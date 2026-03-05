Хавбек «Краснодара» Черников: «Ненормально, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы. Нужно применять меры»

Александр Черников: ненормально, что судья не обращает внимания на расизм.

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников обвинил судей в игнорировании проявлений расизма в адрес Джона Кордобы со стороны фанатов ЦСКА.

В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России «быки» уступили армейцам со счетом 1:3.

После матча капитан «Краснодара » Эдуард Сперцян заявил , что фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на расовой почве: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали».

«Тот факт, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы, – это ненормально для нас.

Для любого футболиста, в том числе и Джона, тяжело такое слышать. Это неприемлемо.

Нужно применять меры, но не мне решать, какие», – сказал Черников.