У «Арсенала» 10 побед с разницей в один мяч в сезоне АПЛ – больше на аналогичном отрезке было лишь в сезоне-2003/04, когда клуб взял титул без единого поражения

«Арсенал» одержал 10-ю минимальную победу в сезоне АПЛ.

Комагда Микеля Артеты обыграла «Брайтон » со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ .

В нынешнем сезоне АПЛ «Арсенал » одержал 10 побед с разницей в один мяч. Чаще на аналогичном отрезке это случалось лишь в сезоне-2003/04 (12 минимальных побед). Тогда клуб не проиграл ни одного матча и завоевал последний на данный момент чемпионский титул.

«Арсенал» лидирует в таблице Премьер-лиги, набрав 67 очков. Отрыв от «Манчестер Сити», сыгравшего на одну игру меньше, составляет 7 баллов.