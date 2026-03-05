«Ман Сити» не победил впервые за 7 игр – 2:2 с «Ноттингемом». Команда Гвардиолы не проигрывает 10 матчей подряд
«Манчестер Сити» не смог победить впервые за 7 матчей.
Прервалась серия побед «Манчестер Сити».
Сегодня команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Ноттингем Форест» в 29-м туре АПЛ – 2:2. Шесть предыдущих матчей во всех турнирах «горожане» выиграли.
Беспроигрышная серия «Сити» насчитывает 10 игр – на этом отрезке клуб одержал 8 побед и дважды сыграл вничью. 7 марта он встретится с «Ньюкаслом» в Кубке Англии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Взяли три подряд победы в сложных матчах, можно ныть о стиле игры, но результат на табло.
Сегодня было видно, что очень тяжело команде. Даже при такой большой скамейке , команда истощена. Надеюсь выпустят в кубке резерв , там можно и вторым составом разбираться
+7.