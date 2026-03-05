  • Спортс
  У «Арсенала» 10 побед с разницей в один мяч в сезоне АПЛ – больше на аналогичном отрезке было лишь в сезоне-2003/04, когда клуб взял титул без единого поражения
У «Арсенала» 10 побед с разницей в один мяч в сезоне АПЛ – больше на аналогичном отрезке было лишь в сезоне-2003/04, когда клуб взял титул без единого поражения

«Арсенал» одержал 10-ю минимальную победу в сезоне АПЛ.

Комагда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ.

В нынешнем сезоне АПЛ «Арсенал» одержал 10 побед с разницей в один мяч. Чаще на аналогичном отрезке это случалось лишь в сезоне-2003/04 (12 минимальных побед). Тогда клуб не проиграл ни одного матча и завоевал последний на данный момент чемпионский титул.

«Арсенал» лидирует в таблице Премьер-лиги, набрав 67 очков. Отрыв от «Манчестер Сити», сыгравшего на одну игру меньше, составляет 7 баллов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
14 комментариев
2003/2004 году это не помешало тому Арсеналу стать чемпионом и Непобедимыми. Если возьмут и в этом сезоне титул, можно как нибудь простить невнятную порой игру. Цена ошибки слишком высока, а ждут уже 22 года.
Ответ Helius
2003/2004 году это не помешало тому Арсеналу стать чемпионом и Непобедимыми. Если возьмут и в этом сезоне титул, можно как нибудь простить невнятную порой игру. Цена ошибки слишком высока, а ждут уже 22 года.
А после нынешнего чемпионства если будет такая игра, то что тогда? Хотя уверен болельщиков Арсенала и такая игра устраивает, действительно кому нужны красивые комбинации и куча голов
Ну Артета ну дает. Мало того что хорошая игра , еще и эмоции дарит незабываемые. Особенно хейтерам.
Артета не ученик Венгера или Пепа второе пришествие Грэмма, впрочем ничего плохого, Джордж точно также брал чемпионат, те знаменитые one nil Arsenal
Ответ Aman_1116633627
Артета не ученик Венгера или Пепа второе пришествие Грэмма, впрочем ничего плохого, Джордж точно также брал чемпионат, те знаменитые one nil Arsenal
Лукомский его назвал учеником Мойеса)
остались 5 игры дома и всего 3 в гостях, а у сити 4-5
Курочка по зёрнышку клюёт ©
Это больше похоже на чемпионский сезон Лестера, когда они все последние матчи выигрывали по 1-0
Совпадение? Не думаю))
Тогда так же мерзко играли?
