«Ман Сити» не дали пенальти в конце матча с «Ноттингемом» за падение Родри после контакта с Андерсоном. Также Зельс прыгнул в ноги Холанду, еще Эрлинга держали за футболку в штрафной

«Ман Сити» не получил пенальти в концовке матча с «Ноттингемом» .

«Манчестер Сити » не получил пенальти в конце второго тайма матча с «Ноттингем Форест».

Встреча 29-го тура АПЛ завершилась со счетом 2:2.

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте Родри упрал в штрафной «Ноттингем Форест » после контакта с Эллиотом Андерсоном в момент удара по воротам. Арбитр Даррен Инглэнд не стал назначать 11-метровый, ВАР решил не вмешиваться в эпизод.

Отметим, что за несколько минут до этого эпизода футболист «Ноттингема» в штрафной придержал за футболку Эрлинга Холанда . Судья также не увидел фола. А на 71-й минуте вратарь Матц Зельс прыгнул в ноги Холанду – пенальти также не был назначен.

Скриншоты: кадры из трансляции Viaplay, TNT Sports