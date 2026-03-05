  • Спортс
  • «Арсенал» не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед, 2 ничьих. Сегодня – 1:0 с «Брайтоном»
«Арсенал» не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед, 2 ничьих. Сегодня – 1:0 с «Брайтоном»

«Арсенал» не проигрывает 10 матчей подряд.

«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» со счетом 1:0 в 29-м туре АПЛ. В 10 последних матчах во всех турнирах «канониры» одержали 8 побед и 2 раза сыграли вничью.

7 марта лондонцы встретятся с «Мэнсфилдом» в Кубке Англии.

У Арсенала и Сити по 8 побед и 2 ничьих в 10 матчах. Идут одинаково, с каждым туром все интереснее, надеюсь Арсенал возьмет лигу в этом сезоне!
Юве хорош 👍 по старым методичкам Макса, а подождите...
По методичкам Грэма тогда уж. У ганнеров своя история красоты есть.
Очередной красивый и зрелищный матч команды Артеты, спасибо, канониры!
Эти выносы Инкапье и Габриэля, ммм, давно не испытывал такого удовольствия от футбола, как будто вернулся в детство, когда смотрел на игру молодого Месси
С другой стороны, после вашего матча этот как глоток свежего воздуха
Еще один маленький шаг у Арсенала к большой победе ... АПЛ
Отлично, едем дальше! 🔥
У Сити на матч меньше
никто:
абсолютно никто:

Shah Kz:
