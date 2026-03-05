Рэмзи получил 2-ю желтую за симуляцию в штрафной «МЮ». Гордон заработал для «Ньюкасла» пенальти через две минуты и сам реализовал
«Ньюкасл» в меньшинстве забил «МЮ» с пенальти.
«Ньюкасл» остался в меньшинстве в конце первого тайма матча с «Манчестер Юнайтед».
На 1-й добавленной минуте полузащитник «сорок» Джейкоб Рэмзи упал в штрафной манкунианцев так, будто его ногу зацепил вышедший из ворот Сенне Ламменс. Главный судья показал Рэмзи желтую, которая стала для того второй в этом матче.
Почти сразу после возобновления игры «Ньюкасл» организовал атаку, которая привела к назначению пенальти за фол Бруну Фернандеша на Энтони Гордоне на краю штрафной. Англичанин сам реализовал одиннадцатиметровый – 1:0.
Изображения: кадры из трансляции DAZN
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Игрок даже не апеллировал к судье, неудачно упал. Судья очень странно судит
Вот каким образом мне определить по этому стоп-кадру, что тут была симуляция?
Надеюсь, Рэмзи усвоит этот урок и больше так делать не будет. А ещё скажет спасибо команде, что собрались и выстояли без него.
