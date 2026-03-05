Сперцян после 1:3 от ЦСКА: «Есть чувство усталости от судейства, мы хотим, чтобы об этом знали. Удаление Гонсалеса – это ужас, такого не должно быть»
Эдуард Сперцян: есть чувство усталости от судейства.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о судействе в первом матче против ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3).
«Удаление Гонсалеса – это ужас. Такого не должно быть. Не понимаю, как это происходит.
Есть чувство усталости от судейства. Мы хотим, чтобы об этом знали, поэтому обратимся к руководству, чтобы они донесли», – сказал Сперцян.
Главным арбитром встречи был Алексей Сухой.
Фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на почве расизма, заявил Сперцян: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Тож в голос ржу
Вообще совесть потеряли, на полном серьёзе это говорят, настолько привыкли к лояльности и что судьи абсолютно все прощали костоломам и провокаторам))
Ну это просто потрясающе
Если бы Краснодару каждый раз давали за это жёлтые, они бы ни один матч не доиграли, а разнылись после первого подобного случая
Как же противно все это )
Минус Ленини, Аугусто и Черников
Команда симулянтов, провокаторов и костоломов
левой ногой влетает чисто в галик Лусиано