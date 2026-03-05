  • Спортс
  • Роберт Грин: «Никто в «Арсенале» не может сказать, что провел хороший матч, но им все равно, они победили. Они выгрызают результаты, а другие оступаются, как «Ман Сити»
Роберт Грин: «Никто в «Арсенале» не может сказать, что провел хороший матч, но им все равно, они победили. Они выгрызают результаты, а другие оступаются, как «Ман Сити»

Роберт Грин после победы «Арсенала» над «Брайтоном» (1:0) указал на невысокий уровень игры «канониров».

«Арсенал» может сколько угодно играть плохо и побеждать. Это остальные команды оступаются. «Манчестер Сити» оступается.

Посмотрите на то, как «Арсенал» добывает победы. Он просто выгрызает результат, и сегодня он сделал ровно это.

«Канонирам» повезло. Нет ни одного футболиста, который мог бы посмотреть в зеркало и сказать, что провел хороший матч. Кроме разве что Инкапиэ и, возможно, еще одного или двух игроков, работавших в защите.

Им все равно, они победили», – сказал бывший вратарь сборной Англии.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
0% осуждения. Арсенал на характере свое забирает. Сити свое глупо упускает
В смысле чел, Габи там всех ел и кушал, столько заблокировал, а что он должен сделать чтобы считать что провёл хороший матч, сделать хетрик своим куем?
В смысле чел, Габи там всех ел и кушал, столько заблокировал, а что он должен сделать чтобы считать что провёл хороший матч, сделать хетрик своим куем?
Он его за воротами оставил, чтобы оппоненты не играли рукой
Вот именно. Никто не помнит игру, всем пофиг потом на это. Все помнят только титулы. Пора бы уже.
Тимбер сыграл элитно
Тимбер сыграл элитно
Юрец вообще зверь. Лучший в команде в сезоне, может даже.
Юрец вообще зверь. Лучший в команде в сезоне, может даже.
Лучший в команде в сезоне, с большим отрывом - Райя.
Когда в туре Арсенал играет вничью или проигрывает, сразу идут набросы, что МС «почуял кровь» и «своë не упустит»
Как только Арсенал берет трудовую победу — упреки в «выгрызании» и «низком уровне» 🤡
Арсенал играет хорошо, и результат на табло
Когда в туре Арсенал играет вничью или проигрывает, сразу идут набросы, что МС «почуял кровь» и «своë не упустит» Как только Арсенал берет трудовую победу — упреки в «выгрызании» и «низком уровне» 🤡 Арсенал играет хорошо, и результат на табло
Нет, Арсенал играет плохо, но результат на табло)
Типа того, но что поделать.
Мы бы хотели побеждать красиво, но если мы побеждаем некрасиво, то кто ж виноват.
Игрой меньше, 3 очками больше, и без травм. Всем уже пофиг на зрелищность, главное доползти до финиша.
Еще не видел счет, мы разгромно проиграли?
Еще не видел счет, мы разгромно проиграли?
Вы чьих будете?
Еще один выполз. Посмотри для начала в таблицу. Никто ему не может сказать. Жаба душит признаться - что Арсенал выигрывает
