У Кэррика первое поражение во главе «МЮ» – после 6 побед и ничьей

«МЮ» потерпел первое поражение при Кэррике.

«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение при новом тренере.

Команда Майкла Кэррика уступила «Ньюкаслу» (1:2) в 29-м туре АПЛ, играя в большинстве весь второй тайм и пропустив на 90-й минуте.

Бывший хавбек манкунианцев занял должность главного тренера в середине января. Под его руководством у «МЮ» до этого дня было шесть побед и ничья.

15 марта «Юнайтед» встретится с «Астон Виллой».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Кончился конфетно-букетный период Кэррика. Начались суровые будни.
Какой гол закатил Ньюкасл на 91 минуте! Загляденье.
Ответ Shah Kz
Какой гол закатил Ньюкасл на 91 минуте! Загляденье.
Маласия тоже кайфанул.
Ответ Nice_Fellow
Маласия тоже кайфанул.
Этот оборванец даже издалека на футболиста не похож. Вышел на 5 минут и успел и обрезать, и гол посмотреть из первого ряда.
Лучше бы мазрауи просто ушел бы и играли бы в меньшинстве,чем выпускать маласию
Ответ Omarov Sh
Лучше бы мазрауи просто ушел бы и играли бы в меньшинстве,чем выпускать маласию
В равных составах*
В общем-то если смотреть игры, а не только результаты, то к этому всё шло. Четвертый подряд матч в исполнении МЮ без идей, желания и интенсивности.
Ответ Censormorum
В общем-то если смотреть игры, а не только результаты, то к этому всё шло. Четвертый подряд матч в исполнении МЮ без идей, желания и интенсивности.
Сложно же поставить какой никакой позиционный футбол в сжатые сроки, учитывая то, что МЮ играет 1 матч в неделю
В любом случае в таблице положение хорошее, вообще есть варинант, что Каррика оставят после окончания сезона?
Маласию надо просто забыть, и не выпускать в футболке МЮ, в моменте с голом Осулы чувак сам себя обыграл мало того что Осула один бежал в атаку значит ему вообще нет смысла идти в лицевую на прострел (Маласиа закрывал то направление) так любой нормальный игрок сразу же сфолил бы против только что вышедшего на замену бегущего в контратаку вингера, но нет Маласиа брусок имени Тен Хага...
Всё когда-то в первый раз. Но лично я импонирую Каррику - он в порядке.
Ответ CFCheadhunter
Всё когда-то в первый раз. Но лично я импонирую Каррику - он в порядке.
Ты вряд ли импонируешь Каррику, бро. Он не знает о твоем существовании
Ответ Zagosman
Ты вряд ли импонируешь Каррику, бро. Он не знает о твоем существовании
А бро не знает о значении слова "импонировать".))
Стоило ему на главную Спорста попасть
Ответ Chyngyz Orozaliev
Стоило ему на главную Спорста попасть
Проклятие Спортса в действии. Действует даже за пределами России.
Странно было бы ожидать чтобы МЮ вдруг вот так взял и выиграл все оставшиеся игры после прихода Кэррика. Новый тренер обычно меняет команду, а это занимает время. МЮ и так выиграл 6 игр, что уже хороший результат.
МЮ проиграл из-за неумения держать мяч и авантюрнейших действий Мбемо и Куньи. Нужно было лишь подукатать Ньюкасл, подвить. Но Манчестер слишком часто терял мяч.

Ну и атмосфера на Сент Джеймсе сделала свое дело.
Ответ Nice_Fellow
МЮ проиграл из-за неумения держать мяч и авантюрнейших действий Мбемо и Куньи. Нужно было лишь подукатать Ньюкасл, подвить. Но Манчестер слишком часто терял мяч. Ну и атмосфера на Сент Джеймсе сделала свое дело.
И, конечно, курица - не птица, Маласия - не футболист.
Что с Мбемо случилось, в начале сезона намного интереснее был
Ответ Пепе-хер
Что с Мбемо случилось, в начале сезона намного интереснее был
Тяжело переживает кубок Африки
Рекомендуем