Хавбек «Краснодара» Черников: «Ненормально, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы. Нужно применять меры»
Александр Черников: ненормально, что судья не обращает внимания на расизм.
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников обвинил судей в игнорировании проявлений расизма в адрес Джона Кордобы со стороны фанатов ЦСКА.
В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России «быки» уступили армейцам со счетом 1:3.
После матча капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на расовой почве: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали».
«Тот факт, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы, – это ненормально для нас.
Для любого футболиста, в том числе и Джона, тяжело такое слышать. Это неприемлемо.
Нужно применять меры, но не мне решать, какие», – сказал Черников.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
за такое не дадут дискву
Почему нельзя просто взять и признать поражение, без обвинений всего мира вокруг вас ?
Даже если бы не прекратили, перерыв пошёл бы на пользу тому боксеру, кого с обеих рук метелили у канатов, а не тому, кто метелил.
Почему никто кроме игроков Краснодара не слышал этого