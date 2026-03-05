  • Спортс
  • «Челси» выиграл в АПЛ впервые за 4 матча – у «Астон Виллы» (4:1). Команда Росеньора поднялась на 5-е место, дальше – игра с «Ньюкаслом»
15

Сегодня команда Лиэма Росеньора победила «Астон Виллу» со счетом 4:1 в 29-м туре чемпионата Англии. Ранее «синие» сыграли вничью с «Лидсом» (2:2) и «Бернли» (1:1), а также потерпели поражение от «Арсенала» (1:2).

«Челси» поднялся 5-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Следующий матч в рамках лиги лондонцы проведут 14 марта – против «Ньюкасла». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
15 комментариев
тем сложнее соперник,тем лучше Челси играет
Ответ Мент-Кент
Это при Итальянском Поттере. При нем также любой днарь становился суперклубом, с которым Челси играл на равных. Такой вот великий итальянский уравнитель.

С Черным иначе — днарей и середняков проходить будут, а вот топов вряд ли
Ответ Noken
Вот эти днари и середняки из апл, они с вами в одной комнате?
У меня догадка, Росеньор считает, что бардак на стандартах связан с тем, что Санчес плохо руководит обороной.
Ответ Гол в девятину
йоргенсен сегодня куда лучше действовал и спасал. и пас ближнему у него нормальный
Ответ Гол в девятину
Я больше удивлён, что после травмы Йоргенсен который играл на уровне двора сегодня был даже неплох, ногами он как обычно видит слабо поле, но во всём остальном хорош, а рукой разок закинул - я вообще офигел. Понятно, что по 1 игре выводы делать не стоит, но я скорее ждал подлянки от него.
Чего у Черного Поттера не отнять, так это отсутствие неприкасаемых. Провел лажовый матч - идешь на скамейку, как Санчес
Вилла и так перебрала очков,перестали забивать с 30 метров в девятки и прочие прелести,думаю упадут на 7 место скорее всего.
Вилла немного сдулась

Эмери хочет в лигу Европы
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Их просто подвел дважды лучший вратарь мира
Важная победа, в следующем туре надо закреплять, ибо велика вероятность, что Вилла опять оступится.
