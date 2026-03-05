Эдуард Сперцян: есть чувство усталости от судейства.

Полузащитник «Краснодара » Эдуард Сперцян высказался о судействе в первом матче против ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3).

«Удаление Гонсалеса – это ужас. Такого не должно быть. Не понимаю, как это происходит.

Есть чувство усталости от судейства. Мы хотим, чтобы об этом знали, поэтому обратимся к руководству, чтобы они донесли», – сказал Сперцян.

Главным арбитром встречи был Алексей Сухой .

Фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на почве расизма, заявил Сперцян: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали»