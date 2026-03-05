Гвардиола о 2:2 с «Ноттингемом»: «Разочарован результатом, но «Сити» сделал все возможное, мы играли хорошо. Впереди еще много матчей, нужно двигаться дальше»
Гвардиола высказался о ничьей с «Ноттингем Форест».
Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги игры с «Ноттингем Форест» в 29-м туре АПЛ (2:2).
«Разочарован результатом. Мы снова сделали все возможное. Мы не допустили много моментов у своих ворот и у нас были шансы, особенно в концовке, но и по ходу игры тоже. Но да, нужно продолжать двигаться вперед.
В целом, это была хорошая игра. В ней было много хорошего. Конечно, некоторые аспекты мы можем улучшить. Но в целом, мы сыграли действительно хорошо.
О неназначенном пенальти за падение Родри после контакта с Андерсоном
«Нечего сказать».
О том, будут ли еще «неожиданные повороты» в борьбе за титул Премьер-лиги
«Впереди еще много игр, поэтому мы должны двигаться дальше», – сказал Гвардиола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: City Xtra
При этом, после пропущенных голов он очень часто возмущенно смотрит на партнеров (такой же тип Милан Шкриньяр, просто не так много людей смотрит матчи Фенербахче и сборной Словакии). Ну Пеп, вроде, не дурак, все видит, но вот доверяет ему из матча в матч.
Не знаю за последние два года он сдал или три, или он всегда был таким слабым. Как я и написал, он и в сборной ненадежен.
Сдается мне, при не травмированных Гвардиоле (Йошко), Стоунзе и Гехи, ему не будет места в основе.