«Снова расисты». Кордоба об оскорблениях во время матча с ЦСКА
Джон Кордоба заявил о расизме на матче с ЦСКА.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что подвергся расистским оскорблениям во время первого матча с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3).
После окончания встречи Кордоба получил желтую карточку, а затем показывал одноклубникам на трибуну, где располагались фанаты московской команды.
«Снова расисты», – объяснил свою эмоциональную реакцию колумбиец.
Фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на почве расизма, заявил Сперцян: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
98 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Расизм избирательным быть не может!
Не может расист ненавидеть Кордобу и носить на руках Мойзеса. Это невозможно.
Для расиста и тот, и другой - люди третьего сорта, - обслуга, не более.
Расист даже не будет тратить свои эмоции на оскорбления человека противной ему расы. Он надменно и брезгливо пройдет мимо.
Вот этот расист.
А оскорбления, что сейчас называют расизмом Вини и его последователи, - это обыкновенное хамство.
Снова Кордоба... подумали расисты