«Снова расисты». Кордоба об оскорблениях во время матча с ЦСКА

Джон Кордоба заявил о расизме на матче с ЦСКА.

Нападающий «Краснодара » Джон Кордоба заявил, что подвергся расистским оскорблениям во время первого матча с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3).

После окончания встречи Кордоба получил желтую карточку, а затем показывал одноклубникам на трибуну, где располагались фанаты московской команды.

«Снова расисты», – объяснил свою эмоциональную реакцию колумбиец.

Фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на почве расизма, заявил Сперцян: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали»