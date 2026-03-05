Суд продлил расследование по делу о выплатах «Барсы» Негрейре еще на полгода
Расследование по делу Негрейры продлили еще на 6 месяцев.
Суд продлил рассмотрение дела Негрейры.
В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
Судья принял решение продлить расследование этого дела еще на шесть месяцев – до сентября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
Вальверде говорил на суде, что в Бильбао такое тоже было. Врет зараза очевидно, тебе то с таджикского хутора виднее👍
Верим. Все доказательства найдены, но вам не покажем👍