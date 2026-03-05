  • Спортс
Артета про 1:0 с «Брайтоном»: «Очень сложный матч, суровая проверка, и «Арсенал» ее прошел»

Микель Артета: с «Брайтоном» было сложно, учитывая все, через что мы прошли.

Микель Артета прокомментировал победу над «Брайтоном» (1:0) в 29-м туре АПЛ.

«Учитывая все, через что мы прошли в последние недели, это был очень сложный матч. Мы знали, что это будет очень суровая проверка, и мы ее прошли.

Следует отдать должное ребятам, потому что их усилия были феноменальны. В некоторых других аспектах нам нужно прибавлять.

У нас в защите не хватало многих игроков, пришлось перестраиваться», – сказал главный тренер «Арсенала».

Доминатор, надо признать, весьма последователен в своем методе. Заковырять мячик и катать вату. И таки результат есть.
Удивляюсь, как у него самого нервы выдерживают, когда команда просто отбиваться начинает.
Пришли туда, откуда начинали. One nil to Arsenal времен Грэма и железобетонной обороны
И главное это дает результат.)
Кто бы что не говорил, но это приносит результат.
приносит результат то что матчи Арсенала больше не судит майкл оливер.
Был Арсенал Венгера, которому давали 2 пачки сухариков на состав и просили сделать красивый футбол.
Есть Арсенал Артеты, которому дали денег и сказали, что нужен результат. И он его дает.
Был еще Арсенал Эмери, но это вроде как раз было во время борьбы Кренке и Усманова. Где вроде пачку сухариков давали, но она была пустой.
Эра Венгера постепенно обрастает мифологией про бедность. Между тем, в 2016 году бюджет Арсенала на футболистов был четвертым в Англии и 7 в мире! В Англии Арсенал уступал по тратам на игроков только Челси, МС и МЮ. При этом в Арсенале тратили больше средств на зарплаты, чем в Баварии (250 млн. против 236).
А знаете почему такой бюджет был, если лидеры команды получали довольно скромно по сравнению с другими командами? Дело в том, что месье завладела навязчивая идея, что он может находить и воспитывать будущих Анри. В итоге Арсенал при Венгере набирал молодых-перспективных, давал им огромные контракты (опять же относительно клубов-конкурентов) на длительный срок. А молодежь от обилия бабла и славы зачастую переставала развиваться. Или же ломалась из-за того, что Арсен их слишко часто ставил в состав.
Ну я про более раннего Венгера все таки говорил, стадик строили, нон стоп продажи в Барсу, уход Кэшли Коула потому что зп не давали, когда игрок за 50млн - это уже готовая звезда, а не как поход в пятерочку. Потом да, ему денег давали, а норм пользоваться он ими не умел. Видел что Роналду платили 300к, смотрел на Уолкота, говорил ему, что ты будущий Роналду, держи сразу 200к - это я условно.
Что на этот раз придумают хейтеры, бывшие футболисты и арабские банкоматы? Без угловых то
Считаются только разгромные победы, с голами претендентами на Пушкаша
Как похорошел чемпионат после арабских вливаний
