Агкацев о расизме в адрес Кордобы: «Болельщики ЦСКА сильно переходили грань. На стадионе достаточно камер, было много корреспондентов с телефонами – на записях все будет слышно»

Агкацев про расизм в адрес Кордобы: на записях все будет слышно.

Станислав Агкацев подтвердил, что Джона Кордобу оскорбляли на почве расизма во время игры «Краснодара» с ЦСКА (1:3) в FONBET Кубке России.

«Мы уже привыкли, что на разных стадионах могут оскорблять. Мы привыкли к этому. Но хотелось бы, чтобы люди не переходили грань. А сегодня в некоторых эпизодах сильно переходили эту грань болельщики за воротами. Были оскорбления на расистской почве.

Мы все поддерживаем Джона и просим разобраться. Думаю, на стадионе ЦСКА достаточно камер, чтобы можно было это увидеть. Это все происходило за моими воротами, там было очень много корреспондентов с телефонами. И происходило это все во время угловых, когда Джон стоял на ближней штанге. Уверен, на записях будет все слышно», – сказал вратарь «Краснодара ».