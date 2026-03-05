  • Спортс
  • Сперцян после 1:3 от ЦСКА: «Есть чувство усталости от судейства, мы хотим, чтобы об этом знали. Удаление Гонсалеса – это ужас, такого не должно быть»
80

Сперцян после 1:3 от ЦСКА: «Есть чувство усталости от судейства, мы хотим, чтобы об этом знали. Удаление Гонсалеса – это ужас, такого не должно быть»

Эдуард Сперцян: есть чувство усталости от судейства.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о судействе в первом матче против ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3).

«Удаление Гонсалеса – это ужас. Такого не должно быть. Не понимаю, как это происходит.

Есть чувство усталости от судейства. Мы хотим, чтобы об этом знали, поэтому обратимся к руководству, чтобы они донесли», – сказал Сперцян.

Главным арбитром встречи был Алексей Сухой.

Фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на почве расизма, заявил Сперцян: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
80 комментариев
анекдот: от судейства устала самая обласканная судьями команда последних лет
Ответ *MVP*
анекдот: от судейства устала самая обласканная судьями команда последних лет
+++
Тож в голос ржу

Вообще совесть потеряли, на полном серьёзе это говорят, настолько привыкли к лояльности и что судьи абсолютно все прощали костоломам и провокаторам))
Ответ *MVP*
анекдот: от судейства устала самая обласканная судьями команда последних лет
Ну, почему сразу анекдот? Вполне жизненная ситуация, Антох. Краснодар устал от ласки, захотел попробовать что-то пожёстче. Видимо, не понравилось.
Они ещё и устали от такого судейства
Ну это просто потрясающе
Ответ Влад Безруков
Они ещё и устали от такого судейства Ну это просто потрясающе
Комментарий скрыт
Ответ stee
Комментарий скрыт
Мне не нравится такое удаление, но хамское поведение вашего клуба нужно присекать, Гонсалес решил поорать на судью и рукой ему помахать - получил жёлтую
Если бы Краснодару каждый раз давали за это жёлтые, они бы ни один матч не доиграли, а разнылись после первого подобного случая
КПРФ получается
Ответ Groznyi2024
КПРФ получается
Комментарий скрыт
Краснодар жалуется на судейство))) Запредельное лицемерие
Сухой ещё аугусто простил в концовке, а им все не так(
Абсолютно все виноваты вокруг Краснодара, но лично они тут не при чем )))

Как же противно все это )
Костоломы на поле и нытики за его пределами. Какое интересное сочетание. Краснодар - команда контрастов. А вообще, конечно, крайне стыдная и лицемерная реакция у Краснодара.
Судьядару лучше молчать. Проиграли сразу заныли как бабы
Не останавливайтесь, позорьтесь до конца.
Ответ Рома Емельченков
Не останавливайтесь, позорьтесь до конца.
Цска?
Краснодар всемером должен был доигрывать по-честному
Минус Ленини, Аугусто и Черников
Команда симулянтов, провокаторов и костоломов
Ответ Egobrain
Краснодар всемером должен был доигрывать по-честному Минус Ленини, Аугусто и Черников Команда симулянтов, провокаторов и костоломов
У Ленини кстати карточки не было. Не спорю, в других эпизодах он ну нее наиграл.Посмотри внимательно повтор с карточкой, он там даже не коснулся игрока, просто чел его перепрыгивал и сам упал.
Ответ lightcore
У Ленини кстати карточки не было. Не спорю, в других эпизодах он ну нее наиграл.Посмотри внимательно повтор с карточкой, он там даже не коснулся игрока, просто чел его перепрыгивал и сам упал.
протри глаза
левой ногой влетает чисто в галик Лусиано
Рекомендуем