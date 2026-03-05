  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 29-го тура. «Сити» отстает на 7 очков, «МЮ» и «Астон Вилла» – на 16, «Челси» и «Ливерпуль» – на 19. Все в топ-6 сыграли на матч меньше лидера
59

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 29-го тура. «Сити» отстает на 7 очков, «МЮ» и «Астон Вилла» – на 16, «Челси» и «Ливерпуль» – на 19. Все в топ-6 сыграли на матч меньше лидера

«МЮ» остался в топ-3 АПЛ после поражения от «Ньюкасла».

«Арсенал» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в 29-м туре АПЛ.

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» (1:0), а «горожане» сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

«Канониры» лидируют в чемпионате Англии с 67 очками после 30 матчей. У «Манчестер Сити» 60 баллов в 29 матчах.

На третьем месте в таблице идет «Манчестер Юнайтед», у которого 51 очко после поражения от «Ньюкасла» (1:2), столько же баллов и у «Астон Виллы». Следом идут «Челси» и «Ливерпуль», набравшие по 48 очков.

Отметим, что все команды в топ-6 провели на один матч меньше «Арсенала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoАстон Вилла
logoАрсенал
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Арсенала остался только один серьёзный соперник и это они сами
Ответ leon01
У Арсенала остался только один серьёзный соперник и это они сами
"эта битва....будет ... Легендарной!"
Ответ leon01
У Арсенала остался только один серьёзный соперник и это они сами
Вы не правы. АПЛ самая сильная лига и в ней очень сильные команды помимо Арсенала.
Самые смешные маню. Багаж Аморима кончается, начинается багаж физрука Карика.
Как можно слить даже получив левое удаление.
Ответ Ман Сити
Самые смешные маню. Багаж Аморима кончается, начинается багаж физрука Карика. Как можно слить даже получив левое удаление.
Вообще-то МЮ еще на багаже Рангника. Только благодаря ему команда в топ-5, так бы уже в первую лигу собирались
Ответ Ман Сити
Самые смешные маню. Багаж Аморима кончается, начинается багаж физрука Карика. Как можно слить даже получив левое удаление.
Интересно, МЮ уже второй раз в большинстве сливает. С Эвертоном тоже, только там смешнее было удаление.
Каждый тур кто то из топов спотыкается на аутсайдере и каждый тур пишут, насколько бездарен этот топ.
Но суть в том, что весной нет в мире команды опасней, чем та, которая идет на вылет в АПЛ.
Потому что там игроки у всех довольно высокого класса, и они сражаются за свои контракты. За зарплаты, которые могут уйти вниз в два раза в случае вылета, за премии, если останутся. Они мотивированы, как никто. Все эти Вест Хэмы, Лидсы, Ноттингемы. Даже Вулвз и Бернли, которые уже вылетели, там игроки хотят себя показать, чтобы их забрала какая то команда из АПЛ.
Им все равно, кто против них. Они будут выкладываться на все. Это их деньги, это их безбедная старость после окончания карьеры. И да, против них сложно.
Ответ Mediff
Каждый тур кто то из топов спотыкается на аутсайдере и каждый тур пишут, насколько бездарен этот топ. Но суть в том, что весной нет в мире команды опасней, чем та, которая идет на вылет в АПЛ. Потому что там игроки у всех довольно высокого класса, и они сражаются за свои контракты. За зарплаты, которые могут уйти вниз в два раза в случае вылета, за премии, если останутся. Они мотивированы, как никто. Все эти Вест Хэмы, Лидсы, Ноттингемы. Даже Вулвз и Бернли, которые уже вылетели, там игроки хотят себя показать, чтобы их забрала какая то команда из АПЛ. Им все равно, кто против них. Они будут выкладываться на все. Это их деньги, это их безбедная старость после окончания карьеры. И да, против них сложно.
вулвз заберут оставшиеся 24 очка и останутся. Там соперники ниачем
Ответ Влад Мал_1116357531
вулвз заберут оставшиеся 24 очка и останутся. Там соперники ниачем
Ну я к тому, что проще играть сейчас с Виллой, чем с Ноттингемом. Потому что ну да, Вилла там борется за ЛЧ, премиальные, перспектива игры с топами... Это конечно мотивирует. Но у игроков Ноттингема мотивация совсем другого уровня. Потому что их лакшери контракты по 100к на четыре года в случае вылета автоматом переписываются на 40к на три...
И им надо будет сказать женам, что, "Дорогая, у нас доходы упали в 2.5 раза на ближайшие несколько лет моей недолгой карьеры"... И таких игроков у лесников штук двадцать (кому то пофиг, потому что у него есть предложения от топов, но у большинства их нет). И лесники перегрызут ахилл сопернику на поле , чтобы не вылететь. И им пофиг, кто там против них. Хоть МС, хоть ПСЖ с Баварией... У них проблемы совсем другого масштаба и настрой там соответственный.
У Сити ещё игра в запасе

Арсенал если не споткнется, должен выигрывать
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
У Сити ещё игра в запасе Арсенал если не споткнется, должен выигрывать
Арсенал выиграет чемпионат , Сити уже не тот , нету у Сити атакующего полузащитника уровня КДБ , Родри опорник всё-таки
Ответ Кефтеме
Арсенал выиграет чемпионат , Сити уже не тот , нету у Сити атакующего полузащитника уровня КДБ , Родри опорник всё-таки
Нету того стержня, который был в 2023 году
Сити конечно то еще еще унылое говнецо. Противостояние с Реалом , при нынешней форме двух команд, будет про то, кто из них тухлее в данный период.
У Арсенала календарь вообще удача. Что в АПЛ, что в ЛЧ, что в кубке. Может за все годы анальных страдании, им воздалось кто знает.
Финал с Ман Сити в кубке лиги, первый экзамен.
Ответ Le_Mogul
Сити конечно то еще еще унылое говнецо. Противостояние с Реалом , при нынешней форме двух команд, будет про то, кто из них тухлее в данный период. У Арсенала календарь вообще удача. Что в АПЛ, что в ЛЧ, что в кубке. Может за все годы анальных страдании, им воздалось кто знает. Финал с Ман Сити в кубке лиги, первый экзамен.
Как были анальные страдания так и будет. Один сезон ничего не изменяет. Уныло и не смотритетельное овно
Ответ Le_Mogul
Сити конечно то еще еще унылое говнецо. Противостояние с Реалом , при нынешней форме двух команд, будет про то, кто из них тухлее в данный период. У Арсенала календарь вообще удача. Что в АПЛ, что в ЛЧ, что в кубке. Может за все годы анальных страдании, им воздалось кто знает. Финал с Ман Сити в кубке лиги, первый экзамен.
Насчет календаря в чемпе: у всех команд одинаковое число игр, соперников, все условия одинаковые.
в календаре остались одни финалы...
Какой кайф видеть полыхание 5 точки некоторых людей. Как же иначе, ведь в Лондоне, в своей вотчине, соседи нещадно насилуют их уже пятый год.
Канониры чемпионы кажется)
Тяжко канонирам, но три очка не пахнут.
Неужели мы вернемся в 2004 год и увидим чемпионство арсенала. Они потом часто были 4ми
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
11 минут назадВидео
Отмену гола «Балтики» «Зениту» в ЭСК поддержали единогласно: «Судья верно определил положение «вне игры» у Хиля»
17 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 05:05
Соболев сыграет в старте «Зенита» в матче с «Оренбургом» – после гола «Балтике» в Кубке и жестов в адрес тренеров
45 минут назад
Черданцев о ВАР: «Давайте заменим судей топ-моделями. По полю будут бегать красивые девушки, с ними никто не будет спорить! Зачем нужны арбитры, если все решения принимают по видео?»
50 минут назад
ЦСКА играет с «Динамо» в статусе фаворита. Ставьте на матч с бонусом до 15 000 от FONBET!
сегодня, 08:00Промо
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Интером», «Рома» в гостях у «Дженоа», «Фиорентина» против «Пармы»
сегодня, 07:40
Победы «Барселоны», «Челси» и «Сити», 100 очков Кучерова, 1-е места Гуменника и Двоеглазовой, авария Ферстаппена, снятие Лью с ЧМ, фото разбомбленного стадиона в Тегеране и другие новости
сегодня, 06:10
«МЮ» интересен Тавернье. У хавбека «Борнмута» 5+4 в 25 матчах сезона АПЛ
сегодня, 04:22
Миранчук сделал дубль в матче с «Реал Солт Лэйк» – первые голевые действия в сезоне
сегодня, 02:54
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
2 минуты назад
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
5 минут назад
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
6 минут назад
Попов о скандале с Кордобой: «Многие недовольны поведением «Краснодара». Мне в Нальчике кричали, что зарежут, убьют. Что было делать, обосраться? Пусть фанаты выражают эмоции на трибунах, а не на улице»
21 минуту назад
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
33 минуты назад
«Барса» запустила кампанию «Равенство создает ценность», посвященную женщинам: «Равенство – не исключение или разовый жест, а структурная ценность, укрепляющая идентичность клуба»
36 минут назад
Кубок Англии. 1/8 финала. «Фулхэм» примет «Саутгемптон», «Лидс» против «Норвича»
43 минуты назад
Чемпионат Германии. «Санкт-Паули» примет «Айнтрахт», «Унион» против «Вердера»
50 минут назад
Первая лига. «Енисей» – «КАМАЗ», «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика»
сегодня, 08:00Live
«Оренбург» – «Зенит». Соболев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 12:00
сегодня, 08:00
Рекомендуем