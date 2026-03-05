У Кэррика первое поражение во главе «МЮ» – после 6 побед и ничьей

«МЮ» потерпел первое поражение при Кэррике.

«Манчестер Юнайтед » потерпел первое поражение при новом тренере.

Команда Майкла Кэррика уступила «Ньюкаслу » (1:2) в 29-м туре АПЛ , играя в большинстве весь второй тайм и пропустив на 90-й минуте.

Бывший хавбек манкунианцев занял должность главного тренера в середине января. Под его руководством у «МЮ» до этого дня было шесть побед и ничья.

15 марта «Юнайтед» встретится с «Астон Виллой».