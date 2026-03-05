25

Суд продлил расследование по делу о выплатах «Барсы» Негрейре еще на полгода

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Судья принял решение продлить расследование этого дела еще на шесть месяцев – до сентября. 

A смысл ? Всё равно трофеи в этом сезоне Реалу не светят.
Ответ Alexlagodny
A смысл ? Всё равно трофеи в этом сезоне Реалу не светят.
Ну так Негрейра с Барсой и виноваты
Ответ Leo_GOAT
Ну так Негрейра с Барсой и виноваты
Согласен, этот Негрейра на фланге играет в Реале.
Так и скажите - ничего не нарыли
О нет, как же так, опять ничего не смогли найти. Да как же так то, всем мадридом кулачки держат. Продляем пока не найдем подозрительные негрейровские чеки на безумные 5000$ за покупку пачек сухариков 👍
Ответ Raindrop Drop Top
О нет, как же так, опять ничего не смогли найти. Да как же так то, всем мадридом кулачки держат. Продляем пока не найдем подозрительные негрейровские чеки на безумные 5000$ за покупку пачек сухариков 👍
Комментарий скрыт
Ответ b_igh
Комментарий скрыт
> Ни один другой клуб не платил "за консультации"
Вальверде говорил на суде, что в Бильбао такое тоже было. Врет зараза очевидно, тебе то с таджикского хутора виднее👍

Верим. Все доказательства найдены, но вам не покажем👍
Когда у Реала всё плохо - сразу приходят новости о деле Негрейры. Совпадение?
Ответ Артём Зорн
Когда у Реала всё плохо - сразу приходят новости о деле Негрейры. Совпадение?
не думаю!)))
Еще посидим
