давно, но Пеп сажал его и с Ливерпулем и Ньюкаслом на банке он оставался...
Ответ Cosstigan
Стоить заметить соглашусь, хоть и Диас мне всегда импонировал, но последние два года очень сильно сдал, скорость потерял, плюс за спину стал много ошибаться, вроде травм тяжелых не было, но не в своей тарелке он давно, но Пеп сажал его и с Ливерпулем и Ньюкаслом на банке он оставался...
В матче с Ливерпулем он вышел на полчаса. В матче с Ньюкаслом он вышел в основе, в перерыве его заменили.
Не знаю за последние два года он сдал или три, или он всегда был таким слабым. Как я и написал, он и в сборной ненадежен.
Сдается мне, при не травмированных Гвардиоле (Йошко), Стоунзе и Гехи, ему не будет места в основе.
сити очень красивые голи пропустил, если пропускать то только так. будут в хайлайты красивых моментов.
Ответ Ali Vahobov
сити очень красивые голи пропустил, если пропускать то только так. будут в хайлайты красивых моментов.
Первый пропущенный это как минимум гол тура, очень красиво вышло
В перериве игроки СИТИ от Пепа получают снотворное
Я тоже думаю она игровая, у долго доминирующих команд обычно много хейтеров
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
5 минут назадПромо
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
27 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
32 минуты назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
37 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
48 минут назад
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Отмену гола «Балтики» «Зениту» в ЭСК поддержали единогласно: «Судья верно определил положение «вне игры» у Хиля»
сегодня, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
3 минуты назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
9 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
9 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
21 минуту назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
37 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем