У «Арсенала» 10 побед с разницей в один мяч в сезоне АПЛ – больше на аналогичном отрезке было лишь в сезоне-2003/04, когда клуб взял титул без единого поражения
«Арсенал» одержал 10-ю минимальную победу в сезоне АПЛ.
Комагда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ.
В нынешнем сезоне АПЛ «Арсенал» одержал 10 побед с разницей в один мяч. Чаще на аналогичном отрезке это случалось лишь в сезоне-2003/04 (12 минимальных побед). Тогда клуб не проиграл ни одного матча и завоевал последний на данный момент чемпионский титул.
«Арсенал» лидирует в таблице Премьер-лиги, набрав 67 очков. Отрыв от «Манчестер Сити», сыгравшего на одну игру меньше, составляет 7 баллов.
2003/2004 году это не помешало тому Арсеналу стать чемпионом и Непобедимыми. Если возьмут и в этом сезоне титул, можно как нибудь простить невнятную порой игру. Цена ошибки слишком высока, а ждут уже 22 года.
А после нынешнего чемпионства если будет такая игра, то что тогда? Хотя уверен болельщиков Арсенала и такая игра устраивает, действительно кому нужны красивые комбинации и куча голов
Ну Артета ну дает. Мало того что хорошая игра , еще и эмоции дарит незабываемые. Особенно хейтерам.
Артета не ученик Венгера или Пепа второе пришествие Грэмма, впрочем ничего плохого, Джордж точно также брал чемпионат, те знаменитые one nil Arsenal
Лукомский его назвал учеником Мойеса)
остались 5 игры дома и всего 3 в гостях, а у сити 4-5
Курочка по зёрнышку клюёт ©
Это больше похоже на чемпионский сезон Лестера, когда они все последние матчи выигрывали по 1-0
Совпадение? Не думаю))
Тогда так же мерзко играли?
