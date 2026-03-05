Рэмзи получил 2-ю желтую за симуляцию в штрафной «МЮ». Гордон заработал для «Ньюкасла» пенальти через две минуты и сам реализовал

«Ньюкасл» в меньшинстве забил «МЮ» с пенальти.

«Ньюкасл» остался в меньшинстве в конце первого тайма матча с «Манчестер Юнайтед ».

На 1-й добавленной минуте полузащитник «сорок» Джейкоб Рэмзи упал в штрафной манкунианцев так, будто его ногу зацепил вышедший из ворот Сенне Ламменс . Главный судья показал Рэмзи желтую, которая стала для того второй в этом матче.

Почти сразу после возобновления игры «Ньюкасл » организовал атаку, которая привела к назначению пенальти за фол Бруну Фернандеша на Энтони Гордоне на краю штрафной. Англичанин сам реализовал одиннадцатиметровый – 1:0.

Изображения: кадры из трансляции DAZN