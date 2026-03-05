  • Спортс
  • «Ман Сити» не победил впервые за 7 игр – 2:2 с «Ноттингемом». Команда Гвардиолы не проигрывает 10 матчей подряд
«Ман Сити» не победил впервые за 7 игр – 2:2 с «Ноттингемом». Команда Гвардиолы не проигрывает 10 матчей подряд

«Манчестер Сити» не смог победить впервые за 7 матчей.

Прервалась серия побед «Манчестер Сити».

Сегодня команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Ноттингем Форест» в 29-м туре АПЛ – 2:2. Шесть предыдущих матчей во всех турнирах «горожане» выиграли. 

Беспроигрышная серия «Сити» насчитывает 10 игр – на этом отрезке клуб одержал 8 побед и дважды сыграл вничью. 7 марта он встретится с «Ньюкаслом» в Кубке Англии. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Решил сделать ставку на победу сити за 1.42 , я везунчик
Ответ Артём Река
Решил сделать ставку на победу сити за 1.42 , я везунчик
Ставь на них чаще 🍻😄
Ответ Сослан Бедоев
Ставь на них чаще 🍻😄
🤣🤣 та думаю, дай как я рабочую ночь приятнее сделаю, экспресс собрал. Челси забьет в первом тайме , Арсенал выиграет и Сити. Символически 500 поставил. 😁
Арсенал ещё ближе к титулу...
Физреттовцев с титулом, до конца чемпа только выезд к Сити и легкий календарь + в кубке ЛЧ сетка простая
Взяли три подряд победы в сложных матчах, можно ныть о стиле игры, но результат на табло.
Ответ Vakhore
Физреттовцев с титулом, до конца чемпа только выезд к Сити и легкий календарь + в кубке ЛЧ сетка простая Взяли три подряд победы в сложных матчах, можно ныть о стиле игры, но результат на табло.
У Сити на бумаге сегодня тоже не тяжелая игра была , но вона как вышло !
Ответ Vakhore
Физреттовцев с титулом, до конца чемпа только выезд к Сити и легкий календарь + в кубке ЛЧ сетка простая Взяли три подряд победы в сложных матчах, можно ныть о стиле игры, но результат на табло.
Как болельщик Арсенала , прошуууууу давайте заранее никого не награждать ?
Сегодня было видно, что очень тяжело команде. Даже при такой большой скамейке , команда истощена. Надеюсь выпустят в кубке резерв , там можно и вторым составом разбираться
Савиньо с Нунешом конечно не уровень Сити. Как же глупо они теряют мячи
Ответ Дмитрий Снегирёв
Савиньо с Нунешом конечно не уровень Сити. Как же глупо они теряют мячи
Странно, учитывая что Нунешь на позиции ПЗ частенько с наивысшим балом бывает у Сити на Флэшскор))
Ответ Сослан Бедоев
Странно, учитывая что Нунешь на позиции ПЗ частенько с наивысшим балом бывает у Сити на Флэшскор))
Частенько, это единственная игра с Лидс? Говорю же слепошарый
МС - продолжай в том же духе) верим
позорный, супер позорный Манчестер сити!
Такое впечатление сам Пеп хочет чемпионства Арсенала больше чем его ученик
Пенальти на Холанде - Бетон
Ответ Андрей Катков
Пенальти на Холанде - Бетон
🤣🤣🤣
Ответ Сослан Бедоев
🤣🤣🤣
Когда его вратарь сбил
Завистники, плак, плак.
+7.
Сами отдали , ну и не повезло, конечно тоже !
