Роберт Грин: «Никто в «Арсенале» не может сказать, что провел хороший матч, но им все равно, они победили. Они выгрызают результаты, а другие оступаются, как «Ман Сити»

Роберт Грин: «Арсенал» играет плохо, но ему все равно, он побеждает.

Роберт Грин после победы «Арсенала » над «Брайтоном » (1:0) указал на невысокий уровень игры «канониров».

«Арсенал» может сколько угодно играть плохо и побеждать. Это остальные команды оступаются. «Манчестер Сити » оступается.

Посмотрите на то, как «Арсенал» добывает победы. Он просто выгрызает результат, и сегодня он сделал ровно это.

«Канонирам» повезло. Нет ни одного футболиста, который мог бы посмотреть в зеркало и сказать, что провел хороший матч. Кроме разве что Инкапиэ и, возможно, еще одного или двух игроков, работавших в защите.

Им все равно, они победили», – сказал бывший вратарь сборной Англии.