Артета про 1:0 с «Брайтоном»: «Очень сложный матч, суровая проверка, и «Арсенал» ее прошел»
Микель Артета: с «Брайтоном» было сложно, учитывая все, через что мы прошли.
Микель Артета прокомментировал победу над «Брайтоном» (1:0) в 29-м туре АПЛ.
«Учитывая все, через что мы прошли в последние недели, это был очень сложный матч. Мы знали, что это будет очень суровая проверка, и мы ее прошли.
Следует отдать должное ребятам, потому что их усилия были феноменальны. В некоторых других аспектах нам нужно прибавлять.
У нас в защите не хватало многих игроков, пришлось перестраиваться», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
Удивляюсь, как у него самого нервы выдерживают, когда команда просто отбиваться начинает.
Есть Арсенал Артеты, которому дали денег и сказали, что нужен результат. И он его дает.
Был еще Арсенал Эмери, но это вроде как раз было во время борьбы Кренке и Усманова. Где вроде пачку сухариков давали, но она была пустой.
А знаете почему такой бюджет был, если лидеры команды получали довольно скромно по сравнению с другими командами? Дело в том, что месье завладела навязчивая идея, что он может находить и воспитывать будущих Анри. В итоге Арсенал при Венгере набирал молодых-перспективных, давал им огромные контракты (опять же относительно клубов-конкурентов) на длительный срок. А молодежь от обилия бабла и славы зачастую переставала развиваться. Или же ломалась из-за того, что Арсен их слишко часто ставил в состав.