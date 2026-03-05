  • Спортс
  • Хюрцелер о матче с «Арсеналом»: «Только одна команда пыталась играть. Надо давать больше желтых за затяжку времени. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза валялся на газоне?»
Хюрцелер о матче с «Арсеналом»: «Только одна команда пыталась играть. Надо давать больше желтых за затяжку времени. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза валялся на газоне?»

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер раскритиковал «Арсенал» после поражения от него со счетом 0:1.

«Только одна команда сегодня пыталась играть в футбол.

Если они выиграют чемпионат, никто не будет спрашивать, как именно они это сделали. В конечном счете дело в правилах: если судья будет все позволять, будут придуманы собственные правила.

Я никогда не стану тренером, который будет пытаться выиграть любой ценой», – сказал Хюрцелер на пресс-конференции.

В разговоре с TNT он отметил: «АПЛ нужно ввести новое правило. Давать больше желтых за затяжку времени. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь валялся на газоне три раза за матч?»

65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Матч конечно очень слабый в исполнении Арсенала, у игроков как будто вообще не осталось сил. Увезти победу оттуда сегодня было везением, но победителя не судят, супер важные 3 очка на фоне осечки Сити. Мне нравится как все цепляются к Арсеналу, то со стандартными, то скучно играют, то симмулируют еще что-то, да это происходит в каждом матче по несколько раз, но все взоры только на Арсенал, смешно)
ну ты знаешь Арсенал отличие от Брайтона играет на 4 турнирах игроки устали им нужен хотя бы пол месяца что бы вернуться в бой на полной физике или выбиться из 2 турниров чтобы игра наладилась .
им надо мозги и ротацию, ты знаешь, все англ участники еврокубков играют в 4 турнирах каждый год. Поэтому это очень слабое оправдание. В отличие от ливера или челси они не играли в кчм и имели возможность нормально отдохнуть и подготовиться летом к сезону. У них не было пролем с деньгами и трансферами последнее время, чтобы создать глубину состава.

усталость конечно вина календаря, но у всех такой календарь, это часть правил игры, и если они плохо справляются и так сильно устали, значит это еще и вина человека, который командой управляет. будет очень смешно, если весной они опять надорвутся и сольют в конце апл, про лч не говорю даже
«Я никогда не буду тренером, который выигрывает матчи любой ценой». Тогда тебе не место на топ-уровне. Ошибся работой, старина 🤷‍♂️
Комментарий скрыт
Гвардиола - всегда в топ команде в тепличных условиях, которому подвезут любых игроков хоть зимой хоть летом.
Анчелотти - брал ЛЧ при говноигре Реала, на фарте и индивидуальном мастерстве
Клопп - ну пожалуй тут соглашусь, но у него сильные сезоны чередовались с посредственными.
Как это смешно выглядит. У Арсенала плотный график и борьба за титулы. Для них это проходной матч.
Но нет, не созадав в ничего играя дома, Хюрцелеру надо поныть, что команде Хюлтцелера не отгрузили пятерку, а просто буднично чпокнули.
с инкапье забавно на бровке было)
Вратарь 3 раза за игру валялся? По-моему сейчас такое в каждом матче, и не важно с участием Арсенала или без
Пыталась, пыталась, но не получилось. У Арсенала на 11 матчей больше сыграно, играете дома, времени добавили достаточно, но надо еще какие-то правила ввести в помощь брайтону..
А пару желтых надо было невротику на бровке показать.
Комментарий скрыт
У меня инфа, что только ленивые и называют.. А те кто сравнивают нас с барсой сейчас с тобой в одной комнате? Барса никогда не играла в сильном чемпионате, скажи им, что сравнение неуместно
3 раза валялся . Еще 20 раз взял мяч в руки. Как такое возможно? Куда смотрят судьи?
Комментарий удален пользователем
Незачем здесь флиртовать, Артем.
"Я не буду тренером, который пытается выиграть любой ценой." Правильно, ты будешь тренером, которого уволят к концу сезону
При этом эта «команда» создала 0.8 хГ. Именно что «пытались» играть, и все. Арсенал не дал. Ну и сам не особо проявил желание, хотя главное 3 очка.
Чего его так подорвало. Мяч Арсенал отдавал, пространство тоже, иди забивай, играющий такой. Вот только Брайтон мало что создал.
Рекомендуем