Артета про 1:0 с «Брайтоном»: «Очень сложный матч, суровая проверка, и «Арсенал» ее прошел»

Микель Артета: с «Брайтоном» было сложно, учитывая все, через что мы прошли.

Микель Артета прокомментировал победу над «Брайтоном » (1:0) в 29-м туре АПЛ .

«Учитывая все, через что мы прошли в последние недели, это был очень сложный матч. Мы знали, что это будет очень суровая проверка, и мы ее прошли.

Следует отдать должное ребятам, потому что их усилия были феноменальны. В некоторых других аспектах нам нужно прибавлять.

У нас в защите не хватало многих игроков, пришлось перестраиваться», – сказал главный тренер «Арсенала ».