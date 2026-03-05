У Кэррика первое поражение во главе «МЮ» – после 6 побед и ничьей
«МЮ» потерпел первое поражение при Кэррике.
«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение при новом тренере.
Команда Майкла Кэррика уступила «Ньюкаслу» (1:2) в 29-м туре АПЛ, играя в большинстве весь второй тайм и пропустив на 90-й минуте.
Бывший хавбек манкунианцев занял должность главного тренера в середине января. Под его руководством у «МЮ» до этого дня было шесть побед и ничья.
15 марта «Юнайтед» встретится с «Астон Виллой».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
В любом случае в таблице положение хорошее, вообще есть варинант, что Каррика оставят после окончания сезона?
Ну и атмосфера на Сент Джеймсе сделала свое дело.