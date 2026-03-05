Отрыв «Арсенала» от «Ман Сити» вырос до 7 очков. У «горожан» есть игра в запасе

«Арсеналу » удалось воспользоваться тем, что «Манчестер Сити » потерял очки в 29-м туре АПЛ .

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (2:2), а команда Микеля Артеты одолела «Брайтон» (1:0).

Лондонцы лидируют в чемпионате Англии с 67 очками после 30 игр. У «горожан» 60 баллов в 29 матчах.