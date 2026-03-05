75

Отрыв «Арсенала» от «Ман Сити» вырос до 7 очков. У «горожан» есть игра в запасе

«Арсеналу» удалось воспользоваться тем, что «Манчестер Сити» потерял очки в 29-м туре АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (2:2), а команда Микеля Артеты одолела «Брайтон» (1:0).

Лондонцы лидируют в чемпионате Англии с 67 очками после 30 игр. У «горожан» 60 баллов в 29 матчах.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoПеп Гвардиола
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
железный ман сити не такой уж железный, а поплывший арсенал никуда не поплыл, вот незадача для местных экспертов
Ответ Glukinho
железный ман сити не такой уж железный, а поплывший арсенал никуда не поплыл, вот незадача для местных экспертов
У Арсенала вообще из сложных матчей остался только сам Сити на выезде, а с учётом сеток ЛЧ, где у пушкарей откровенная лафа до полуфинала, а у Сити мясорубка, то Арсенал чемпион на 95%.
Ответ Glukinho
железный ман сити не такой уж железный, а поплывший арсенал никуда не поплыл, вот незадача для местных экспертов
Железный Сити судья как мог тащил к третьему голу)) дал переиграть 2 минуты, хотя Нотингем рубился и вообще время не тянул ни разу в доп время😄 Но юзерам и дальше мерещится что Арсенал судьи тащат))
"Арсенал не достоин чемпионства, позор играть вничью с Ноттингемом и Вулвз". А тем временем "лесники" выстояли на Этихад, а у "волков" вообще весеннее обострение: обыграли Астон Виллу и Ливерпуль
Ответ bat90
"Арсенал не достоин чемпионства, позор играть вничью с Ноттингемом и Вулвз". А тем временем "лесники" выстояли на Этихад, а у "волков" вообще весеннее обострение: обыграли Астон Виллу и Ливерпуль
Причём Арсенал лесников реально выносил на выезде и чудом не выиграл, а тут забей в конце Нотингем с углового и вообще 3 очка б забрали с Манчестера
Ответ Сослан Бедоев
Причём Арсенал лесников реально выносил на выезде и чудом не выиграл, а тут забей в конце Нотингем с углового и вообще 3 очка б забрали с Манчестера
Так такой же момент был и у Сити в конце, даже в разы опаснее)
Поэтому могло повезти любой команде
Я здесь читал что весной Сити начнет обыгрывать всех подряд, что случилось?
Ответ Английский_пациент
Я здесь читал что весной Сити начнет обыгрывать всех подряд, что случилось?
ну ничейка, подумаешь
Ответ Английский_пациент
Я здесь читал что весной Сити начнет обыгрывать всех подряд, что случилось?
Весна типа это...откладывается!
Будут ли комментарии про то, что судья матча Сити из без того выдуманных 7 минут, дал играть Девять!) Без каких либо затяжек в доп время!) и таки почти дотянул их до победы))
Ответ Сослан Бедоев
Будут ли комментарии про то, что судья матча Сити из без того выдуманных 7 минут, дал играть Девять!) Без каких либо затяжек в доп время!) и таки почти дотянул их до победы))
Так дотянул, что не дал пенку)
Ответ Сослан Бедоев
Будут ли комментарии про то, что судья матча Сити из без того выдуманных 7 минут, дал играть Девять!) Без каких либо затяжек в доп время!) и таки почти дотянул их до победы))
Он дал играть 8 минут, а не 9
Комментаторы переобувайтесь)
Канониры,с победой,может быть самой важной в конце сезона!Ничего,красиво будем играть с другими командами
дааааааааа сити страдать!!!!!
Если Арсенал выиграет АПЛ, то это будет чемпионство имени защиты Арсенала. Габриэл, Райя, Салиба, Инкапие, Тимбер, Райс пашут как лошади. В остальном хворают канониры.
Ответ Эмгыр вар Эмрейс
Если Арсенал выиграет АПЛ, то это будет чемпионство имени защиты Арсенала. Габриэл, Райя, Салиба, Инкапие, Тимбер, Райс пашут как лошади. В остальном хворают канониры.
О, второй Эмгыр
Ответ Эмгыр вар Эмрейс
Если Арсенал выиграет АПЛ, то это будет чемпионство имени защиты Арсенала. Габриэл, Райя, Салиба, Инкапие, Тимбер, Райс пашут как лошади. В остальном хворают канониры.
Что с остальными командами если хворают канониры? Cколько там Холанд забил?
Людей фиг поймёшь: всего лишь три тура назад после игры Ливерпуль - МС все твердили, что шейхи все купили, судьи левые пенали дают им. А сейчас выясняется, что шейхов уже топят. Если Арсенал вдруг их обыграет в очном противостоянии, они скажут, что междзвездный объект Атлас пролетел Солнечную систему и он негативно повлиял на АПЛ и судей.
Просто праздник какой-то!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
5 марта, 22:00
Кэррик о шансах «МЮ» догнать «Арсенал»: «Слушайте, нужно быть реалистами. Нас опережают две фантастические команды. Зазнаваться мы не собираемся»
4 марта, 11:41
Пеп о стандартах в АПЛ: «Можно жаловаться, но надо адаптироваться. Четыре года назад в НБА не уделяли столько внимания трехочковым, но сейчас многие это делают – это часть процесса»
3 марта, 13:09
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
9 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
11 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
33 минуты назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
38 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
43 минуты назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
54 минуты назад
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
15 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
15 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
27 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
43 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Кубок Англии. 1/8 финала. «Фулхэм» примет «Саутгемптон», «Лидс» против «Норвича»
сегодня, 08:17
Рекомендуем