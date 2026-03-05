Жоао Педро сделал хет-трик в матче с «Астон Виллой». Форвард «Челси» – 4-й бомбардир АПЛ, у него 14 голов
Жоао Педро сделал хет-трик в матче с «Астон Виллой».
Нападающий «Челси» Жоао Педро сделал хет-трик в игре против «Астон Виллы» (4:1, второй тайм).
Бразильский футболист дважды отличился в первом тайме матча 29-го тура АПЛ и забил один мяч во второй половине игры.
Жоао Педро занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира, на его счету 14 голов и 5 результативных передач в 29 матчах. Его опережают Эрлинг Холанд (22 мяча), Игор Тиаго (18) и Антуан Семеньо (15).
Подробную статистику игрока «синих» можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Шикарный трансфер Челси провернули, полностью оправдывает средства уплаченные за него.
сказка виллы кончается, увы
Точнее, отскоки
Педро конечно очень удачный трансфер оказался. При черном Поттере особенно похорошел.
Прекрасный игрок и дело не в голах, он достаточно высокий, но при этом очень техничный, быстрый, ловкий, в созидании тоже силён, у него очень сложно мяч отобрать, часто думаю ну куда он против двоих, дай пас, а бразилец берёт и каким то образом сохраняет мяч и разворачивает атаку, причём всё это написанное было и в тот период когда у него был застой, но не везло, игра была в целом у команды сероватая и сложно ему было, но были проблески как блестящий гол с сороками.
Предголевые пасы Энцо и Палмера сделали его 2 гола, но и сам Педро хорош естеств
