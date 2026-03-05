Жоао Педро сделал хет-трик в матче с «Астон Виллой». Форвард «Челси» – 4-й бомбардир АПЛ, у него 14 голов

Жоао Педро сделал хет-трик в матче с «Астон Виллой».

Нападающий «Челси » Жоао Педро сделал хет-трик в игре против «Астон Виллы » (4:1, второй тайм).

Бразильский футболист дважды отличился в первом тайме матча 29-го тура АПЛ и забил один мяч во второй половине игры.

Жоао Педро занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира, на его счету 14 голов и 5 результативных передач в 29 матчах. Его опережают Эрлинг Холанд (22 мяча), Игор Тиаго (18) и Антуан Семеньо (15).

Подробную статистику игрока «синих» можно найти здесь .