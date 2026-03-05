Отрыв «Арсенала» от «Ман Сити» вырос до 7 очков. У «горожан» есть игра в запасе
«Арсеналу» удалось воспользоваться тем, что «Манчестер Сити» потерял очки в 29-м туре АПЛ.
Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (2:2), а команда Микеля Артеты одолела «Брайтон» (1:0).
Лондонцы лидируют в чемпионате Англии с 67 очками после 30 игр. У «горожан» 60 баллов в 29 матчах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Поэтому могло повезти любой команде