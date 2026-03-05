Роберт Грин: «Никто в «Арсенале» не может сказать, что провел хороший матч, но им все равно, они победили. Они выгрызают результаты, а другие оступаются, как «Ман Сити»
Роберт Грин: «Арсенал» играет плохо, но ему все равно, он побеждает.
Роберт Грин после победы «Арсенала» над «Брайтоном» (1:0) указал на невысокий уровень игры «канониров».
«Арсенал» может сколько угодно играть плохо и побеждать. Это остальные команды оступаются. «Манчестер Сити» оступается.
Посмотрите на то, как «Арсенал» добывает победы. Он просто выгрызает результат, и сегодня он сделал ровно это.
«Канонирам» повезло. Нет ни одного футболиста, который мог бы посмотреть в зеркало и сказать, что провел хороший матч. Кроме разве что Инкапиэ и, возможно, еще одного или двух игроков, работавших в защите.
Им все равно, они победили», – сказал бывший вратарь сборной Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
