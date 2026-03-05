«Атлетико» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в финале Кубка Испании

«Реал Сосьедад» вышел в финал Кубка Испании.

Определился второй финалист Кубка Испании.

«Реал Сосьедад » одержал вторую победу над «Атлетиком » в полуфинале турнира (1:0, первая игра – 1:0) и пробился в следующий раунд турнира.

В финале команда, за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян , сыграет с «Атлетико». Матч пройдет в Севилье 18 апреля.

Клуб из Сан-Себастьяна вышел в финал Кубка Испании впервые с сезона-2019/20. Тогда он выиграл трофей, победив «Атлетик» в финале (1:0), который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.