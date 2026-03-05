15

«Атлетико» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в финале Кубка Испании

«Реал Сосьедад» вышел в финал Кубка Испании.

Определился второй финалист Кубка Испании. 

«Реал Сосьедад» одержал вторую победу над «Атлетиком» в полуфинале турнира (1:0, первая игра – 1:0) и пробился в следующий раунд турнира. 

В финале команда, за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян, сыграет с «Атлетико». Матч пройдет в Севилье 18 апреля. 

Клуб из Сан-Себастьяна вышел в финал Кубка Испании впервые с сезона-2019/20. Тогда он выиграл трофей, победив «Атлетик» в финале (1:0), который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАтлетико
logoКубок Испании
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
logoАрсен Захарян
Ла Картуха
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Антуан Гризманн в свой последний сезон за «Атлетико» в финале Кубка против своего бывшего клуба - это будет очень красиво!
Головин в финале кубка Франции проигрывал, Миранчук в финале кубка Италии проигрывал, пришла очередь и Захаряну проиграть в финале кубка Испании)))
удачи великому Атлетико! Без хейта в сторону РС, но нужен Кубок Копа Дель Рей великим
Ответ Vakhore
удачи великому Атлетико! Без хейта в сторону РС, но нужен Кубок Копа Дель Рей великим
не был никогда атлетико великим
Ответ dinamo39
не был никогда атлетико великим
гадости об Атлетико не пиши
Огненный матч должен быть
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
10 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
12 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
34 минуты назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
39 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
44 минуты назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
55 минут назад
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
16 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
16 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
28 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
44 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Кубок Англии. 1/8 финала. «Фулхэм» примет «Саутгемптон», «Лидс» против «Норвича»
сегодня, 08:17
Рекомендуем