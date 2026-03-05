«Челси» выиграл в АПЛ впервые за 4 матча – у «Астон Виллы» (4:1). Команда Росеньора поднялась на 5-е место, дальше – игра с «Ньюкаслом»

«Челси» выиграл в АПЛ впервые за 4 матча.

«Челси» прервал серию неудачных результатов в АПЛ .

Сегодня команда Лиэма Росеньора победила «Астон Виллу » со счетом 4:1 в 29-м туре чемпионата Англии. Ранее «синие» сыграли вничью с «Лидсом» (2:2) и «Бернли» (1:1), а также потерпели поражение от «Арсенала» (1:2).

«Челси » поднялся 5-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Следующий матч в рамках лиги лондонцы проведут 14 марта – против «Ньюкасла».