Хюрцелер о матче с «Арсеналом»: «Только одна команда пыталась играть. Надо давать больше желтых за затяжку времени. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза валялся на газоне?»
Тренер «Брайтона»: вратарь «Арсенала» трижды тянул время – вы такое видели?.
Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер раскритиковал «Арсенал» после поражения от него со счетом 0:1.
«Только одна команда сегодня пыталась играть в футбол.
Если они выиграют чемпионат, никто не будет спрашивать, как именно они это сделали. В конечном счете дело в правилах: если судья будет все позволять, будут придуманы собственные правила.
Я никогда не стану тренером, который будет пытаться выиграть любой ценой», – сказал Хюрцелер на пресс-конференции.
В разговоре с TNT он отметил: «АПЛ нужно ввести новое правило. Давать больше желтых за затяжку времени. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь валялся на газоне три раза за матч?»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
усталость конечно вина календаря, но у всех такой календарь, это часть правил игры, и если они плохо справляются и так сильно устали, значит это еще и вина человека, который командой управляет. будет очень смешно, если весной они опять надорвутся и сольют в конце апл, про лч не говорю даже
Анчелотти - брал ЛЧ при говноигре Реала, на фарте и индивидуальном мастерстве
Клопп - ну пожалуй тут соглашусь, но у него сильные сезоны чередовались с посредственными.
Но нет, не созадав в ничего играя дома, Хюрцелеру надо поныть, что команде Хюлтцелера не отгрузили пятерку, а просто буднично чпокнули.
А пару желтых надо было невротику на бровке показать.