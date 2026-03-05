«Арсенал» не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед, 2 ничьих. Сегодня – 1:0 с «Брайтоном»

«Арсенал» не проигрывает 10 матчей подряд.

«Арсенал » продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон » со счетом 1:0 в 29-м туре АПЛ . В 10 последних матчах во всех турнирах «канониры» одержали 8 побед и 2 раза сыграли вничью.

7 марта лондонцы встретятся с «Мэнсфилдом» в Кубке Англии.