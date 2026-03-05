Гвардиола о 2:2 с «Ноттингемом»: «Разочарован результатом, но «Сити» сделал все возможное, мы играли хорошо. Впереди еще много матчей, нужно двигаться дальше»

Гвардиола высказался о ничьей с «Ноттингем Форест».

Главный тренер «Манчестер Сити » подвел итоги игры с «Ноттингем Форест » в 29-м туре АПЛ (2:2).

«Разочарован результатом. Мы снова сделали все возможное. Мы не допустили много моментов у своих ворот и у нас были шансы, особенно в концовке, но и по ходу игры тоже. Но да, нужно продолжать двигаться вперед.

В целом, это была хорошая игра. В ней было много хорошего. Конечно, некоторые аспекты мы можем улучшить. Но в целом, мы сыграли действительно хорошо.

О неназначенном пенальти за падение Родри после контакта с Андерсоном

«Нечего сказать».

О том, будут ли еще «неожиданные повороты» в борьбе за титул Премьер-лиги

«Впереди еще много игр, поэтому мы должны двигаться дальше», – сказал Гвардиола .