Хюрцелер о матче с «Арсеналом»: «Только одна команда пыталась играть. Надо давать больше желтых за затяжку времени. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза валялся на газоне?»

Тренер «Брайтона»: вратарь «Арсенала» трижды тянул время – вы такое видели?.

Главный тренер «Брайтона » Фабиан Хюрцелер раскритиковал «Арсенал » после поражения от него со счетом 0:1.

«Только одна команда сегодня пыталась играть в футбол.

Если они выиграют чемпионат, никто не будет спрашивать, как именно они это сделали. В конечном счете дело в правилах: если судья будет все позволять, будут придуманы собственные правила.

Я никогда не стану тренером, который будет пытаться выиграть любой ценой», – сказал Хюрцелер на пресс-конференции.

В разговоре с TNT он отметил : «АПЛ нужно ввести новое правило. Давать больше желтых за затяжку времени. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь валялся на газоне три раза за матч?»