  Хавбек «Краснодара» Черников: «Ненормально, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы. Нужно применять меры»
Хавбек «Краснодара» Черников: «Ненормально, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы. Нужно применять меры»

Александр Черников: ненормально, что судья не обращает внимания на расизм.

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников обвинил судей в игнорировании проявлений расизма в адрес Джона Кордобы со стороны фанатов ЦСКА.

В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России «быки» уступили армейцам со счетом 1:3.

После матча капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на расовой почве: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали».

«Тот факт, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы, – это ненормально для нас.

Для любого футболиста, в том числе и Джона, тяжело такое слышать. Это неприемлемо.

Нужно применять меры, но не мне решать, какие», – сказал Черников.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Нужно было удалять черникова после подката сзади! Бездействие это неприемлемо! Нужно применять меры, но не мне решать, какие.
уже третий игрок про расизм - они видимо в раздевалке переговорились и решили на это надавить, авось кабинет прокатит и ЦСКА дисквалифицируют и пройдут дальше, позорники
Ответ raulka
уже третий игрок про расизм - они видимо в раздевалке переговорились и решили на это надавить, авось кабинет прокатит и ЦСКА дисквалифицируют и пройдут дальше, позорники
я думаю хотят насолить рефу и бригаде + получить снисхождение в будущих матчах

за такое не дадут дискву
Ответ raulka
уже третий игрок про расизм - они видимо в раздевалке переговорились и решили на это надавить, авось кабинет прокатит и ЦСКА дисквалифицируют и пройдут дальше, позорники
вряд ли сами додумались бы. это все идет известно от кого, как и тактика провокаций, симуляций и давления на арбитров. до сезона 2024 этого не было, а с возвращением Муси появилось.
Если бы игроки Краснодара также слаженно играли сегодня в футбол, как начали затирать про расизм, счёт мог бы быть иным...
Мысли не возникло что это не расизм а неприятие одного из самых грязных и симулирующих игроков чемпа?
Ни слова об игре - исключительно тема «расизма».

Почему нельзя просто взять и признать поражение, без обвинений всего мира вокруг вас ?
Задрали уже эти телята со своим Кордобой. Стоит ЦСКА выиграть, так сплошные стоны по поводу судей и расизма. Мерзкие типы
А что судья мог сделать с фанатами? Красную им показать?
Ответ Ali Babaev_1116853824
А что судья мог сделать с фанатами? Красную им показать?
Скорее вопрос, сообщали ли они во время игры судье о факте расизма? Если да, то почему Сухой не остановил игру и не сообщил делегату матча о случившемся? Есть же определенные регламенты для таких вещей. Если не сообщили, то тогда к заявившим футболистам о факте расизма возникают определенные вопросы
Ответ Ali Babaev_1116853824
А что судья мог сделать с фанатами? Красную им показать?
Ты что, протокол. Остановка матча, объявление диктора, если опять продолжили, команды увести под трибуны, при третьем разе прекратить матч.
Даже если бы не прекратили, перерыв пошёл бы на пользу тому боксеру, кого с обеих рук метелили у канатов, а не тому, кто метелил.
А когда кричали то?
Почему никто кроме игроков Краснодара не слышал этого
Вот кстати черникова можно было удалять, но не джовани
Черников тебя удалять можно три раза за игру
