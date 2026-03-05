  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ман Сити» не дали пенальти в конце матча с «Ноттингемом» за падение Родри после контакта с Андерсоном. Также Зельс прыгнул в ноги Холанду, еще Эрлинга держали за футболку в штрафной
Фото
32

«Ман Сити» не дали пенальти в конце матча с «Ноттингемом» за падение Родри после контакта с Андерсоном. Также Зельс прыгнул в ноги Холанду, еще Эрлинга держали за футболку в штрафной

«Ман Сити» не получил пенальти в концовке матча с «Ноттингемом» .

«Манчестер Сити» не получил пенальти в конце второго тайма матча с «Ноттингем Форест».

Встреча 29-го тура АПЛ завершилась со счетом 2:2.

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте Родри упрал в штрафной «Ноттингем Форест» после контакта с Эллиотом Андерсоном в момент удара по воротам. Арбитр Даррен Инглэнд не стал назначать 11-метровый, ВАР решил не вмешиваться в эпизод.

Отметим, что за несколько минут до этого эпизода футболист «Ноттингема» в штрафной придержал за футболку Эрлинга Холанда. Судья также не увидел фола. А на 71-й минуте вратарь Матц Зельс прыгнул в ноги Холанду – пенальти также не был назначен.

Скриншоты: кадры из трансляции Viaplay, TNT Sports

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoНоттингем Форест
logoЭрлинг Холанд
logoРодри
Даррен Инглэнд
logoсудьи
logoЭллиот Андерсон
видеоповторы
logoМатц Зельс
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так там при 2:1 вратарь чисто снес Холланда, самый явный пенальти из 3х
Ответ Андрей Катков
Так там при 2:1 вратарь чисто снес Холланда, самый явный пенальти из 3х
Комментарий скрыт
Ответ Catch You
Комментарий скрыт
Какая симуляция если он ему головой в ноги прилетел?
2 пенальти не дали, я вообще не понимаю, что с судейством.
Ответ Ulukbek Kiyazov
2 пенальти не дали, я вообще не понимаю, что с судейством.
Комментарий скрыт
Ответ Андрей Катков
Комментарий скрыт
ухаха щас бы фенам сити плакать что мешок засуживают
Более откровенную 100% пенку не дали за фол вратаря на Холанде. Судья ОЧЕНЬ не хотел давать пенальти в пользу Сити - другой причины не вижу.
Ну это будет провалом для лиги, если Сити каким-то чудом возьмет 7/10, поэтому она делает все возможное для победы Арсенала.
на Холанде оба эпизода это пенальти

на Родри это 100% не пенальти,
он не симулировал, ему реально сильно ударили в ногу, но свой удар по мячу нанести Родри всё же успел, а потом уже была накладка, за такое обычно не дают пенку
Да главный свисток был заряжен , куча нарушений не свистел , вратарь отбивает мяч он показывает от ворот
Английские судьи теперь удержание за футболку нарушением не считают, при каждом угловом защитника вцепляются в футболки игроков подающей команды. И удержание за руку не считают нарушением. Вот если схватят за голову или мошонку, тогда свистят.
Пеналити монстерс
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
5 минут назадПромо
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
27 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
32 минуты назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
37 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
48 минут назад
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Отмену гола «Балтики» «Зениту» в ЭСК поддержали единогласно: «Судья верно определил положение «вне игры» у Хиля»
сегодня, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
3 минуты назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
9 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
9 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
21 минуту назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
37 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем