  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жоао Педро сделал хет-трик в матче с «Астон Виллой». Форвард «Челси» – 4-й бомбардир АПЛ, у него 14 голов
13

Жоао Педро сделал хет-трик в матче с «Астон Виллой». Форвард «Челси» – 4-й бомбардир АПЛ, у него 14 голов

Жоао Педро сделал хет-трик в матче с «Астон Виллой».

Нападающий «Челси» Жоао Педро сделал хет-трик в игре против «Астон Виллы» (4:1, второй тайм).

Бразильский футболист дважды отличился в первом тайме матча 29-го тура АПЛ и забил один мяч во второй половине игры. 

Жоао Педро занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира, на его счету 14 голов и 5 результативных передач в 29 матчах. Его опережают Эрлинг Холанд (22 мяча), Игор Тиаго (18) и Антуан Семеньо (15). 

Подробную статистику игрока «синих» можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoАстон Вилла
logoЖоао Педро
logoАнтуан Семеньо
logoИгор Тиаго
logoЭрлинг Холанд
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Шикарный трансфер Челси провернули, полностью оправдывает средства уплаченные за него.
сказка виллы кончается, увы
Ответ Jurgen Klinsmann
сказка виллы кончается, увы
Точнее, отскоки
Педро конечно очень удачный трансфер оказался. При черном Поттере особенно похорошел.
Прекрасный игрок и дело не в голах, он достаточно высокий, но при этом очень техничный, быстрый, ловкий, в созидании тоже силён, у него очень сложно мяч отобрать, часто думаю ну куда он против двоих, дай пас, а бразилец берёт и каким то образом сохраняет мяч и разворачивает атаку, причём всё это написанное было и в тот период когда у него был застой, но не везло, игра была в целом у команды сероватая и сложно ему было, но были проблески как блестящий гол с сороками.
Предголевые пасы Энцо и Палмера сделали его 2 гола, но и сам Педро хорош естеств
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
9 минут назадПромо
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
58 минут назадLive
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
31 минуту назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
36 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
41 минуту назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
52 минуты назад
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Отмену гола «Балтики» «Зениту» в ЭСК поддержали единогласно: «Судья верно определил положение «вне игры» у Хиля»
сегодня, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
7 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
13 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
13 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
25 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
41 минуту назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем