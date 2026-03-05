«Атлетико» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в финале Кубка Испании
«Реал Сосьедад» вышел в финал Кубка Испании.
Определился второй финалист Кубка Испании.
«Реал Сосьедад» одержал вторую победу над «Атлетиком» в полуфинале турнира (1:0, первая игра – 1:0) и пробился в следующий раунд турнира.
В финале команда, за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян, сыграет с «Атлетико». Матч пройдет в Севилье 18 апреля.
Клуб из Сан-Себастьяна вышел в финал Кубка Испании впервые с сезона-2019/20. Тогда он выиграл трофей, победив «Атлетик» в финале (1:0), который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Антуан Гризманн в свой последний сезон за «Атлетико» в финале Кубка против своего бывшего клуба - это будет очень красиво!
Головин в финале кубка Франции проигрывал, Миранчук в финале кубка Италии проигрывал, пришла очередь и Захаряну проиграть в финале кубка Испании)))
удачи великому Атлетико! Без хейта в сторону РС, но нужен Кубок Копа Дель Рей великим
не был никогда атлетико великим
гадости об Атлетико не пиши
Огненный матч должен быть
