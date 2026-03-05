«Ман Сити» не дали пенальти в конце матча с «Ноттингемом» за падение Родри после контакта с Андерсоном. Также Зельс прыгнул в ноги Холанду, еще Эрлинга держали за футболку в штрафной
«Ман Сити» не получил пенальти в концовке матча с «Ноттингемом» .
«Манчестер Сити» не получил пенальти в конце второго тайма матча с «Ноттингем Форест».
Встреча 29-го тура АПЛ завершилась со счетом 2:2.
На 3-й добавленной ко второму тайму минуте Родри упрал в штрафной «Ноттингем Форест» после контакта с Эллиотом Андерсоном в момент удара по воротам. Арбитр Даррен Инглэнд не стал назначать 11-метровый, ВАР решил не вмешиваться в эпизод.
Отметим, что за несколько минут до этого эпизода футболист «Ноттингема» в штрафной придержал за футболку Эрлинга Холанда. Судья также не увидел фола. А на 71-й минуте вратарь Матц Зельс прыгнул в ноги Холанду – пенальти также не был назначен.
Скриншоты: кадры из трансляции Viaplay, TNT Sports
на Родри это 100% не пенальти,
он не симулировал, ему реально сильно ударили в ногу, но свой удар по мячу нанести Родри всё же успел, а потом уже была накладка, за такое обычно не дают пенку