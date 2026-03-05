«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 29-го тура. «Сити» отстает на 7 очков, «МЮ» и «Астон Вилла» – на 16, «Челси» и «Ливерпуль» – на 19. Все в топ-6 сыграли на матч меньше лидера

«МЮ» остался в топ-3 АПЛ после поражения от «Ньюкасла».

«Арсенал » увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в 29-м туре АПЛ .

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» (1:0), а «горожане» сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

«Канониры» лидируют в чемпионате Англии с 67 очками после 30 матчей. У «Манчестер Сити » 60 баллов в 29 матчах.

На третьем месте в таблице идет «Манчестер Юнайтед », у которого 51 очко после поражения от «Ньюкасла» (1:2), столько же баллов и у «Астон Виллы». Следом идут «Челси» и «Ливерпуль », набравшие по 48 очков.

Отметим, что все команды в топ-6 провели на один матч меньше «Арсенала».