  • Рэмзи получил 2-ю желтую за симуляцию в штрафной «МЮ». Гордон заработал для «Ньюкасла» пенальти через две минуты и сам реализовал
Фото
3

Рэмзи получил 2-ю желтую за симуляцию в штрафной «МЮ». Гордон заработал для «Ньюкасла» пенальти через две минуты и сам реализовал

«Ньюкасл» в меньшинстве забил «МЮ» с пенальти.

«Ньюкасл» остался в меньшинстве в конце первого тайма матча с «Манчестер Юнайтед».

На 1-й добавленной минуте полузащитник «сорок» Джейкоб Рэмзи упал в штрафной манкунианцев так, будто его ногу зацепил вышедший из ворот Сенне Ламменс. Главный судья показал Рэмзи желтую, которая стала для того второй в этом матче.

Почти сразу после возобновления игры «Ньюкасл» организовал атаку, которая привела к назначению пенальти за фол Бруну Фернандеша на Энтони Гордоне на краю штрафной. Англичанин сам реализовал одиннадцатиметровый – 1:0.

Изображения: кадры из трансляции DAZN

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Игрок даже не апеллировал к судье, неудачно упал. Судья очень странно судит
Вот каким образом мне определить по этому стоп-кадру, что тут была симуляция?
Надеюсь, Рэмзи усвоит этот урок и больше так делать не будет. А ещё скажет спасибо команде, что собрались и выстояли без него.
