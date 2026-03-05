98

«Снова расисты». Кордоба об оскорблениях во время матча с ЦСКА

Джон Кордоба заявил о расизме на матче с ЦСКА.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что подвергся расистским оскорблениям во время первого матча с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3).

После окончания встречи Кордоба получил желтую карточку, а затем показывал одноклубникам на трибуну, где располагались фанаты московской команды. 

«Снова расисты», – объяснил свою эмоциональную реакцию колумбиец.

Фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на почве расизма, заявил Сперцян: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали»

Снова нытье
Ответ vzhik \0
Снова нытье
Комментарий скрыт
Ответ Серп мой молод.)
Комментарий скрыт
Ножкой топни
Версия Винисиуса российского футбола
Ответ Арсений_1116835272
Версия Винисиуса российского футбола
Кордобиус (написали в параллельной ветке) из красноVARа
Нет Джон вы снова просрали в одну калитку
Ответ ZENITFAN
Нет Джон вы снова просрали в одну калитку
Комментарий скрыт
Ответ Василий Васильев
Комментарий скрыт
А кто его оскорблял ? Пока это просто нытье коров по указке Мусаева без доказательств
Господи! Как это надоело!
Расизм избирательным быть не может!
Не может расист ненавидеть Кордобу и носить на руках Мойзеса. Это невозможно.
Для расиста и тот, и другой - люди третьего сорта, - обслуга, не более.
Расист даже не будет тратить свои эмоции на оскорбления человека противной ему расы. Он надменно и брезгливо пройдет мимо.
Вот этот расист.
А оскорбления, что сейчас называют расизмом Вини и его последователи, - это обыкновенное хамство.
Ответ Мельников Михаил
Господи! Как это надоело! Расизм избирательным быть не может! Не может расист ненавидеть Кордобу и носить на руках Мойзеса. Это невозможно. Для расиста и тот, и другой - люди третьего сорта, - обслуга, не более. Расист даже не будет тратить свои эмоции на оскорбления человека противной ему расы. Он надменно и брезгливо пройдет мимо. Вот этот расист. А оскорбления, что сейчас называют расизмом Вини и его последователи, - это обыкновенное хамство.
Комментарий скрыт
Ответ aci2003@yandex.ru
Комментарий скрыт
Почему ты сделал такие выводы?
Снова расисты... подумал Кордоба
Снова Кордоба... подумали расисты
не можешь выиграть — найди расистов, классика.
Ну да, столько тёмных и с одной стороны и с другой, а расизм против одного конкретного персонажа... Что-то тут не чисто
Ответ Кирилл Эсаулов
Ну да, столько тёмных и с одной стороны и с другой, а расизм против одного конкретного персонажа... Что-то тут не чисто
- Он не имел ввиду, что все черные уроды, он сказал, что ты урод, Эрни. Это никак не связано.
Ответ Нехоботов
- Он не имел ввиду, что все черные уроды, он сказал, что ты урод, Эрни. Это никак не связано.
Хочется прям отдельный фильм от Гая Риччи про этого тренера.
на фоне наимерзейшей команды с Кубани, мне даже фк СПБ уже кажется добрым, милым городским скупщиком барахла и антиквариата.
Ответ ЦСКА на первом Месте!
на фоне наимерзейшей команды с Кубани, мне даже фк СПБ уже кажется добрым, милым городским скупщиком барахла и антиквариата.
Тоже себя поймал на мысли, что сбг, топящие все в бабле вызывают куда меньше отторжения, чем тушенка.
Ответ Олег Каримов
Тоже себя поймал на мысли, что сбг, топящие все в бабле вызывают куда меньше отторжения, чем тушенка.
Играли бы поприятнее. Тошнотворный Семак не для всех
Когда вы уже сядете в самолет и хоть будет небольшой перерыв от краснодарского нытья
Ответ Mu5ta
Когда вы уже сядете в самолет и хоть будет небольшой перерыв от краснодарского нытья
Комментарий удален модератором
Ответ Petter Hegre
Комментарий удален модератором
Это намёк на штурм Грозного, в затёртые года? Или 282-я УК по признаку Москвичей?
Кордоба возмутился, что защита ЦСКА его обижает на почве цвета кожи, но потом присмотрелся к ним, и понял, что эта фишка в этот раз не прокатит
