«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 29-го тура. «Сити» отстает на 7 очков, «МЮ» и «Астон Вилла» – на 16, «Челси» и «Ливерпуль» – на 19. Все в топ-6 сыграли на матч меньше лидера
«МЮ» остался в топ-3 АПЛ после поражения от «Ньюкасла».
«Арсенал» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в 29-м туре АПЛ.
Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» (1:0), а «горожане» сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).
«Канониры» лидируют в чемпионате Англии с 67 очками после 30 матчей. У «Манчестер Сити» 60 баллов в 29 матчах.
На третьем месте в таблице идет «Манчестер Юнайтед», у которого 51 очко после поражения от «Ньюкасла» (1:2), столько же баллов и у «Астон Виллы». Следом идут «Челси» и «Ливерпуль», набравшие по 48 очков.
Отметим, что все команды в топ-6 провели на один матч меньше «Арсенала».
Как можно слить даже получив левое удаление.
Но суть в том, что весной нет в мире команды опасней, чем та, которая идет на вылет в АПЛ.
Потому что там игроки у всех довольно высокого класса, и они сражаются за свои контракты. За зарплаты, которые могут уйти вниз в два раза в случае вылета, за премии, если останутся. Они мотивированы, как никто. Все эти Вест Хэмы, Лидсы, Ноттингемы. Даже Вулвз и Бернли, которые уже вылетели, там игроки хотят себя показать, чтобы их забрала какая то команда из АПЛ.
Им все равно, кто против них. Они будут выкладываться на все. Это их деньги, это их безбедная старость после окончания карьеры. И да, против них сложно.
И им надо будет сказать женам, что, "Дорогая, у нас доходы упали в 2.5 раза на ближайшие несколько лет моей недолгой карьеры"... И таких игроков у лесников штук двадцать (кому то пофиг, потому что у него есть предложения от топов, но у большинства их нет). И лесники перегрызут ахилл сопернику на поле , чтобы не вылететь. И им пофиг, кто там против них. Хоть МС, хоть ПСЖ с Баварией... У них проблемы совсем другого масштаба и настрой там соответственный.
Арсенал если не споткнется, должен выигрывать
У Арсенала календарь вообще удача. Что в АПЛ, что в ЛЧ, что в кубке. Может за все годы анальных страдании, им воздалось кто знает.
Финал с Ман Сити в кубке лиги, первый экзамен.