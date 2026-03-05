  • Спортс
  • Агкацев о расизме в адрес Кордобы: «Болельщики ЦСКА сильно переходили грань. На стадионе достаточно камер, было много корреспондентов с телефонами – на записях все будет слышно»
32

Агкацев о расизме в адрес Кордобы: «Болельщики ЦСКА сильно переходили грань. На стадионе достаточно камер, было много корреспондентов с телефонами – на записях все будет слышно»

Агкацев про расизм в адрес Кордобы: на записях все будет слышно.

Станислав Агкацев подтвердил, что Джона Кордобу оскорбляли на почве расизма во время игры «Краснодара» с ЦСКА (1:3) в FONBET Кубке России.

«Мы уже привыкли, что на разных стадионах могут оскорблять. Мы привыкли к этому. Но хотелось бы, чтобы люди не переходили грань. А сегодня в некоторых эпизодах сильно переходили эту грань болельщики за воротами. Были оскорбления на расистской почве.

Мы все поддерживаем Джона и просим разобраться. Думаю, на стадионе ЦСКА достаточно камер, чтобы можно было это увидеть. Это все происходило за моими воротами, там было очень много корреспондентов с телефонами. И происходило это все во время угловых, когда Джон стоял на ближней штанге. Уверен, на записях будет все слышно», – сказал вратарь «Краснодара».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Джон Кордоба
премьер-лига Россия
Станислав Агкацев
происшествия
дискриминация
ЦСКА
болельщики
ВЭБ Арена
Краснодар
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, действительно, записывающих устройств на стадионе много и на всех записях слышно одно и то же. Слышно ваше жалкое нытьё.
Эдику Сперцяну ты тоже после Ахмата за расизм высказал?
Какая же мерзкая команда,не смогли на поле победить,давайте разыграем карту Винисиуса
Ответ Старик Стариканов
Какая же мерзкая команда,не смогли на поле победить,давайте разыграем карту Винисиуса
Какой трннеришка такая и команда
разгрывают карту расизма)
думаю я не погрешу против истины если скажу очевидное... все основные игроки Краснодара созрели для Европы
Им там всем в раздевалке сказали разыгрывать тему «расизма» ?
Очень даже похоже на такое ..
Бедный Кордоба((
наверно опять будет ныть что не хочет играть в такой лиге
Ну то есть это из-за судьи и расизма вас сегодня 11 мешков на поле было. Понятно.
Ответ БилльХансен
Ну то есть это из-за судьи и расизма вас сегодня 11 мешков на поле было. Понятно.
Комментарий удален модератором
Ответ Petter Hegre
Комментарий удален модератором
Какие милые, культурные болельщики у текущего чемпиона, прям сердце радуется. Что не пост - то переход на личности и хамство. У меня был один коллега, который страдал газами. Ну точнее, ему то все было норм, а страдал коллектив. Так вот на все призывы держать себя в руках он обижался и считал, что против него заговор. Казалось бы причем тут ФК Краснодар и его достойные болельщики? Да вроде не при чем, просто вспомнилось.
Как по команде инкубаторские поют про расизи. Сразу видно дали команду
Ндонг значит врал, и Вендел врал. Но священная Корова не будет же врать, это другое?
Рекомендуем